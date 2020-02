Il mese di febbraio 2020 è il momento giusto per procedere con l’attivazione di una nuova offerta gas e ridurre notevolmente la spesa per le bollette. Il mercato libero, infatti, offre notevoli occasioni di risparmio per tutti gli utenti, sia per chi è ancora nel mercato tutelato che per chi è già passato al mercato libero ma è insoddisfatto dalla tariffa attivata. Ecco quali sono le 5 migliori offerte gas di febbraio 2020 e come fare per attivare direttamente online la tariffa più adatta alle proprie esigenze.

Tra le tante offerte gas disponibili sul mercato libero nel corso del mese di febbraio 2020 ci sono un gran numero di soluzioni che garantiscono agli utenti la possibilità di contenere notevolmente le spese per le bollette. Sia chi è ancora nel mercato tutelato che chi è passato al mercato libero ma non è soddisfatto dell’offerta attivata potrà scegliere una delle migliori tariffe gas del momento per dare un taglio netto alla bolletta.

Per individuare la migliore offerta gas, in base alle proprie esigenze, è possibile affidarsi alla comparazione online delle offerte, disponibile tramite il comparatore di SosTariffe.it. Impostando il proprio consumo annuo oppure stimandolo con l’apposito tool integrato, in pochi secondi sarà possibile confrontare le varie tariffe ed individuare la soluzione più vantaggiosa in base alle proprie esigenze.

Qui di seguito, invece, vediamo quali sono le migliori offerte gas del mese di febbraio 2020. Per poter calcolare i costi annui ed il relativo risparmio annuo legato all’attivazione di una delle tariffe gas suggerite è necessario fissare un profilo di “cliente tipo” che, nel nostro esempio, corrisponderà ad una famiglia con consumo annuo di 1400 Smc. Tale consumo corrisponde al profilo di una famiglia di 3 persone che vive in un appartamento di 100 metri quadrati ed utilizza il gas naturale anche per il riscaldamento.

Ricordiamo alcuni dettagli fondamentali da tenere in considerazione prima di scegliere l’offerta gas:

tutte le offerte gas del mercato libero sono disponibili senza costi di attivazione

l’attivazione di una nuova fornitura di gas non comporta l’interruzione dell’erogazione di gas in casa

attivando un nuova offerta non sarà necessario cambiare il contatore

per completare l’attivazione online di un’offerta gas sarà necessario avere a disposizione un documento ed il codice fiscale dell’intestatario della fornitura, il codice PDR (disponibile su una bolletta precedente) che permette di identificare la fornitura e un codice IBAN per l’addebito dei costi

La tabella riportata qui di seguito riassume le 5 migliori tariffe gas del momento:

Nome offerta Tipo offerta Spesa annuale Bonus E.ON Valore Mercato Gas Non indicizzata ARERA 910 Euro Promozione Porta un amico Next Energy Gas di Sorgenia Prezzo bloccato per 12 mesi 924 Euro Promozione Porta un amico; buono Amazon attivando anche un’offerta luce Link Gas di Eni Prezzo bloccato per 12 mesi 940 Euro Sconti sui pacchetti Sky Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Heracomm Non indicizzata ARERA 949 Euro Buono sconto di 30 Euro per i nuovi clienti Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi Prezzo bloccato per 12 mesi 954 Euro

Qui di seguito, invece, analizzeremo nei minimi dettagli le caratteristiche delle varie offerte individuate.

1) E.ON Valore Mercato Gas

Tra le migliori offerte gas del mese di febbraio 2020 troviamo E.ON Valore Mercato Gas. Si tratta di una tariffa gas davvero molto particolare che permette agli utenti di sfruttare il prezzo della materia prima gas naturale del mercato all’ingrosso, garantendo un considerevole risparmio in bolletta, soprattutto nel breve periodo.

E.ON Valore Mercato Gas è, infatti, un’offerta che rientra nella categoria “indicizzata non ARERA“. In sostanza, il prezzo del gas non è bloccato o in qualche modo legato al prezzo fissato da ARERA, l’Autorità che stabilisce il prezzo per il mercato tutelato, ma dipende da un indice di riferimento internazionale. Per determinare il prezzo del gas, E.ON utilizza l’indice del TTF (Title Tranfer Facility), ovvero il mercato all’ingrosso del gas in Olanda, principale riferimento per lo scambio di gas naturale a livello europeo.

