Carte di credito virtuali sempre più diffuse perché comode da utilizzare. Le carte di credito virtuali sono una soluzione conveniente, sicura e facile da usare per effettuare i propri pagamenti online e in negozi fisici. Il funzionamento di una carta di credito virtuale è uguale a quello di una carta di credito fisica.

C’è da ricordare che la carta di credito virtuale è identica a una carta di credito fisica:

riporta nome e cognome del titolare;

numero di 16 cifre;

data di scadenza;

codice di sicurezza CVC (Card Verification Code).

La sola differenza è che non si trova nel portafoglio che si ha in tasca o in borsa, ma è in un wallet digitale, per esempio sullo smartphone.

Carte di credito virtuali: le migliori proposte di Agosto 2023

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA 1 Carta YOU di Advanzia Bank canone annuale gratuito

plafond mensile in base al reddito del richiedente 2 Cartaimpronta One di Webank canone annuo gratuito

plafond mensile da un minimo di 500€ a un massimo di 7.800€ 3 Mediolanum Credit Card di banca Mediolanum canone annuale di 12€

fido a partire da 1.500€/mese 4 Carta Blu di American Express canone gratuito il primo anno, poi 35€/anno

linea di credito personalizzata fino a 10.000€

Analizziamo, in dettaglio, le quattro proposte di carte di credito virtuali selezionate da SOStariffe.it. Queste offerte differiscono tra loro e provano a rispondere alle diverse esigenze e stili di vita che possono esserci tra i consumatori. In aggiunta, c’è da notare che, per avere una carta di credito occorre avere un conto corrente d’appoggio sul quale addebitare i pagamenti mensili.

Carta YOU di Advanzia Bank

Con collegamenti ai wallet digitali di Google Pay o Apple Pay e con canone annuo gratuito, la banca lussemburghese Advanzia Bank propone Carta YOU. Questa carta si distingue per il fatto che, per attivarla, non bisogna aprire un conto corrente presso la banca stessa. Con la possibilità di sottoscrivere una polizza viaggi gratuita e di rateizzare le proprie spese, le altre caratteristiche di questa carta sono le seguenti:

addebito a saldo;

appartenente al circuito Mastercard;

pagamenti e prelievi gratuiti in Italia e all’estero;

richiesta e attivazione della carta online.

Il fido mensile di Carta YOU è variabile in base al reddito del richiedente. Solitamente è compreso tra un minimo di 300 euro e un massimo di 3.000 euro, ma con possibilità, saldando regolarmente le spese sostenute con carta, di richiedere un aumento del massimale di spesa mensile.

Per conoscere l’offerta di Carta YOU, clicca il link qui sotto:

Cartaimpronta One di Webank

Webank propone Cartaimpronta One, una carta a canone gratuito, disponibile in versione virtuale con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, Fitbit Pay e Xiaomi Pay. Questa carta a saldo, con appartenenza ai circuiti Visa o Mastarcard, si caratterizza per:

fido minimo di 500 euro e massimo di 7.800 euro al mese ;

; utilizzabile in Italia e all’estero;

utilizzabile in Italia e all’estero; nessuna commissione sui pagamenti in area Euro, mentre in valuta diversa prevede una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese;

sui pagamenti in area Euro, mentre in valuta diversa prevede una maggiorazione dell’1,50% dell’importo, più una commissione dell’1% variabile da Paese a Paese; pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro;

pagamento contactless senza PIN per importi sino a 25 euro; 3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN;

3D Secure Code per lo shopping online tramite autorizzazione SMS e codice E-PIN; domiciliazione utenze e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione utenze e pagamenti ricorrenti; ricarica cellulare.

Cartaimpronta One è abbinata al conto corrente online di Webank che si può aprire tramite SPID ed è a canone annuo gratuito per coloro che lo apriranno entro il 3 ottobre 2023. Inoltre, l’offerta include gratuitamente:

una carta di debito internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay;

internazionale (circuito Maestro e PagoBancomat), con collegamenti ad Apple Pay, Google Pay, Garmin Pay e Fitbit Pay; bonifici ordinari in Italia e area SEPA;

domiciliazione utenze ;

; pagamenti MAV e RAV;

modelli di F23 e F24;

ricarica cellulare.

Per conoscere meglio l’offerta di Webank clicca:

SelfyConto di Mediolanum

Disponibile sia in versione virtuale con collegamenti ad Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay, sia in versione fisica, con un fido a partire da 1.500 euro al mese e un canone di 1 euro al mese (12 euro all’anno), Mediolanum Credit Card di Banca Mediolanum è una carta di credito conveniente. Con appartenenza ai circuiti Visa o MasterCard, e con possibilità di essere personalizzata (scegliendo colore preferito e inserendo una propria fotografia), questa carta di credito si caratterizza per:

rateizzazione dei pagamenti per acquisti dai 250 ai 2.400 euro;

possibilità di impostare un limite di acquisto;

attivazione di un servizio alert per tenere sotto controllo le proprie spese.

Ricordiamo inoltre che questa carta è abbinata a SelfyConto, il quale è a canone gratuito per il primo anno per i nuovi clienti (sempre gratuito invece per gli under 30), poi prevede un costo di 3,75 euro al mese. Un costo che è comunque azzerabile in via promozionale.

Altre caratteristiche di SelfyConto sono le seguenti:

carta di debito con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay;

con canone gratuito, pagamenti Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay, Garmin Pay; bonifico online gratuito come il prelievo bancomat da altra banca gratuito in zona Euro;

prelievi di contanti da ATM da qualsiasi banca gratuiti;

trading online per effettuare investimenti in tempo reale sui principali mercati mondiali;

il servizio “SelfyCredit Instant”, cioè prestiti personali richiedibili via app in tempo reale.

Infine, è disponibile fino al 31 agosto 2023, la promozione per vincere un prodotto Apple ogni settimana: notebook, Apple Watch e iPhone. L’iniziativa è riservata ai nuovi clienti che perfezionino il contratto di apertura di SelfyConto entro l’8 settembre 2023.

Per conoscere più in dettaglio l’offerta di Mediolanum clicca:

Carta Blu American Express

Carta Blu American Express è una carta di credito sia con una versione fisica che virtuale con collegamenti ai principali wallet digitali. Offre un cashback dell’1% ogni anno su tutti gli acquisti pagati con la carta stessa. Il canone è gratuito il primo anno, poi dal secondo il costo è di 35 euro l’anno. Con possibilità di scegliere fra pagamento a rate (o revolving) o a saldo, Carta Blu inoltre prevede:

linea di credito personalizzata fino a 10.000 euro;

reddito annuale lordo di almeno 11.000 euro;

annuale lordo di almeno pagamenti online e contactless;

limite massimo di prelievo di 500 euro al giorno;

TAN/TAEG: 14%/23,69% se si sceglie di pagare a rate.

Per saperne di più dell’offerta di Carta Blu American Express, vai al link seguente:

