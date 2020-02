Offerte Internet Business: le migliori soluzioni per aziende a febbraio 2020

Ogni imprenditore sa bene quanto sia importante disporre di una connessione Internet all’altezza dei propri bisogni in ambito lavorativo. Oggi la maggior parte dei servizi sono disponibili online e con la digitalizzazione è possibile migliorare la gestione delle attività aziendali e, di conseguenza, aumentare la produttività e profitti. Tutti i grandi provider dispongono di tariffe Internet Business dedicate a partite IVA e aziende di qualsiasi dimensione, che oltre alla connessione Internet spesso includono servizi digitali ad hoc per i professionisti. Di seguito sono descritte nel dettaglio le migliori proposte per fibra ottica e ADSL di febbraio:

Offerte Internet Business: le migliori soluzioni di febbraio

1. OneNet di Vodafone

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in FTTH (Fiber to the Home) o 200 Megabit al scondo in FTTC (Fiber to the Cabinet)

Vodafone Power Station inclusa

Vodafone Internet Key con Istant Activation e backup 4G inclusa. Navigazione fino a 20 Mbps in download e 5 Mbps in upload fino a 150 GB al mese

1 linea voce per chiamare senza limiti fissi e mobili in Italia

100 minuti verso l’Unione Europea

Vodafone Drive: 1 Tera di spazio d’archiviazione nel cloud

Rete Sicura: gratis i primi 2 mesi poi 2 euro al mese

L’offerta di Vodafone costa 25 euro al mese ed è disponibile in esclusiva online fino al 14/2/20. Il contributo di attivazione può essere pagato nelle seguenti modalità:

In un’unica soluzione con addebito in fattura

120 euro di contributo iniziale e 5 euro al mese per 24 mesi

5 euro al mese per 48 mesi

Il costo di disattivazione in caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è di 35 euro. All’offerta è possibile aggiungere:

Seconda linea voce con fax, pos e 100 minuti a 10 euro al mese

Digital Fax

Dominio

Posta certificata (3 caselle email aziendali da 200 MB ciascuna)

Confronta le offerte di Vodafone

2. Fibra 1000 Unlimited

Navigazione illimitata in FTTH, FTTC o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri italiani e verso fissi in Europa Occidentale, USA e Canada

100 GB al mese da condividere con i collaboratori

Modem incluso (5,99 euro al mese per 48 mesi o 11,98 euro al mese per 24 mesi)

Attivazione inclusa se l’offerta rimane attiva 24 mesi (120 euro suddivisi in 24 rate da 5 euro al mese)

Assistenza inclusa

L’offerta di Wind ha un costo di 26,98 euro al mese più IVA se l’attivazione avviene online. In caso di ADSL a 7 Mb/s il prezzo sale a 33,98 euro al mese più IVA. In caso di recesso prima dei 24 mesi è previsto il pagamento di un importo pari ad una mensilità dell’offerta più eventuale residuo per contributi di attivazione. Con Fibra 1000 Unlimited è possibile avere anche Unlimited Professional a 7,99 euro al mese invece di 14,99:

Minuti illimitati in Italia

200 minuti di chiamate internazionali

500 SMS

Giga illimitati in Italia

10 GB in Unione Europea

La spesa per l’attivazione è di 5 euro invece di 50 euro con offerta attiva per 24 mesi.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per Internet casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Confronta le offerte di Wind

3. Super OfficeOne – Fibra 1000

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH

Minuti illimitati per chiamare in Italia

100 minuti verso Unione Europea, Svizzera, USA e Canada

Modem Wind Tre incluso con assistenza Kasko

L’offerta di Tre ha un costo di 27,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione di 120 euro può essere pagata in un’unica soluzione con addebito in fattura o rateizzata a 5 euro al mese per 24 mesi.

Confronta le offerte di Wind Tre

All’offerta è possibile aggiungere:

1. Office Smart

Centralino virtuale

Multidevice per meeting da qualsiasi dispositivo

Lavoro in mobilità

Installazione direttamente in ufficio

Assistenza specialistica al 1928

Il pacchetto si può arricchire con:

Multisede

My Conference (sala conferenza digitale)

Multiselection (risponditore automatico)

e-fax

Pos e Fax

Light call distribution

2. Secure Web

Prevenzione predittiva

Difesa contro phishing, botnet e ransomware

Sicurezza gestita in cloud up-to-date

Sicurezza convergente

Nessuna configurazione

3. Super International per le chiamate all’estero a 3 euro al mese

Annunci Google

4. Internet Continuity a 5 euro al mese

5. Servizi digitali:

Business tool per massimizzare la produttività (Office 365, fatturazione elettronica, smart point)

Digital marketing per la digital transformation

Secure Web

App Wind Tre Business

6. Super Unlimited a 24,99 euro al mese:

Minuti illimitati in Italia e Unione Europea

20 minuti verso l’estero

500 SMS in Italia e Unione Europea

Giga illimitati in Italia

20 GB in Unione Europea

Blocco servizi sovrapprezzo

Business continuity per chiamare e navigare anche con credito a zero

Possibilità di associare all’offerta l’acquisto a rate di uno smartphone

4. Le offerte di Fastweb

1. Internet Business

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH in 100 città (nelle altre 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload) o 100-200 Megabit al secondo con FTTN (Fiber to the Node). ADSL fino a 20 Megabit al secondo