Per poter utilizzare il prezzo del gas fissato dal TTF, il cliente dovrà versare un contributo mensile di 2 Euro. Il prezzo del gas riservato al cliente che attiva E.ON Valore Mercato Gas sarà pari al prezzo fissato dal TTF e verrà aggiornato (in positivo o in negativo) su base mensile permettendo al cliente di poter sfruttare sempre il prezzo all’ingrosso del gas naturale.

Il “cliente tipo” che sceglie E.ON Valore Mercato Gas registrerà una spesa annuale di 910 Euro per le bollette del gas (ipotizzando che nel corso dell’anno il prezzo medio non subisca significative variazioni) con un risparmio annuale di quasi 125 Euro rispetto alla spesa annua di un cliente ancora nel regime di Maggior Tutela.

Da notare, inoltre, che scegliendo E.ON come fornitore di gas naturale sarà possibile sfruttare la promozione “Porta un amico” che permette di ottenere un buono sconto in bolletta di 30 Euro per ogni fornitura attivata da un amico inviato a passare ad E.ON (lo sconto di 30 Euro a fornitura sarà riservato anche all’amico invitato).

Per attivare E.ON Valore Mercato Gas basterà cliccare sul box qui di sotto per raggiungere il sito E.ON e, successivamente, scegliere l’opzione Attiva Offerta per avviare la fase di sottoscrizione online.

2) Next Energy Gas di Sorgenia

Se si preferisce puntare su di un’offerta gas a prezzo bloccato, una delle opzioni migliori da considerare è Next Energy Gas di Sorgenia, fornitore di riferimento del mercato libero dell’energia in Italia. Scegliendo questa tariffa, infatti, il cliente avrà la certezza di poter contare su di un prezzo del gas naturale che sarà fisso e bloccato per i primi 12 mesi di fornitura.

Durante il periodo promozionale, Sorgenia non potrà in alcun modo modificare il prezzo del gas naturale. Solo alla fine del periodo di prezzo bloccato (e con un preavviso di almeno un mese), Sorgenia potrà proporre al cliente un nuovo prezzo della materia prima gas naturale, basato sulle nuove condizioni di mercato. Il cliente sarà libero di scegliere se accettare la modifica oppure passare ad un altro fornitore, senza alcun costo aggiuntivo.

Next Energy Gas di Sorgenia prevede un prezzo del gas pari a 0,1784 €/Smc. Il “cliente tipo” che sceglie quest’offerta registrerà una spesa annuale di 925 Euro per le bollette del gas. Rispetto ai prezzi attualmente praticati nel mercato tutelato, l’offerta di Sorgenia garantisce un risparmio annuale di 110 Euro rispetto alla spesa annuale di un cliente ancora in regime di Maggior Tutela.

Da notare che Sorgenia propone sempre un regalo di benvenuto per tutti i clienti che attivano una doppia fornitura energetica. Abbinando a Next Energy Gas anche l’offerta luce Next Energy Luce, infatti, il fornitore metterà a disposizione un bonus aggiuntivo. Attualmente, il regalo di benvenuto per chi sceglie una doppia fornitura è un buono Amazon da 30 Euro.

Per tutti i clienti Sorgenia, inoltre, c’è la possibilità di tagliare ulteriormente la bolletta grazie alla promozione “Porta un amico”. La promo mette a disposizione un buono sconto di 30 Euro per ogni amico invitato che attiva una fornitura con Sorgenia. Il buono sconto sarà riservato anche all’amico invitato.

Per attivare Next Energy Gas è possibile sfruttare la procedura online tramite il sito di Sorgenia. Basta cliccare sul box qui di sotto e seguire la procedura guidata per completare l’attivazione dell’offerta.

3) Link Gas di Eni gas e luce

Tra le migliori offerte gas del mese di febbraio 2020 troviamo anche Link Gas di Eni gas e luce. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad un’offerta caratterizzata da un prezzo bloccato della materia prima gas naturale per il primo anno di sottoscrizione. Come visto nel caso di Sorgenia, scegliendo l’offerta gas di Eni, il cliente avrà la certezza di poter contare su di un prezzo fisso per il primo anno di fornitura senza che Eni gas e luce possa in alcun modo modificare il prezzo.

