Il mercato libero e del gas naturale dà la possibilità di scegliere una tariffa più conveniente rispetto al prezzo fissato dall’Autorità in Maggior Tutela: ecco quali sono le 5 migliori offerte gas di marzo 2021 per tutti coloro i quali fossero interessati a risparmiare.

Come si trova una promozione sulla componente gas con il mercato libero dell’energia e del gas, i cui prezzi vengono fissati dal singolo fornitore e permettono di risparmiare rispetto al mercato tutelato? Considerato che le offerte gas a disposizione oggi sono davvero tante, utilizzare uno strumento di comparazione è una mossa vincente per riuscire a trovare la soluzione che si adatta meglio alle proprie esigenze.

Prima ancora di effettuare la comparazione, ci sono alcune informazioni che possono essere molto utili nella scelta di una tariffa gas per la propria abitazione. Per esempio, bisogna tenere in considerazione:

che esistono le tariffe a prezzo bloccato , ovvero delle promozioni il cui prezzo non risentirà delle eventuali variazioni che caratterizzano il mercato nel corso dell’anno;

che spesso sono previsti degli sconti aggiuntivi nel caso di bolletta elettronica o di domiciliazione delle bollette.

Un altro modo per riuscire a risparmiare qualcosa in più sulla bolletta del gas è rappresentato dalla scelta di una promozione Dual Fuel, ovvero dall’attivazione simultanea di un’offerta luce e di una gas con lo stesso operatore. In questo modo non ci saranno soltanto risparmi di tipo economico, ma anche sul piano pratico, in quanto si riceverà la bolletta unificata.

Quali sono le 5 migliori offerte gas di marzo 2021

Al fine di individuare quali sono le 5 migliori offerte gas disponibili nel mese di marzo 2021 abbiamo utilizzato il comparatore di offerte gas disponibile su SOStariffe.it. Lo strumento è gratuito e permette di conoscere i prezzi mensili delle fatture gas che si riceveranno scegliendo un dato operatore invece di un altro.

Nella pratica, si possono inserire quelli che sono i propri consumi reali relativo all’utilizzo del gas in casa, oppure alcuni parametri, fra i quali ci sono:

il numero di persone che vivono nello stesso nucleo familiare;

la grandezza della propria abitazione in metri quadri;

quali sono i motivi principali per i quali si usa il gas in casa, come per esempio il riscaldamento, l’acqua calda e la cottura degli alimenti.

Effettuando una simulazione con una famiglia composta da 3 persone e una casa di 100 mq, emerge che le migliori offerte gas di marzo 2021 sono quelle proposte da:

A2A , con la promozione Prezzo Chiaro A2A Gas;

Engie , con l’offerta 3.0 Light 12 mesi;

HERAcomm , con l’offerta Prezzo Netto Special Gas;

E.ON , con la promozione di tipo Dual Fuel Luce e Gas insieme;

Edison, con la promozione Web Gas.

Vediamo di seguito quali sono le caratteristiche delle 5 offerte gas e quali i servizi che le contraddistinguono e con i quali è possibile risparmiare ancor di più.

1. Offerta Gas Prezzo Chiaro di A2A

La proposta di A2A sulla propria fornitura di gas è quella con la quale è possibile risparmiare di più rispetto alla tariffe del mercato tutelato: il gas ha un costo di 0,148 euro per smc. Sono dunque previste:

bollette mensili da 74 euro circa;

un risparmio superiore ai 100 euro annui.

Fanno parte dell’offerta:

1 anno pagato direttamente da A2A ;

la materia prima al prezzo di costo con un piccolo contributo iniziale;

la possibilità di gestire la propria fornitura direttamente online, grazie all’area clienti dedicata.

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

2. Offerta gas Engie 3.0. Light 12 mesi

Engie propone un’offerta gas con la quale si possono risparmiare fino a 81 euro rispetto al prezzo del mercato tutelato, pagando bollette di circa 75 euro al mese (il prezzo del gas è pari a 0,163 euro per smc).

Tra i vantaggi che caratterizzano questa offerta gas, ci sono:

la bolletta elettronica , che rappresenta un grande beneficio in quanto permette di risparmiare tempo e denaro rispetto alla bolletta cartacea;

il prezzo bloccato per un periodo di 12 mesi;

il programma Porta un amico, con il quale si può avere accesso fino a 300 euro di bonus sulla bolletta del gas.

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

3. Offerta Prezzo Netto Special Gas di HERAcomm

HERAcomm propone un’offerta gas:

il cui costo è pari a 0,161 euro per smc;

che permette di risparmiare fino a 72 euro l’anno, pagando bollette mensili da circa 76 euro.

Uno dei vantaggi principali di questa promozione è che può essere attivata anche in modalità Dual Fuel: in questo caso si riceveranno 30 euro di bonus di benvenuto sulla componente gas e altri 30 sulla componente luce.

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

4. Offerta Gas E.ON: cos’è Luce e gas insieme

La promozione di tipo Dual Fuel Luce e gas insieme dell’operatore E.ON permette di risparmiare fino a 71 euro sulla componente gas: è inoltre previsto uno sconto speciale pari al 10% sulla componente energia.

Una particolarità di questa promozione consiste poi nel fatto che è possibile ricevere uno sconto ulteriore in bolletta per la scelta della fattura digitale, che si riceverà direttamente nella propria casella di posta elettronica, e per la domiciliazione sul proprio conto corrente.

In questo modo il pagamento delle bollette diventerà automatico ogni mese e le fatture potranno essere eventualmente scaricate anche dalla propria area clienti. Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

5. Offerta Web gas di Edison

L’offerta gas proposta da Edison permette di risparmiare fino a 70 euro sulla componente gas, pagando bollette mensili da 76 euro (il prezzo del gas è pari a 0,150 euro per smc).

Tra le particolarità di questa promozione ci sono:

la bolletta elettronica ;

un servizio di assistenza disponibile tutti i giorni, a qualsiasi ora, chiamata Prontissimo casa, con il quale si ha diritto a interventi domestici inclusi per sempre.

Per saperne di più e procedere con la sottoscrizione online dell’offerta, clicca sul link che trovi qui sotto.

In alternativa alle 5 offerte gas proposte fin qui esiste un’altra promozione che si consiglia di sottoscrivere direttamente online, tramite il portale SOStariffe.it: in questo modo si potranno ricevere 36 euro sulla prima fornitura gas.

L’offerta, chiamata Tate Gas, si caratterizza anche per:

la ricezione di bollette mensili;

per il programma Porta gli amici in Tate, con il quale si possono ricevere fino a 200 euro di sconto in bolletta.

Per saperne di più e approfittare dello sconto disponibile solo con SOStariffe.it, clicca sul link che trovi qui sotto.