Modem FastGate incluso

Business Assist incluso

WOW Fi per Internet anche fuori ufficio grazie ad oltre 1 milioni di hotspot in Italia

La tariffa di Fastweb ha un costo di 25 euro al mese invece di 30 euro se l’attivazione avviene online. Abbinando l’offerta Mobile Business Freedom si ottiene un sconto di 5 euro al mese. Il costo di disattivazione è di 35,95 euro IVA esclusa. Il contributo per l’attivazione di Business Assist da 285,60 euro può essere pagato nelle seguenti modalità:

48 rate da 5,95 euro al mese

24 rate da 11,95 euro al mese

In un’unica soluzione

All’offerta è possibile aggiungere:

1 corso di e-learning con crediti formativi offerti gratuitamente da Unione Professionisti

Confronta le offerte di Fastweb

2. Business class

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo con FTTH in 100 città (nelle altre 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload) o 100-200 Megabit al secondo con FTTN (Fiber to the Node). ADSL fino a 20 Megabit al secondo

Chiamate illimitate verso numeri nazionali e 1000 minuti verso l’estero (inclusi i servizi Disabilitazione chiamate, Nascondi numero, Chi chiama, Avviso di chiamata, Trasferimento chiamate e Assistenza professionale)

Modem FastGate incluso

Business Assist incluso

WOW Fi per Internet anche fuori ufficio grazie ad oltre 1 milioni di hotspot in Italia

La tariffa di Fastweb ha un costo di 30 euro al mese invece di 35 euro se l’attivazione avviene online. Abbinando l’offerta Mobile Business Freedom si ottiene un sconto di 5 euro al mese. Il costo di disattivazione è di 35,95 euro IVA esclusa. Il contributo per l’attivazione di Business Assist da 285,60 euro può essere pagato nelle seguenti modalità:

48 rate da 5,95 euro al mese

24 rate da 11,95 euro al mese

In un’unica soluzione

All’offerta è possibile aggiungere:

1 corso di e-learning con crediti formativi offerti gratuitamente da Unione Professionisti

WOW Fi Business per Wi-Fi gratuito per i propri clienti a 5 euro al mese. E’ previsto anche l’acquisto di un apparato per 60 euro suddivisi in 12 rate mensili da 5 euro ciascuno.

Shopping Plus (per programmi di fidelizzazione) con SmartApp a 16 euro al mese

Business Life: sconti e vantaggi come abbonamenti ai quotidiani digitali e Office 365

3. Mobile business freedom

Minuti illimitati per chiamare in Italia e altre 60 destinazioni internazionali

100 SMS

50 di Internet in 4G

4 GB di Internet in Unione Europea e Svizzera

WOW FI

App My Fastweb

La tariffa ha un costo di 15 euro al mese con ricarica automatica. SIM e spedizione gratuita se l’attivazione avviene online. All’offerta è possibile associare anche l’acquisto a rate di uno smartphone.

Tutte le promozioni di Fastweb sono disponibili fino al 18/2/19.

5. Tim Senza Limiti

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Megabit al secondo in upload in FTTH. In alternativa, FTTC fino a 200 Megabit o ADSL a 24 Megabit

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali più linea VoIP inclusa

Check Up Comunicazione digitale incluso per 3 mesi

Tim Safe Web in promozione per 3 mesi (poi 3 euro al mese)

1 indirizzo IP statico

Opzione Bundle Digital per accedere a Tim Digital Store

Router Tim opzionale al prezzo di 5 euro al mese per 48 rate (240 euro totali)

La tariffa di Tim ha un costo di 20 euro per i primi 12 mesi, poi 30 euro al mese. La spesa per la trasformazione dell’offerta è di 50 euro. Con domiciliazione bancaria (solo conto corrente) della fattura si ottiene uno sconto di 5 euro al mese.

All’offerta è possibile aggiungere:

Canale voce aggiuntivo – 10 euro

Numerazione aggiuntiva – 5 euro

Super Digital – 10 euro

Super Digital Start (solo per nuove linee) – 5 euro

Super Digital Premium (solo per nuove linee) – 15 euro

Opzione voce Internazionale – Zona 1 – 10 euro

Assistente personale – 10 euro

Tim Safe Web (per linee già attive) – 3 euro

La spesa per l’attivazione di una nuova linea è di 12,50 euro al mese per 24 mesi (300 euro) mentre per passaggio da altro operatore è di 5 euro al mese per 24 mesi (120 euro). L’ammontare anticipo conversazioni è di 100 euro, che diventa gratuito con domiciliazione della fattura con conto corrente, postale e bancario. Il costo di subentro è di 16,20 euro. In caso di cessazione della linea la spesa è di 28,84 euro mentre per il passaggio ad altro operatore la commissione è di 19,51 euro.

Confronta le offerte di Tim