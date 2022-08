Le 3 migliori assicurazioni auto di Agosto 2022

Per ridurre al minimo i costi dell’assicurazione auto è fondamentale prestare la massima attenzione ed analizzare le varie proposte delle compagnie assicurative presenti sul mercato italiano. Grazie alla comparazione online dei preventivi, disponibile tramite il comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, è possibile individuare, facilmente, la polizza auto più conveniente in base a quelle che sono le proprie reali esigenze.

Grazie al confronto online dei preventivi è possibile dare un taglio netto ai costi dell’assicurazione, individuando la compagnia più conveniente e completato l’attivazione della polizza auto direttamente online, senza costi aggiuntivi e in tempi rapidissimi. Si tratta, quindi, di un sistema in grado di garantire l’accesso semplificato alla polizza RC Auto più conveniente del momento permettendo agli automobilisti di ridurre in modo significativo i costi.

Ecco, quindi, come fare ad individuare le assicurazioni auto più convenienti del mese di agosto 2022 grazie al confronto dei preventivi andando a considerare sia la polizza RC che le varie garanzie accessorie con cui completare la copertura assicurativa del proprio veicolo.

Individuare l’assicurazione più conveniente con la comparazione online

Per poter individuare l’assicurazione auto più conveniente del momento è necessario affidarsi alla comparazione online dei preventivi. Si tratta di un canale ottimale per poter scegliere il preventivo più vantaggioso tra decine di opzioni differenti. Utilizzare il confronto online per individuare le migliori assicurazioni è completamente gratuito e non comporta alcun costo aggiuntivo per gli utenti.

Grazie al comparatore di SOStariffe.it per assicurazioni auto, disponibile al link qui di sotto, c’è la possibilità di inserire una sola volta i propri dati (servono tutti i dati anagrafici e assicurativi oltre ai dati del veicolo necessari a qualsiasi compagnia per calcolare i preventivi) per poter andare a calcolare decine di preventivi tra cui individuare l’opzione più vantaggiosa.

I preventivi saranno poi ordinati in base alla convenienza, permettendo all’utente di poter individuare subito la polizza RC Auto più conveniente. Da notare, inoltre, che l’utente può aggiungere e rimuovere le garanzie accessorie (Furto e Incendio, Assistenza Stradale, Tutela Legale, Kasko etc.) per poter arricchire la polizza con le coperture aggiuntive di cui si può aver bisogno.

Da notare che il confronto online delle polizze può avvenire tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

Individuare la migliore assicurazione è molto semplice, grazie ad una procedura guidata che consente all’utente di inserire tutti i dati necessari al calcolo dei preventivi. Il confronto online avviene poi in modo imparziale, con l’obiettivo di offrire all’utente una panoramica completa in merito alle opzioni disponibili per dare un taglio all’assicurazione auto. Basteranno pochi minuti per scegliere la polizza da attivare, eventualmente aggiungendo anche le garanzie accessorie necessarie.

Successivamente, è possibile raggiungere il sito della compagnia assicurativa per completare l’attivazione della polizza scelta. Tale procedura avviene senza alcun costo extra e con la possibilità di accedere in tempi rapidi alla polizza (tutta la documentazione viene inviata al cliente in versione digitale). Per qualsiasi dubbio o necessità, inoltre, è possibile ottenere assistenza gratuita chiamando al numero verde 800 999 565.

Vediamo ora come individuare le migliori polizze del mese:

Le migliori polizze auto di agosto 2022

Per poter individuare con la massima precisione la migliore assicurazione auto di agosto 2022 è possibile affidarsi al confronto online dei preventivi che, però, deve essere “tarato” in base ai dati dell’automobilista e del veicolo da assicurare. Le compagnie assicurative, infatti, determinano il preventivo in base ad alcuni dati ben precisi che il contraente deve fornire per poter determinare i costi della polizza.

Per questo motivo, non è possibile determinare le migliori polizze auto di agosto 2022 in assoluto ed è necessario andare ad identificare un profilo di “automobilista tipo” in modo da poter evidenziare quali sono le compagnie assicurative che propongono i preventivi più vantaggiosi per gli automobilisti italiani. Inserendo questi dati nel comparatore di SOStariffe.it sarà possibile calcolare, con precisione, le soluzioni più vantaggiose del momento.

Il profilo di “automobilista tipo” scelto per chiarire, a titolo esemplificativo, quali sono le migliori assicurazioni auto da attivare ad agosto 2022 è quello di un quarantenne, residente a Milano e in prima classe di merito che deve assicurare una Fiat Panda immatricolata a maggio 2022 con polizza valida dal prossimo 1° settembre 2022. Sulla base di tali dati, il sistema ha identificato le 3 migliori assicurazioni auto di agosto 2022.

