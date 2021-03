Internet illimitato mobile: le 9 migliori offerte di Marzo 2021

Internet illimitato mobile : ecco tutti i dettagli sulle offerte per non doversi preoccupare di esaurire i Gigabyte per la navigazione Internet

Le esigenze degli utenti di telefonia mobile cambiano e gli operatori sono costretti ad assecondarle. La diffusione delle piattaforme di streaming per film, serie TV e musica spinge verso una richiesta elevata di Gigabyte. Per questo motivo oggi non è raro trovare offerte con Internet illimitato mobile.

Internet illimitato mobile: le offerte di WindTre

WindTre dispone di due tariffe con Internet illimitato mobile. La prima include anche la navigazione gratuita in 5G. Scegliendo Easy Pay come metodo di pagamento, ovvero l’addebito su carta di credito o conto corrente, si ottiene un prezzo più favorevole. WindTre attualmente offre copertura in 5G al 86,4% della popolazione italiana ed è stato nominato l’operatore più veloce in Italia da Open Signal. La seconda tariffa è invece disponibile nella modalità telefono incluso. Lo smartphone si acquista online ma va ritirato in negozio.

1 Unlimited con Easy Pay

Minuti e SMS illimitati (200 minuti verso l’estero)

Gigabyte illimitati alla massima velocità con 5G Priority Pass

Assistenza dedicata al 159

Fino a 3 SIM aggiuntive con Family

L’offerta ha un costo di 29,99 euro al mese. L’attivazione è gratuita se il piano resta attivo per almeno 24 mesi.

Confronta le offerte di WindTre »

Nel piano sono inoltre inclusi i servizi:

Segreteria telefonica al numero 4200

Ti ho cercato

SMS ricevuta di ritorno

Family permette di aggiungere all’offerta altre SIM per i membri della famiglia con minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB alla massima velocità a 9,99 euro al mese con Easy Pay.

2. Smart Pack Unlimited 5G con Easy Pay

Minuti illimitati

200 SMS

Giga illimitati per navigare in 5G

Call center senza attese

La tariffa ha un costo di 29,99 euro al mese. Il costo di attivazione è azzerato se l’offerta resta attiva per almento 24 mesi. La spesa per l’acquisto della SIM è invece di 10 euro. A Smart Pack Unlimited 5G può essere associato l’acquisto a rate dei seguenti modelli di smartphone:

Modello Rata Oppo Reno4 Z zero Xiaomi Mi10 T 2 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 24 mesi.

Modello Rata Anticipo Xiaomi Mi 11 14,99 euro al mese Samsung Galaxy S21 5G da 128 GB 14 euro al mese Samsung Galaxy S21+ 5G da 128 GB 18 euro al mese Samsung Galaxy S21 Ultra 5G da 128 GB 23 euro al mese 149,99 euro Huawei P40 8 euro al mese Oppo Reno 4 Pro 10 euro al mese iPhone 12 da 64 GB 19 euro al mese iPhone 12 Pro da 128 GB 30 euro al mese

Per questi modelli è previsto un vincolo di 30 mesi.

Internet illimitato mobile Tim

Tim dispone di una sola offerta con Internet illimitato mobile e anche in questo è inclusa la navigazione 5G alla massima velocità. Come tutte le offerte della linea Advance, anche questa promozione consente di aggiungere uno smartphone opzionale in ogni momento anche senza registrazione sul sito dell’operatore. L’opzione 5G On può comunque essere associata anche ad altri piani al costo di 10 euro al mese.

Tim offre copertura 5G al 90% del territorio di Milano e consente di navigare alla massima velocità nelle città di Roma, Torino, Firenze, Napoli, Ferrara, Bologna, Genova, Sanremo, Brescia e Monza oltre ad alcune località turistiche come Cortina d’Ampezzo, Livigno e Selva di Val Gardena.

3. Advance 5G Unlimited

Minuti e SMS illimitati (250 minuti e 250 SMS in roaming in Ue, USA e Canada + 250 minuti verso Svizzera e Monaco)

Gigabyte illimitati per navigare in 5G fino a 2 Gigabit al secondo in download (20 GB in roaming in Ue e 3 GB verso verso Svizzera, Monaco, USA e Canada)

Video in HD e ultra HD

Priorità di Rete (Giga First Class)

Lo Sai

Chiama ora

TIMGAMES incluso per 3 mesi

TIMMUSIC incluso

La tariffa ha un costo di 39,99 euro al mese mentre l’attivazione è gratuita.

