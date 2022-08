Passa a TIM da Vodafone, Wind e Tre: le offerte di Agosto 2022

Passa a TIM per avere minuti illimitati e fino a 100 GB in 5G . Ci sono poi grandi vantaggi per chi è già cliente dell'operatore per la rete fissa

Chi passa a TIM ad agosto ha le migliori condizioni per avere un’offerta di telefonia mobile che possa davvero soddisfarlo sia per quanto riguarda i servizi inclusi sia per il prezzo. TIM si distingue da tutti gli altri operatori per la sua efficiente e veloce rete mobile, l’assistenza clienti precisa e puntale, facilità di gestione dell’offerta tramite l’app MyTIM ma soprattutto per i tanti vantaggi che riserva a chi è suo cliente per il cellulare e la connessione di casa.

Passa a TIM da Vodafone o WindTre con 5G e Giga illimitati

Offerte telefonia mobile Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM 5G Power Smart illimitati 50 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (25 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 14,99 euro TIM 5G Power Top illimitati 100 GB in 5G con TIM Ricarica Automatica (50 GB online per nuovi clienti) primo mese gratuito, poi 19,99 euro TIM 5G Power Unlimited illimitati illimitati in 5G primo mese gratuito, poi 29,99 euro TIM Young 5G illimitati fino a 100 GB in 5G primo mese gratuito, poi 9,99 euro

TIM non fa distinzione in base all’operatore di provenienza. Tutti possono sottoscrivere le sue tariffe anche senza fare richiesta di portabilità del numero. La procedura è comunque eseguita dal gestore gratuitamente e si completa in massimo 3 giorni lavorativi. Chi passa a TIM ad agosto può quindi trovare una serie di offerte 5G dall’eccellente rapporto qualità prezzo. Tra tutte spiccano:

TIM 5G Power Smart con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 14,99 euro al mese. Con questa offerta si hanno anche 100 GB di memoria su Google One per 3 mesi per salvare foto, video e documenti nella qualità originale (poi si rinnova a 1,99 euro) e la protezione di TIM Safe Web Plus. Con questa tariffa è possibile navigare alla massima velocità fino a 2 Gbps in download grazie all’accesso prioritario alla rete dell’operatore, che garantisce alte prestazioni anche nei luoghi affollati o con più dispositivi connessi simultaneamente.

Attiva TIM 5G Power Smart »

TIM Young 5G (riservata agli Under 25) con minuti e SMS illimitati e 50 GB in 5G a 9,99 euro al mese. Nel piano sono anche inclusi tutti brani di TIMMUSIC, senza pubblicità e da ascoltare senza consumare traffico dati, e Giga senza limiti per l’utilizzo di app di messaggistica, social network, music streaming e meeting (per 3 mesi). L’offerta si può poi anche personalizzare con:

Raddoppio dei Giga (fino a 100 GB) a 99 cent in più al mese

100 GB di memoria su Google One per 3 mesi a 1,99 euro in più al mese

TIMGAMES a 5 euro in più al mese

TIM One Number per avere lo stesso numero di telefono su smartphone e smartwatch a 99 cent in più al mese

Attiva TIM Young 5G »

Per chi passa a TIM acquistando le offerte online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Chi passa a TIM può anche abbinare alla sua nuova tariffa anche l’acquisto a rate di uno smartphone senza anticipo. Le offerte telefono incluso prevedono però un vincolo di permanenza minimo di 30 mesi. Per tutto agosto chi richiede un finanziamento con TIMFin (TAEG 0,00% salvo approvazione) su carta di credito inizierà a pagare le rate a settembre grazie alla Promo Estate. La consegna del terminale è gratuita e avviene tramite corriere in pochissimi giorni lavorativi. Se non siete soddisfatti del prodotto ricevuto potete sempre riconsegnarlo gratuitamente entro 14 giorni dal ritiro del pacco esercitando il proprio diritto di ripensamento.

