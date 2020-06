Le 10 migliori serie tv da vedere a Giugno 2020

I cataloghi delle pay tv e delle piattaforme di streaming sono in continuo aggiornamento, ogni mese si arricchiscono di nuovi contenuti. Tra titoli originali e serie cult a volte è difficile scegliere cosa vedere. Ecco una classifica delle 10 migliori serie tv da non perdere in uscita a Giugno sulle diverse piattaforma: Sky, Amazon Prime Video, Disney+ e Netflix

Si torna lentamente alla normalità dopo il periodo del lockdown per contrastare il Covid-19. Si inizia ad uscire la sera e a trascorrere più tempo fuori casa, ma almeno fino al 15 Giugno non si potrà andare al cinema o a teatro. Per circa una decina di giorni l’intrattenimento resterà legato alle piattaforme di streaming e agli abbonamenti alla pay tv.

Giugno, tra l’altro, ci regala un parco di serie tv molto interessante. Nelle prossime settimane saranno caricate su Netflix, Amazon Prime, Disney + e andranno in onda su Sky alcune serie molto attese: il finale di stagione di Tredici e Billions. Sono in arrivo anche dei nuovi progetti che già hanno suscitata diverse polemiche e attirato l’attenzione del pubblico, è il caso di El Presidente.

Le migliori serie tv in onda a Giugno

Analizzando le nuove uscire proposte dalle piattaforme ecco quali sono i 10 titoli da non perdere a Giugno 2020:

1. El Presidente – Prima stagione

Dal 5 Giugno arriverà su Amazon la serie in otto puntate che racconta il Fifa Gate in un alternarsi di parodia e realtà. Il caso di cronaca a cui fa esplicito riferimento la trama di questa serie in 8 puntate è un affare da 150 milioni di dollari avvenuto nel mondo del calcio sudamericano. Lo scandalo del Fifa Gate è scoppiato nel 2015 e ha fatto emergere lo strapotere delle federazioni sportive e un giro di corruzione sul quale ha indagato l’FBI.

Per raccontare la cronaca, la spettacolarizzazione del calcio moderno e gli intrighi dietro le quinte, viene narrata la storia di Sergio Jadue (interpretato da Andrés Parra), proprietario di un piccolo club cileno. L’uomo arriva ad essere a capo della Federazione calcistica cilena e diventa ben presto il prediletto del presidente della Football Association argentina, Julio Grondona. Arroganza, potere e milioni, gli ingredienti che hanno fatto girare per anni un sistema che si vedrà essere scoperto puntata dopo puntata. Non ci saranno campioni e sfide epiche ma solo il dietro le quinte che in pochi conoscono e che spesso fa rimpiangere ai fan il calcio del passato, meno ricco e più sincero.

2. Dispatches from Elsewhere – Prima stagione

La serie si ispira al caso raccontato dal documentario The Institute di Spencer McCall, in cui viene ricostruito il caso che tra il 2008 e il 2011 portò 10 mila persone ad essere coinvolte in una sorta di gioco di società collettivo. A San Francisco Jeff Hull aveva creato questa specie di caccia al tesoro disseminando le strade di volantini e reclutando persone per poi convincerle di essere stati in un complotto galattico. Questo è ciò che viene illustrato nel documentario.

Dispatches from Elsewhere si ispira a questo caso e ne riprende alcune caratteristiche importanti. Peter (Jason Segel) è un informatico che viene attirato dai volantini del Jejune Institute, una società che promette una rivelazione spirituale ma che non è chiaro cosa faccia in realtà. Peter insieme a Simone, Fredwynn e Janice saranno contatti da un’altra società, la Elsewhere Society, che li spingerà ad entrerà nel gioco della Jejune e cercare una misteriosa Clara. La serie sarò disponibile dal 15 Giugno 2020 su Amazon Prime Video.