Link Gas prevede che il prezzo del gas naturale sia pari a 0,1760 €/Smc mentre a partire dal secondo anno il prezzo del gas salirà a 0,1980 €/Smc (fi fatto, per il primo anno è previsto uno sconto del 10% rispetto al prezzo del secondo anno). Il “cliente tipo” che sceglie quest’offerta gas di Eni registrerà una spesa annuale per le bollette del gas pari a 940 Euro, considerando anche lo sconto previsto per chi sceglie la domiciliazione su conto corrente. Da notare, inoltre, che grazie a quest’offerta è possibile contare su di un risparmio annuale di circa 95 Euro rispetto a quanto pagherebbe lo stesso cliente restando nel mercato tutelato.

Per tutti i nuovi clienti che attivano una nuova fornitura entro il prossimo 15 febbraio, inoltre, Eni gas e luce propone una promozione aggiuntiva mettendo a disposizione degli sconti speciali sui pacchetti Sky. Chi non è cliente Sky potrà avere 2 mesi gratis di Sky TV + HD oppure Sky TV + HD + Cinema. Per i già clienti Sky, invece, è prevista la possibilità di sfruttare uno sconto del 50% per 24 mesi per l’aggiunta di un pacchetto a scelta tra Cinema, Sport, Calcio e Famiglia.

Per attivare Link Gas di Eni gas e luce è sufficiente cliccare sul box qui di sotto per collegarsi al sito del fornitore e avviare la procedura di sottoscrizione online scegliendo l’opzione “Attiva”.

4) Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Heracomm

Tra le migliori offerte gas del mese di febbraio segnaliamo un’altra tariffa “non indicizzata ARERA”. Si tratta di Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Heracomm, un nome lunghissimo che però indica un’offerta in grado di garantire una spesa annuale per il gas naturale contenuta. Anche in questo caso troviamo la possibilità di sfruttare il prezzo del gas all’ingrosso scegliendo questa tariffa.

Per sfruttare il prezzo del gas all’ingrosso sarà necessario versare un contributo mensile di 2 Euro. Per il mese di febbraio, Prezzo Netto Special Web Casa Gas di Heracomm permette di accedere ad un prezzo della materia prima gas naturale pari ad appena 0,17 €/Smc. Il prezzo del gas viene aggiornato ogni mese in base all’andamento dell’indice di riferimento utilizzato da Heracomm.

Il “cliente tipo” che sceglie l’offerta gas di Heracomm, con le condizioni attuali fissate, registrerà una spesa annuale di 949 Euro per le bollette del gas andando a risparmiare circa 85 Euro all’anno rispetto alla spesa annuale di un cliente che ha ancora una fornitura attivata nel mercato tutelato dove, ricordiamo, i prezzi vengono fissati da ARERA e vengono aggiornati ogni trimestre.

Da notare, inoltre, che è previsto uno sconto di benvenuto di 30 Euro per tutti i nuovi clienti che scelgono Heracomm. Attivando anche un’offerta luce del fornitore, lo sconto erogato sarà di 60 Euro (30 Euro per fornitura). Per attivare l’offerta di Heracomm è possibile seguire la procedura online di sottoscrizione dal sito del fornitore, raggiungibile cliccando sul box qui di sotto.

5) Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Per chi preferisce un’offerta gas a prezzo fisso segnaliamo la possibilità di attivare Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi, una delle migliori offerte gas del mese di febbraio 2020. Anche in questo caso troviamo la possibilità di sfruttare un prezzo fisso per 12 mesi della materia prima gas naturale ottenendo, quindi, la certezza di un risparmio annuo considerevole in bolletta.

Il cliente che attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi potrà contare su di un prezzo della materia prima gas naturale pari a 0,17 €/Smc. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione e il fornitore non potrà modificare tale prezzo sino alla scadenza del periodo promozionale. Il “cliente tipo” che attiva l’offerta registrerà una spesa annuale di 954 Euro per le bollette del gas con un risparmio annuale di 80 Euro rispetto alla spesa annuale che registrerebbe lo stesso cliente restando nel mercato tutelato.

Da notare che wekiwi utilizza il sistema della “carica mensile” che permette al cliente di scegliere l’importo mensile da pagare e il periodo di fatturazione (2, 3 o 4 mesi). In questo modo, il cliente non riceverà mai bollette basate su consumi stimati. Le fatture saranno poi soggette ad un conguaglio (positivo o negativo) in base ai consumi effettivamente misurati.

Per attivare Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi è possibile seguire la procedura online avviabile cliccando sul box qui di sotto.