Passa a TIM: le offerte per chi è già cliente fisso

Offerte per i già clienti fisso Minuti e SMS Gigabyte Prezzo mensile TIM Premium Famiglia illimitati 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 9,99 euro Supergiga Famiglia non inclusi 5 GB (Giga illimitati con TIM Unica) primo mese gratuito, poi 5,99 euro Supergiga Pack Famiglia non inclusi 300 GB per 3 mesi primo mese gratuito, poi 19,99 euro

Chi passa a TIM ma è già cliente dell’operatore per la rete fissa può anche scegliere tra alcune tariffe dedicate per gli utenti convergenti. Tra queste abbiamo TIM Premium Famiglia con minuti e SMS illimitati e 5 GB in 4G a 9,99 euro al mese. Supergiga Pack Famiglia invece prevede 300 GB in 4G per 3 mesi a 19,99 euro. La tariffa poi si rinnova con 5 GB al costo di 5,99 euro al mese. Entrambe le tariffe permettono di acquistare nei negozi TIM un modem Wi-Fi 4G a partire da 29,99 euro o una TIM Cam a partire da 19,99 euro.

Attiva TIM Premium Famiglia »

Per chi passa a TIM acquistando le offerte online il primo mese e attivazione sono gratuiti. La SIM costa 25 euro con 20 euro di traffico incluso.

Essere clienti TIM per fisso e mobile permette di acquistare gratuitamente anche TIM Unica per avere ogni mese Giga illimitati sui cellulari di tutta la famiglia (massimo 6 SIM anche se non intestate al titolare della rete fissa) oltre a TIMVISION + Disney+ per 3 mesi (poi 9,99 euro al mese) e 10 badge in regalo da aggiungere a quelli raccolti su Party Collection per partecipare al concorso di TIM Party con in palio biglietti per volare a Los Angeles o Las Vegas. Il pagamento della rete fissa e delle SIM avviene con addebito in fattura grazie a TIM Ricarica Automatica per una maggiore comodità.

Passa a TIM per la rete fissa

Offerte per la fibra ottica Navigazione Chiamate Costo mensile Premium Base illimitata fino a 1 Gbps in FTTH a consumo 24,90 euro Premium Fibra + Mobile illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 24,90 euro TIM Wi-Fi Power Smart illimitata fino a 1 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 29,90 euro TIM WiFi Power Top illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 34,90 euro TIM WiFi + 5G Power illimitata fino a 2,5 Gbps in FTTH illimitate (solo online) 39,90 euro TIM WiFi Power All Inclusive illimitata fino a 10 Gbps in FTTH-XGS-PON a consumo 49,90 euro

Chi passa a TIM può trovare una scelta altrettanto ricca di offerte Internet casa. A seconda della copertura è possibile accedere a diverse tipologie di connessione. Sulla rete FTTH (Fiber to the Home) si può navigare fino a 1 Gbps in download ma con alcune offerte fibra ottica si arriva anche fino a 2,5 Gbps (suddivisi tra Wi-Fi e porte Ethernet) o addirittura fino a 10 Gbps con una promozione sperimentale disponibile per 3000 utenti residenti in 15 grandi città e solo nelle aree coperte dalla fibra FTTH-XGS-PON. In alternativa si può accedere alla fibra misto rame o FTTC (Fiber to the Cabinet) fino a 100/200 Mbps in download a seconda della distanza della propria abitazione dalla cabina stradale o l’ADSL fino a 20 Mbps. Per verificare la copertura potete utilizzare l’apposito strumento gratuito di SOStariffe.it.

L’offerta base di TIM include navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, chiamate a consumo (19 cent al minuto e 19 cent di scatto alla risposta), modem e attivazione a 24,90 euro al mese. Chi già dispone di un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese o intende attivarla può avere anche le chiamate illimitate da fisso allo stesso prezzo.

In alternativa si può acquistare TIM Wi-Fi Power Smart con navigazione senza limiti fino a 1 Gbps in download e 300 Mbps in upload, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, TIM Safe Web Plus, modem e attivazione a 29,90 euro al mese.

Scopri Premium Base e TIM Wi-Fi Power Smart »

Chi vuole avere un’offerta completa fisso e mobile può invece attivare TIM WiFi + 5G Power con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, due SIM 5G (la prima con minuti e SMS illimitati e 5 GB a 9,99 euro al mese e la seconda con 5 GB a 5 euro al mese), modem TIM HUB+ Executive e attivazione a 39,90 euro al mese. Con questa offerta si ha anche accesso prioritario al servizio clienti 187 e la possibilità se non soddisfatti del supporto ricevuto di richiedere un bonus in fattura di 2 euro.

