Il mese di marzo è, tradizionalmente, un mese ricco di novità per il mondo delle Serie TV. Le novità in arrivo sono diverse con nuove stagioni di alcune delle serie di maggior successo degli ultimi anni oltre che con diverse novità assolute tutte da scoprire. Andiamo, quindi, ad analizzare quelle che sono le 10 migliori Serie TV da vedere a marzo considerando sia i canali TV che le varie piattaforme di streaming on demand a disposizione degli utenti.

Il mese di marzo prende il via con tantissime novità per gli appassionati di Serie TV. Nel corso del terzo mese dell’anno, infatti, è previsto il rilascio di diverse novità, con serie inedite e nuove stagioni di serie di successo. A disposizione degli utenti ci saranno serie di varie tipo che potranno soddisfare al massimo tutte le esigenze e i gusti. Andiamo a vedere quali sono le 10 migliori Serie TV da vedere a marzo 2022:

Come vedere le migliori serie di marzo in streaming e in TV

Prima di andare ad analizzare l’elenco delle migliori 10 Serie TV in arrivo a marzo è opportuno fare un breve riepilogo in merito a tutte le opzioni a disposizione degli utenti per poter accedere alle novità dedicate al mondo delle serie TV. Le opzioni, tra TV tradizionale e servizi di streaming non mancano di certo.

Partiamo dalla TV in streaming. In questo caso, è opportuno attivare subito Amazon Prime per poter accedere ad Amazon Prime Video, la piattaforma di streaming dell’azienda. Il servizio ha un costo di appena 36 euro all’anno oppure di 3,99 euro al mese e mette a disposizione degli utenti un ricco catalogo di contenuti on demand, con film e serie TV da guardare quando si vuole.

C’è poi Disney+, piattaforma di streaming sempre più ricca e completa. Anche in questo caso, i costi per accedere al servizio sono ridotti. Disney+ ha un costo di 8,99 euro al mese oppure di 89,99 euro all’anno. Effettuando l’accesso al servizio è possibile seguire tantissimi contenuti con esclusive di primissimo livello che vanno a comporre il catalogo delle produzioni Disney.

Naturalmente, tra le TV in streaming, c’è Netflix. Il servizio, vero e proprio punto di riferimento del settore è disponibile con tre diversi piani d’abbonamento. C’è il piano base da 7,99 euro al mese che però include un solo accesso alla piattaforma e i contenuti in definizione standard. A disposizione degli utenti ci sono anche i piani Standard (a 12,99 euro al mese) e Premium (a 17,99 euro al mese).

Un’altra piattaforma fondamentale per accedere alle migliori serie TV del mese è Sky. Il servizio di Pay TV, disponibile sia via satellite che in streaming, mette a disposizione un catalogo ricchissimo di contenuti. Per accedere alle serie TV, però, è sufficiente attivare il piano base con Sky TV (a 14,99 euro al mese) ma c’è anche l’offerta Intrattenimento Plus che unisce Sky TV e Netflix ad appena 19,99 euro al mese per 18 mesi.

Le 10 migliori Serie TV da vedere nel corso del mese di marzo 2022

Ecco quali sono le 10 migliori Serie TV da vedere questo mese:

Star Trek: Picard – 2° stagione

Dallo scorso 4 marzo è disponibile la seconda stagione dell’attesissima Star Trek: Picard 2. La Serie TV ambientata nell’universo di Star Trek ha come protagonista l’iconico Jean-Luc Picard, interpretato sempre da Patrick Stewart. La serie è ambientata 20 anni dopo gli eventi del film Star Trek – La Nemesi. La seconda stagione di Star Trek: Picard è disponibile in streaming esclusivo su Amazon Prime Video ed è composta da 10 episodi.

Il primo episodio, come detto in precedenza, è stato rilasciato lo scorso 4 marzo. Successivamente, è previsto un rilascio a cadenza settimanale (il secondo episodio sarà disponibile in streaming dall’11 marzo e così va fino alla conclusione in programma nel corso del mese di maggio).

Il Re – 1° stagione

Una delle novità assolute del mese di marzo nel panorama delle Serie TV è Il Re. Si tratta di una produzione Sky Studios con la regia di Giuseppe Gagliardi (già registra di 1992, 1993 e 1994) che racconterà, in un totale di 6 episodi, il modo in cui un terribile direttore di un carcere gestisce il “suo” penitenziario come fosse un suo regno (da qui deriva il nome “Il Re”). La serie può contare su di un cast d’eccezione che vede come protagonista Luca Zingaretti.