Nel piano è anche incluso il servizio Giga di scorta. Quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano, in assenza di un’altra opzione dati, è possibile continuare a navigare fino a 1 GB al prezzo di 1,90 euro ogni 200 MB per un importo massimo di 9,50 euro. L’utente riceverà un SMS quando il traffico sta per esaurirsi.

Confronta le offerte di Tim »

Internet illimitato mobile: le offerte di Vodafone

Vodafone prevede Internet illimitato mobile per tutte le offerte della famiglia Infinito. Queste tariffe includono anche la navigazione 5G e con Smart Pay, ovvero l’addebito su conto corrente o carta di credito, si ha uno sconto sul costo mensile del piano. In tutti i Vodafone Store si possono poi attivare le offerte Infinito nella modalità smartphone incluso e ottenere gli ultimi modelli di iPhone e telefoni top di gamma di Samsung, Xiaomi e Huawei anche senza anticipo.

Vodafone attualmente offre copertura 5G nelle città di Milano, Bologna, Napoli, Roma e Torino. L’obiettivo è espenderla a 100 città italiane entro breve.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Note Infinito illimitati (200 minuti in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (1 GB in roaming in Ue – velocità fino a 2 Megabit al secondo in 5G) 24,99 euro con Smart Pay (altrimenti 36,99 euro) 6,99 euro se si consumano 384 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Gold Edition illimitati (300 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (2 GB in roaming in Ue – velocità fino a 10 Megabit al secondo in 5G) 29,99 euro con Smart Pay (altrimenti 39,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso Infinito Black Edition illimitati (500 minuti in roaming in in USA, Canada, Monaco e tanti altri Paesi) illimitati (5 GB in roaming in Ue – velocità fino a 1 Gigabit al secondo in 5G) 39,99 euro con Smart Pay (altrimenti 59,99 euro) 6,99 euro se si consumano 575 euro di ricariche Gratuita TOP Service (accesso privilegiato al 190) incluso

Annunci Google

Top Service è un servizio di assistenza con un team dedicato disponibile in ogni momento. Una volta fatta richiesta di supporto si verrà ricontattati in meno di un minuto. In alternativa, è possibile ottenere assistenza via chat 24 ore su 24 o ponendo il proprio quesito l’assistente digitale TOBi.

Confronta le offerte di Vodafone »

Chi è già cliente dell’operatore britannico per la rete fissa e sottoscrive anche una delle sue offerte mobili ha la possibilità di costruire la sua Giga Family. Per ogni membro della famiglia sono disponibili:

Minuti illimitati

50 GB

L’offerta ha un costo di 9,99 euro al mese. L’attivazione è di 5 euro invece di 31 euro se si consumano almeno 180 euro di ricariche.

Attiva Giga Family Infinito Edition »

In tutte le offerte di Vodafone sono inoltre inclusi:

Smart Passport + : fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo.

: fino a 60 minuti, 60 SMS e 500 MB al giorno nei Paesi extra Unione Europea e Stati Uniti. Il costo del servizio è di 3 o 6 euro al giorno solo in caso di effettivo utilizzo. Ricevuta di ritorno SMS : informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto.

: informazioni sui messaggi inviati solo in caso di attivazione dell’impostazione sul proprio device. Se la consegna non avviene entro 48 ore si riceve una notifica di mancato recapito. Il servizio ha un costo di 25 cent per SMS ed è indipendente dal piano tariffario sottoscritto. Continuità del servizio : permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo.

: permette di continuare a parlare e navigare senza limiti per altre 48 ore in caso di esaurimento del credito residuo. Il servizio ha un costo di 99 cent ogni 24 ore solo in caso di effettivo utilizzo. Segreteria telefonica (1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo)

(1,50 euro al giorno solo in caso di utilizzo) Chiamami e Recall (12 cent al giorno solo in caso di utilizzo)

(12 cent al giorno solo in caso di utilizzo) Modalità Hotspot per condividere la connessione con altri dispositivi

Internet illimitato mobile: le offerte convergenti fisso-mobile

Per avere Internet illimitato mobile è possibile anche affidarsi alle cosidette offerte convergenti. Si tratta di tariffe Internet casa che, come nel caso di WindTre, includono anche Giga illimitati per le SIM mobili delle stesso operatore di tutta la famiglia. Lo stesso vale per Tim, anche se il traffico illimitato non è incluso direttamente nella tariffa.

