La fibra ottica TIM è disponibile con attivazione gratuita : fino al prossimo 2 di settembre, infatti, tutti i nuovi clienti che passano a TIM, scegliendo una delle tariffe in promozione, potranno beneficiare dell'azzeramento del costo di attivazione, con un risparmio di 39,90 euro e con la possibilità di attivare l'abbonamento senza spese iniziali. Vediamo i dettagli della promozione in corso.

Fibra TIM in offerta con attivazione gratis per tutto Agosto 2023

Torna l’offerta che consente di attivare gratis la fibra ottica di TIM. C’è tempo fino al prossimo 2 di settembre per attivare TIM WiFi Power Smart beneficiando dell’azzeramento della spesa iniziale, con un risparmio di 39,90 euro. In più, per i già clienti TIM di rete mobile c’è un vantaggio aggiuntivo con uno sconto (a tempo indeterminato) sul canone. Grazie alla promozione in corso, la fibra di TIM parte da 25,90 euro al mese. L’attivazione gratuita è valida anche per l’offerta dedicata alla fibra FTTH da 10 Gigabit in download.

In questo momento, quindi, TIM propone una delle soluzioni più complete per attivare una connessione per la connessione di casa. Per un quadro completo sulle altre offerte è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa che garantisce l’accesso a una panoramica completa delle tariffe disponibili per quest’ultima parte di agosto 2023, con possibilità di attivazione online, tramite il sito dell’operatore e dopo la verifica della copertura.

Fibra TIM con attivazione gratuita: i dettagli dell’offerta di agosto 2023

3 COSE DA SAPERE SULLA PROMO TIM 1. C’è tempo fino al 2 settembre per sfruttare l’attivazione gratuita 2. La promozione è valida in caso di attivazione online 3. Il canone parte da 25,90 euro al mese oppure da 34,90 euro al mese per la fibra da 10 Gigabit

Per tutti i nuovi clienti che passano a TIM c’è la possibilità di attivare TIM WiFi Power Smart. L’offerta in questione include:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 2,5 Gigabit in download ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione è attivabile tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega; la tecnologia di connessione sarà sempre la migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente

con velocità massima di ; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione è attivabile tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite ADSL fino a 20 Mega; la tecnologia di connessione sarà sempre la migliore disponibile all’indirizzo di casa dell’utente una linea telefonica fissa con chiamate illimitate (scegliendo l’attivazione online)

il modem TIM HUB+ Executive incluso nel canone (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi)

attivazione gratuita (invece che 39,90 euro) in caso di sottoscrizione dell’offerta entro il prossimo 2 settembre

TIM WiFi Power Smart ha un costo di 30,90 euro al mese. Da notare, però, che per i già clienti TIM di rete mobile c’è una doppia promozione aggiuntiva:

il canone di TIM WiFi Power Smart viene ridotto a 25,90 euro al mese , grazie a uno sconto di 5 euro

, grazie a uno sconto di 5 euro è possibile attivare TIM Unica Power per avere Giga illimitati per la propria SIM; l’opzione costa 1,90 euro al mese e consente di attivare Giga illimitati su 6 SIM TIM; in caso di abbinamento di almeno 3 SIM alla linea fissa, inoltre, il costo di TIM Unica Power è azzerato

Per attivare la promozione con attivazione gratuita è possibile seguire il link riportato qui di sotto.

Per tutti i nuovi clienti che scelgono TIM c’è anche la possibilità di attivare TIM WiFi Power All Inclusive. Anche in questo caso, la promozione è disponibile con attivazione gratuita, invece che 39,90 euro. L’offerta in questione include:

una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 10 Gigabit in download

una linea telefonica fissa con chiamate illimitate

il modem Modem TIM 10 Gb incluso nel canone (al costo di 5 euro al mese per 48 mesi)

attivazione gratuita (invece che 39,90 euro) in caso di sottoscrizione dell’offerta entro il prossimo 2 settembre

TIM WiFi Power All Inclusive ha un costo di 39,90 euro al mese ma il canone è ridotto a 34,90 euro al mese grazie al Bonus Rottamazione che garantisce uno sconto di 5 euro al mese per 24 mesi. Per ottenere il bonus è sufficiente passare alla fibra dall’ADSL oppure rottamare un vecchio modem. L’offerta è attivabile direttamente tramite il link qui di sotto.