È importante sottolineare che con la modifica di anche un solo parametro si andrà ad alterare completamente il quadro, con costi diversi da sostenere per il potenziale contraente. L’importo della polizza auto, infatti, è legato ai dati anagrafici del proprietario del veicolo, al suo luogo di residenza, ai dati assicurativi e al tipo di veicolo da assicurare. Ecco, quindi, quali sono le migliori assicurazioni del mese:

1) Allianz Direct

La proposta più vantaggiosa disponibile nel corso del mese di agosto 2022 arriva da Allianz Direct. In base alle informazioni proposte dal comparatore di preventivi, infatti, per l’automobilista tipo individuato nel nostro esempio, Allianz Direct mette a disposizione una polizza RC Auto al costo di 274 euro. Tale proposta può eventualmente essere arricchita con l’aggiunta di varie garanzie accessorie proposte dalla compagnia.

Da notare che la polizza di Allianz prevede la clausola della Guida Esperta che limita la possibilità di guida del veicolo assicurato. In particolare, Allianz fissa un limite di 23 anni come età minima per poter mettersi alla guida della vettura assicurata. Da notare, però, che la Guida Esperta limita la possibilità di utilizzo del veicolo ai neopatentati. È necessario, infatti, aver conseguito la patente di guida da almeno 2 anni per poter mettersi alla guida del veicolo.

In ogni caso, è possibile passare alla Guida Libera, eliminando qualsiasi limitazione per i conducenti che desiderano mettersi alla guida del mezzo, a fronte di una spesa aggiuntiva per il premio assicurativo. Per quanto riguarda le caratteristiche della polizza, Allianz prevede un massimale di 6,5 milioni di euro per danni alle persone e 6,5 milioni di euro per danni alle cose. La compagnia, inoltre, include alcune limitazioni alla rivalsa come quella relativa alla guida in stato di ebbrezza per il primo sinistro registrato e fino ad un massimo di 5.000 euro.

Da notare che la polizza copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. C’è anche la copertura dei danni causati da figli minori e i danni materiali e diretti provocati a terzi dall’incendio del veicolo non conseguente alla circolazione con un massimale di 100 mila euro per ogni sinistro.

2) ConTe.it Assicurazioni

Un’altra ottima polizza auto disponibile ad agosto viene proposta da ConTe.it Assicurazioni. La compagnia mette a disposizione dell’automobilista tipo descritto in precedenza una polizza caratterizzata da un costo di 338 euro. Da notare che la polizza comprende la copertura RC Auto, obbligatoria per poter circolare in strada, e le garanzie accessorie Assistenza Stradale e Protezione satellitare, con l’installazione di un dispositivo per il rilevamento della posizione del veicolo.

La copertura RC proposta da ConTe.it Assicurazioni prevede un massimale di 10 milioni di euro per i danni alle persone e di 1,3 milioni di euro per i danni alle cose. Da notare, inoltre, che il contratto copre anche la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi, la responsabilità civile per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, purché aperte al pubblico, e per i danni causati da figli minori alla guida del veicolo, all’insaputa dell’assicurato, ma con un massimale di 500 euro.

Tra le coperture incluse ci sono anche i danni causati a terzi da incendio, scoppio o esplosione del veicolo fino ad un massimo di 250 mila euro per tutto il periodo di validità della copertura assicurativa. La polizza assicurativa proposta da ConTe.it Assicurazioni prevede la possibilità di sospensione della validità per un periodo di tempo non superiore ai 12 mesi.

Durante tale periodo, la copertura assicurativa non sarà attiva e, quindi, il veicolo non potrà circolare o sostare in strade pubbliche. Tra le caratteristiche aggiuntive c’è la rinuncia alla rivalsa in caso di guida con patente scaduta (a condizione che il rinnovo avvenga entro 3 mesi dall’infrazione).

3) Genertel Total Assistance

Tra le migliori assicurazioni auto disponibili ad agosto 2022 troviamo anche Genertel Total Assistance. La copertura proposta dalla compagnia presenta un costo di 363 euro con possibilità di passare ad una soluzione più completa, con inclusa l’assistenza stradale e la protezione satellitare, a fronte di una spesa aggiuntiva. Questa seconda opzione prevede un costo di 437 euro all’anno.

La copertura RC di Genertel presenta un massimale di 6,5 milioni di euro per danni alle persone e 1,3 milioni di euro per danni alle cose. La franchigia/scoperto è di 150 euro. Da notare che è prevista la rinuncia alla rivalsa nel caso di sinistro in cui il conducente guida con patente scaduta purché venga rinnovata entro 2 mesi dalla data del sinistro.

La proposta di Genertel, inoltre, presenta la clausola della Guida Esperta che limitata la possibilità di guida del veicolo assicurato ai conducenti con età inferiore a 25 anni o che abbiano conseguito la patente da meno di 2 anni. È possibile passare alla Guida Libera a fronte del pagamento di un costo extra. Da notare che è presente la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi e per i danni causati a terzi dalla circolazione in aree private, non aperte al pubblico. La polizza copre anche i danni a terzi legati all’incendio o allo scoppio del veicolo entro un limite del 3% del massimale.

Ricordiamo che le proposte illustrate sono relative al caso di “automobilista tipo” identificato in precedenza. Per individuare le migliori assicurazioni in base alle proprie esigenze, infatti, è necessario inserire i propri dati e andare a verificare, di volta in volta, quali sono i preventivi per l’assicurazione più vantaggiosi in assoluto.