7. Tim Super Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali per 24 mesi (solo con attivazione online). Se si mantiene l’offerta le chiamate sono estese ad altri 24 mesi

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Google Nest Hub a 1 euro al mese per 48 mesi invece di 89 euro

L’offerta di Tim ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi per i nuovi clienti entro il 27/3/21. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 30 euro mentre in caso di passaggio ad altro operatore la spesa è di 5 euro.

All’offerta è possibile aggiungere il noleggio del TIMVISION Box al costo di 3 euro al mese. Il decoder è necessario per accedere ai contenuti di TIMVISION nel caso in cui l’apposita app non sia compatibile con la smart TV. Il software è disponibile per Smart TV Samsung (modelli del 2014 e successivi), Smart TV LG con sistema operativo WEBOS, Smart TV Hisense e Smart TV Android.

Il pacchetto Mondo Intrattenimento permette di avere Disney+, TIMVISION Plus e un piano standard di Netflix al prezzo di 14 euro al mese. Il TIMVISION Box è incluso fino al mantenimento dell’offerta, poi 3 euro al mese se non disattivato.

Con il Wi-Fi certificato un tecnico di Tim si recherà a domicilio per installare il modem e ottimizzare il segnale in modo da renderlo diffuso in tutti gli ambienti della casa. Alla fine dell’analisi vi rilascerà una certificazione. Il pacchetto Wi-Fi e Sicurezza comprende anche la piattaforma Tim Safe Web Plus che offre protezione contro le principali minacce online (malware, virus, phishing) per tutti i dispositivi connessi alla rete e Parental Control per la sicurezza dei più piccoli.

Attiva Tim Super Fibra »

Per avere Internet illimitato mobile con Tim bisogna essere suoi clienti per smartphone e rete fissa contemporaneamente. Tali condizioni permettono di sottoscrivere gratuitamente Tim Unica e avere così Giga illimitati per gli smartphone di tutta la famiglia (massimo 6 SIM in totale) e anche 6 mesi di Disney+. Il pagamento di tutte le linee avviene con domiciliazione in bolletta grazie a Tim Ricarica Automatica.

8. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa di WindTre ha un costo di 28,98 euro al mese per i nuovi clienti fino al 22/3/21. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 29,99 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro. L’operatore permette di acquistare un Wi-Fi extender per ampliare la copertura del segnale in casa al costo di 2 euro. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

Internet illimitato mobile: costo troppo alto? Con Very hai 100 GB a 6,99 euro al mese

Per avere Internet illimitato mobile bisogna quindi spendere cifre un po’ più alte ma per chi si accontenta “solo” di un elevato quantativo di Gigabyte può rivolgersi a Very Mobile. L’operatore low cost dispone infatti della seguente tariffa:

9. Very 6,99

Minuti e SMS illimitati

100 GB per navigare in Internet (di cui 2,8 GB in roaming in Ue)

Ti ho cercato

Ring me

Hotspot

L’offerta ha un costo di 6,99 euro al mese mentre l’attivazione prevede una spesa di 5 euro invece di 9,99 euro. La SIM e relativa consegna sono gratuite se la promozione viene sottoscritta online. La velocità massima di navigazione è di 30 Mbps in download e upload. La tariffa è disponibile per chi arriva da:

BT Enia

BT Italia

CoopVoce

Daily Telecom Mobile

DIGI Mobil

Enegan

ERG Mobile

Fastweb

Green Telecomunicazioni

Intermatica

Lycamobile

Linkem

Noitel

NT Mobile

NV Mobile

Optima

Plintron

PosteMobile

Rabona Mobile

Uno Mobile

Rabona New

Spusu

Tiscali

Uno Mobile

Welcome Italia

WithU

Iliad

Attiva Very 6,99 »