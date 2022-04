Le 3 migliori assicurazioni auto di Aprile 2022

Tagliare il costo dell'assicurazione auto e risparmiare senza rinunciare ad una copertura completa ed in linea con le proprie esigenze è possibile ed è anche molto semplice. Sfruttando la comparazione online dei preventivi, infatti, si può, facilmente, individuare le migliori proposte delle principali compagnie assicurative presenti sul mercato italiano andando a ridurre di centinaia di euro il premio della polizza auto. Vediamo come fare per individuare le 3 milioni assicurazioni auto del mese di aprile 2022 .

Ridurre al minimo il costo dell’assicurazione auto è possibile ed è un’operazione davvero semplice. Grazie al confronto online dei preventivi, infatti, è possibile individuare facilmente le polizze più vantaggiose calcolate sulla base dei propri dati (anagrafici, assicurativi e del veicolo da assicurare). Si tratta di una procedura semplice da portare avanti e, soprattutto, completamente gratuita. Il confronto dei preventivi è una risorsa importantissima per gli automobilisti.

Confrontando i preventivi proposti dalle principali compagnie assicurative presenti in Italia, infatti, sarà facile individuare l’offerta migliore, risparmiando tempo (bastano 5 minuti per completare la ricerca e individuare l’offerta migliore) e denaro (le polizze più convenienti consentono di tagliare le spese assicurative di decine o centinaia di euro). Gli elementi da considerare per il calcolo dei preventivi sono diversi ma la procedura da seguire è molto semplice.

Per determinare il costo dell’assicurazione, sulla base dei propri dati, è necessario conoscere i dati del veicolo, come la data di immatricolazione, il modello e varie altre caratteristiche aggiuntive. Sarà necessario, inoltre, fornire i dati anagrafici del proprietario del veicolo, essenziali per poter calcolare il preventivo in modo specifico per l’utilizzatore effettivo.

Bisognerà, inoltre, fornire anche i dati assicurativi, compresa la data di decorrenza della polizza, per completare il calcolo dei preventivi e individuare il migliore. Il premio richiesto da una compagnia assicurazione varia in base a svariati fattori. Anche la provincia di residenza del cliente, ad esempio, impatta in modo significativo sul costo. È necessario, quindi, verificare direttamente, inserendo i propri dati, quali sono le polizze più vantaggiose del momento.

Vediamo, quindi, come sfruttare il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi mobili, per individuare facilmente la polizza più economica e completa, in rapporto alle proprie necessità, per la propria vettura. Ecco tutti i dettagli e come fare per trovare rapidamente le assicurazioni migliori del mese di aprile 2022:

Come scegliere l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

La strada giusta per risparmiare sull’assicurazione auto, individuando la polizza auto più conveniente, passa per la comparazione online dei preventivi. Si tratta di un sistema semplice e immediato che permette di individuare facilmente l’offerta giusta per sottoscrivere la polizza auto più vantaggiosa, in base ai propri dati (anagrafici ed assicurativi) ed ai dati del proprio veicolo da assicurazione.

La prima cosa da fare è raggiungere il comparatore di SOStariffe.it, disponibile al link qui di sotto, ed inserire tutti i dati richiesti per completare il calcolo dei preventivi. Il sistema effettuerà svariate simulazioni andando a calcolare più preventivi sulla base dei dati inseriti dall’utente. Al termine della procedura (bastano pochi secondi), l’utente può accedere ad una panoramica completa dei preventivi individuati che saranno ordinati in base alla convenienza.

Per avviare la comparazione dei preventivi è necessario inserire:

i dati del veicolo come la data di immatricolazione, il modello del veicolo e eventuali caratteristiche aggiuntive utili ai fini del calcolo di un preventivo; se disponibile è possibile inserire la targa in modo da velocizzare al massimo la procedura

come la data di immatricolazione, il modello del veicolo e eventuali caratteristiche aggiuntive utili ai fini del calcolo di un preventivo; se disponibile è possibile inserire la targa in modo da velocizzare al massimo la procedura i dati anagrafici del proprietario del veicolo e, se diverso, quelli del contraente della polizza assicurativa

del proprietario del veicolo e, se diverso, quelli del contraente della polizza assicurativa tutti i dati assicurativi necessari per il calcolo del preventivo, compresa la data di decorrenza della polizza

Completato l’inserimento dei dati richiesti basterà avviare il confronto online. Una volta scelta la polizza giusta è possibile cliccare sul tasto VAI per raggiungere il sito della compagnia assicurativa con cui attivare la nuova polizza auto. Basteranno pochi minuti per completare la sottoscrizione della nuova polizza. L’intera procedura è semplice e completamente gratuita. Non sono previsti costi extra per il cliente oltre al solo premio assicurativo.

Da notare che per ottenere supporto e assistenza gratuita nella scelta è possibile chiamare al numero verde 800 999 565. Un consulente esperto sarà a disposizione per risolvere qualsiasi dubbio ed aiutare l’utente nell’individuazione della polizza auto più vantaggiosa. In caso di necessità, l’utente potrà richiedere anche supporto per l’attivazione della polizza via telefono.