Nel cast troviamo anche Isabella Ragonese, Lucrezia Guidone, Barbora Bobulova e Anna Bonaiuto. Il Re sarà disponibile a partire dal prossimo 18 marzo e sarà trasmesso su Sky (basta avere il pacchetto “base” Sky TV per poter accedere alla serie) ed anche su NOW, la piattaforma di streaming di Sky, con il pass Entertainment.

Halo – 1° stagione

Il settore delle Serie TV si prepara a registrare una novità assoluta che, di certo, sarà apprezzata dagli appassionati del mondo dei videogiochi. Dal prossimo 24 marzo, infatti, sarà disponibile Halo, nuova Serie TV dedicata all’iconica saga videoludica che può contare su svariati capitoli nel corso degli ultimi 20 anni. La serie è un mix di fantascienza e azione e promette di riproporre fedelmente le tematiche della saga videoludica.

Lo sviluppo è durato circa 5 anni e il progetto presenta obiettivi molto ambiziosi, puntando a diventare un nuovo riferimento del settore e andando a ripagare l’attesa dei milioni di appassionati della saga videoludica oggi disponibile su PC e console Xbox. Nel ruolo del protagonista, Master Chief, ci sarà Pablo Schreiber. La prima assoluta per la nuova serie Halo è fissata per il prossimo 24 marzo. Anche questa serie sarà disponibile sia su Sky che su NOW.

Bridgerton -2° stagione

Un’altra grande novità del mese di marzo 2022 arriva da Netflix che propone la seconda stagione di Bridgerton, la serie che mescola storia, romanticismo e dramma. La nuova stagione continuerà a seguire le stesse tematiche della prima, portando avanti una storia sempre avvincente che ha già catturato milioni di appassionati in tutto il mondo. La seconda stagione di Bridgerton sarà disponibile su Netflix a partire dal prossimo 25 di marzo. La serie si comporrà di un totale di 8 episodi.

The Last Kingdom – 5° stagione

Da non perdere, tra le novità di Netflix di questo mese di marzo, è la quinta stagione di The Last Kingdom. La serie, basata sui romanzi Le storie dei re sassoni di Bernard Cornwell continuerà a seguire le gesta dei protagonisti con un salto in avanti nel tempo di diversi anni. Come le due stagioni precedenti, anche la quinta stagione di The Last Kingdom sarà disponibile in un totale di 10 episodi che verranno rilasciati contemporaneamente su Netflix. La data da segnare sul calendario, in questo caso, è quella del 9 marzo.

The Boys Presents: Diabolical – 1° stagione

Tra le novità del mese di marzo di Amazon Prime Video troviamo la serie animata The Boys Presents: Diabolical. Si tratta di uno spin-off della serie The Boys con cui condivide l’universo narrativo. La serie è già disponibile su Prime Video e si articola in un totale di 8 episodi brevi, tutti caratterizzati da uno stile molto particolare e in netta contro-tendenza rispetto all’apprezzata serie originale live action.

La fantastica signora Maisel – 4° stagione

Da non perdere su Amazon Prime Video è anche la quarta stagione de La fantastica signora Maisel, una delle serie originali più apprezzate della piattaforma di streaming di Amazon. Gli episodi continueranno a seguire le vicende di Midge Maisel, interpretata naturalmente da Rachel Brosnahan, alle prese con la sua carriera andata in fumo. La serie è composta da un totale di 8 episodi che saranno disponibili su Prime Video a partire dal prossimo 11 di marzo.

Upload – 2° stagione

Tra le novità del mese di marzo su Amazon Prime Video troviamo Upload. Si tratta di una serie ambientata in un futuro prossimo che ha riscosso un grande successo con la prima stagione grazie al riuscito mix di fantascienza, commedia e drama. La seconda stagione sarà disponibile su Prime Video a partire dal prossimo 11 marzo e si articolerà in un totale di 10 episodi. Confermati nel cast Robbie Amell e Andy Allo.

Guida Astrologica per Cuori Infranti – 2° stagione

Su Netflix, dallo scorso 8 marzo, è disponibile la serie televisiva italiana Guida Astrologica per Cuori Infranti, diretta da Bindu De Stoppani e Michela Andreozzi e giunta alla seconda stagione. La serie è tratta dall’omonimo romanzo di Silvia Zucca e si compone di un totale di 6 episodi.

Snowpiercer – 3° stagione

Ad inizio marzo ha fatto il suo debutto su Netflix la terza stagione di Snowpiercer. La serie, ambientata in un futuro prossimo, unisce fantascienza, drama e thriller in un contesto post apocalittico. La terza stagione è disponibile in un totale di 10 episodi già disponibili sulla piattaforma di streaming.