Chi passa a TIM e vuole il massimo dalla sua offerta Internet casa può invece scegliere tra:

TIM WiFi Power Top con navigazione senza limiti fino a 2,5 Gbps in download e 1 Gbps in upload, chiamate illimitate da fisso con acquisto online, TIM Safe Web Plus, assistenza immediata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito in tutta la casa, modem TIM HUB+ Executive e attivazione a 34,90 euro al mese.

TIM WiFi Power All Inclusive con navigazione senza limiti fino a 10 Gbps in download e 2,5 Gbps in upload, chiamate a consumo, TIM Safe Web Plus, assistenza immediata con servizio soddisfatti e garantiti, Wi-Fi garantito in tutta la casa, modem TIM 10 Gb e attivazione a 49,90 euro al mese. La sperimentazione si conclude per tutti i clienti il 26 settembre, salvo proroghe.

Offerta FWA Navigazione Chiamate Costo mensile TIM Premium FWA fino a 930 GB al mese a 40 Mbps in FWA (100 Mbps con Super Velocità) a consumo 24,90 euro o 15,90 euro per chi ha già una linea fissa con TIM

Chi passa a TIM ma non è raggiunto dalla fibra ottica può comunque navigare sulla rete FWA (Fixed Wireless Access) dell’operatore, in grado di raggiungere una più ampia fascia di utenti grazie a un ponte radio utilizzando la rete mobile. L’offerta FWA di TIM include navigazione per un totale massimo di 930 GB fino a 40 Mbps in download, chiamate a consumo, modem indoor od outdoor e attivazione a 24,90 euro al mese. Con la Promo per Te FWA chi ha già una linea fissa con TIM navigare su fibra misto radio a 15,99 euro al mese. È possibile acquistare l’opzione Super Velocità per navigare fino a 100 Mbps in download con primo mese gratuito, poi 2 euro in più al mese. L’installazione del modem outdoor ha un costo di 99 euro, rateizzabili in 24 rate da 2,14 euro al mese.

Attiva TIM Premium FWA »

A tutte le offerte fibra ottica di TIM è poi possibile aggiungere l’offerta di intrattenimento dell’operatore potendo scegliere tra:

TIMVISION Calcio e Sport con film, serie TV, documentari, cartoni animati, Discovery+, Eurosport Player per 12 mesi e il meglio della programmazione Mediaset dell’ultima settimana su TIMVISION + DAZN (tutta la Serie A fino al 2024, Europa League, Conference League e altri sport) + Infinity+ (Champions League) con visione gratuita fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 19,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 29,99 euro

TIMVISION Gold con TIMVISION + DAZN + Infinity+ + Netflix (piano standard per la visione in HD su due dispositivi in contemporanea) + Disney+ a 10 euro fino al 31 agosto. L’offerta poi si rinnova a 39,99 euro al mese per 12 mesi. Da settembre 2023 il prezzo è di 45,99 euro

Scopri tutte le offerte TIM Fibra con TIMVISION incluso »

Entrambe le proposte prevedono un costo di attivazione di 19,99 euro, scontato a 9,99 euro per chi ha già il TV box TIMVISION.

Codice di migrazione per passare a TIM

Il codice migrazione è una combinazione di numeri e lettere (solitamente tra 15 e 19 caratteri) che serve a facilitare il passaggio da un operatore di rete fissa all’altro. Quando attivare una nuova offerta basta comunicarlo al nuovo gestore per completare l’acquisto della tariffa desiderata. Nel codice di migrazione sono contenute informazioni come: numero di telefono, operatore di provenienza e di destinazione.

Chi passa a TIM può trovare il codice di migrazione nelle bollette del suo attuale operatore di rete fissa. Se avete dubbi potete utilizzare l’apposito strumento di verifica di SOStariffe.it che gratuitamente controllerà che sia il codice corretto.

Tempistiche per l’attivazione del passaggio a TIM

Solitamente TIM provvede ad attivare la nuova linea telefonica entro 10 giorni dalla richiesta per quanto riguarda la parte voce. Entro massimo 30 giorni avviene anche l’attivazione della connessione Internet. In media sono quindi necessari dai 15 ai 20 giorni per iniziare a navigare con la vostra nuova offerta. Per verificare lo stato di attivazione della linea fissa potete contattare il Servizio Clienti al 187 (il servizio è gratuito e disponibile h24) o accedendo all’area MyTIM sul sito o app e selezionando l’opzione Richieste.