Le polizze RC auto più economiche di aprile 2022

Per poter individuare le migliori assicurazioni auto del mese di aprile 2022 è necessario inserire, in fase di calcolo dei preventivi, i propri dati anagrafici, assicurativi e i dati del veicolo. Si tratta dei dati che ogni compagnia richiede per il calcolo di un preventivo. Questo sistema, però, consente di fornire i dati un’unica volta andando però a calcolare un gran numero di preventivi in contemporanea, massimizzando il risparmio e minimizzando i tempi per individuare la soluzione migliore.

Per chiarire le potenzialità del sistema di comparazione dei preventivi, andiamo ad effettuare una simulazione. Ipotizziamo, quindi, di voler individuare le migliori polizze auto del mese di aprile 2022 per assicurare una Fiat Panda Hybrid immatricolata a marzo 2022. L’auto sarà assicurata dal suo proprietario. Il contraente è un uomo, quarantenne, con residenza a Milano. La classe di merito è la prima. Non sono presenti sinistri con colpa o paritari sull’attestato di rischio.

La vettura presenta una percorrenza di circa 10 mila chilometri all’anno. La polizza, inoltre, dovrà consentire la guida anche ad altri conducenti maggiorenni oltre al proprietario del veicolo. Inserendo questi dati, il sistema andrà a valutare, in pochi istanti, quelle che sono le polizze migliori, offrendo una panoramica completa delle proposte individuate con informazioni complete in merito ai costi ed alle caratteristiche della polizza.

La comparazione, con i dati indicati nel nostro esempio, fornisce i seguenti risultati:

Andiamo ad analizzare quelle che sono le migliori polizze auto di aprile nel dettaglio:

1) Allianz Direct

La proposta più conveniente, per il caso analizzato nel nostro esempio, arriva da Allianz Direct. La compagnia, infatti, mette a disposizione una polizza RC Auto con un costo annuo di 268 euro garantendo un risparmio di 201 euro grazie all’attivazione online tramite il comparatore. La polizza include la clausola della Guida Esperta permettendo a tutti i conducenti con almeno 23 anni e/o con patente conseguita da almeno 2 anni di poter mettersi alla guida del veicolo. Il massimale per la Responsabilità Civile è di 6,1 milioni di euro, sia per danni alle cose che alle persone.

2) ConTe.it

Da notare anche le polizze proposte da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione tre diverse polizze con la possibilità di pagare un minimo di 344 euro. Da notare che scegliendo le coperture proposte da ConTe.it Assicurazioni è possibile accedere a vantaggi aggiuntivi come (per la polizza disponibile a 360 euro) l’Assistenza Stradale e la Protezione Satellitare incluse nel prezzo. Anche in questo caso c’è la Guida Esperta. Il massimale è di 10 milioni per danni alle persone e di 1,22 milioni di euro per danni alle cose.

3) Genertel

Tra le migliori assicurazioni disponibili nel corso del mese di aprile troviamo la proposta di Genertel che presenta un costo di 390,80 euro. C’è anche in questo caso la Guida Esperta (età minima di 25 anni o 2 anni di esperienza di guida per poter condurre il mezzo assicurato). Il massimale per la Responsabilità Civile è di 7,9 milioni di euro sia per danni alle persone che per danni alle cose.

Le assicurazioni auto con garanzie accessorie incluse più economiche

La comparazione consente anche di individuare le migliori assicurazioni andando a considerare sia la copertura RC Auto che altre garanzie accessorie. Riprendiamo i dati precedenti e ipotizziamo di voler individuare le migliori polizze con l’aggiunta di garanzie accessorie come Infortuni al conducente, Assistenza stradale, Tutela legale e Furto e Incendio. Il pacchetto completo (RC + garanzie accessorie) presenterà dei costi più elevati.

Aggiungendo le garanzie richieste, grazie al sistema di filtri, il comparatore si aggiornerà in tempo reale, adeguando i costi alle garanzie desiderate dall’utente. Ecco, quindi, le migliori opzioni proposte per il profilo indicato:

In questo caso, i costi della polizza si adeguano a quelle che sono le richieste del cliente. La polizza più conveniente è ora proposta da ConTe.it con un premio assicurativo di circa 499 euro. Segue la proposta di Allianz Direct, con un costo di 538 euro, che precede la polizza offerta da Genertel, caratterizzata da un premio di 604 euro.

NOTA: Le immagini allegate all’articolo sono tratte dal comparatore di preventivi di SOStariffe.it. La simulazione è stata effettuata il 1° aprile 2022. I prezzi indicati si riferiscono ad un profilo di cliente ben preciso (Fiat Panda Hybrid immatricolata a marzo 2022, proprietario uomo, 40 enne, prima classe di merito, residente a Milano). Per verificare i costi per il proprio profilo è necessario calcolare i preventivi tramite il comparatore inserendo i dati richiesti.