3. Future Man – Terza stagione

L’ultima stagione di Future Man è stata caricata nel catalogo di Prime il 1° Giugno. Questo terzo capitolo ci riporta nella vita di Josh Futturman, il ragazzo che lavora come inserviente in un Centro di ricerca ma che sogna di essere l’eroe che videogame che ama. Josh è la rappresentazione più reale e divertente del geek, appassionato di fantascienza, videogame e fumetti, ma tutt’altro che popolare. La sua vita però cambierà quando si renderà conto di poter essere l’avatar dei suoi giochi.

La trama di Future Man vede dei ribelli provenienti dal futuro arrivare nel presente per cercare di salvare la Terra con l’aiuto di un prescelto, Josh. Nelle puntate c’è un continuo alternarsi di citazioni a film o personaggi dei fumetti e ai classici della fantascienza pop, come Ritorno al Futuro o Terminator.

4. Dark – Terza stagione

La serie tedesca è arrivata alla sua terza stagione e sarà disponibile dal 27 Giugno su Netflix. La produzione della piattaforma di streaming tv è stata di recente eletta in un sondaggio condotto da Rotten Tomatoes come la migliore creata da Netflix. La storia raccontata prende il la dalla scomparsa di due ragazzini a Winden, una piccola comunità con un passato oscuro.

Il racconto di questa serie è molto complesso e ha un intreccio di passato, presente e futuro che ha affascinato molto i fan. Al centro delle diverse linee narrative ci sono quattro famiglie: Kahnwald, Doppler, Nielsen e Tiedemann. Gli spettatori si trovano a Winden tra il 1953 e il 2053 e man mano scoprono vecchi segreti e oscuri peccati di quella che sembrava essere solo una piccola cittadina di provincia.

5. Tredici – Quarta stagione

Dal 5 Giugno si torna al liceo Liberty High School per l’ultimo atto di Tredici, la serie con cui Netflix ha costruito parte del suo successo iniziale in Italia. Per chi non avesse visto le precedenti tre stagioni il consiglio è di recuperarle. La serie tv è una teen drama, ma molto profondo e con dei risvolti thriller di sicuro effetto. La storia parte dal suicidio di una teenager, Hannah Baker e dalla consegna di un pacco a Clay Jensen.

Il ragazzo, che frequentava la stessa scuola di Hannah, riceve una serie di cassette in cui è la stessa adolescente a raccontare i tredici motivi che l’hanno spinta a togliersi la vita. Le stagioni precedenti ci hanno svelato la ragione principale per cui hanno si è suicidata e poi abbiamo assistito al processo. Ma chi sarà stato ad essere responsabile, anche se indirettamente, della morte di Hannah?

6. The Politician – Seconda stagione

Ryan Murphy, sceneggiatore e ideatore di questa serie, ha annunciato sul suo profilo Instagram la data d’uscita su Netflix della seconda stagione di The Politician.

Ben Platt è pronto a tornare ad interpretare Payton, un giovane che sogna di diventare il presidente degli Stati Uniti. Nei primi 8 episodi Payton ha raccontato la sua campagna per vincere le elezioni per il Consiglio studentesco nel suo liceo di Santa Monica. La nuova stagione lo vedrà invece impegnato per conquistare un seggio al Senato.

7. Billions – Quinta stagione

E siamo alle tre serie tv di Sky da non perdere a Giugno. Il nuovo capitolo di Billions uscirà il 24 Giugno, anche se ShowTime ha riportato la notizia che il finale di questa stagione non è ancora pronto dato che i lavori sono stati interrotti causa coronavirus. Al momento saranno trasmessi 7 dei 12 episodi della stagione, gli ultimi 5 saranno poi rilasciati nei prossimi mesi.

Sulla scia dei successi della Grande scommessa e del classico Wall Street stanno diventando popolari le serie sullo spietato mondo della finanza. In Billions abbiamo conosciuto Bobby Axe Axelrod, miliardo che si arricchisce con i fondi speculativi, e il procuratore Chuck Rhoades che indaga su Axe. I due protagonisti della serie sono interpretati da Paul Giamatti e Damian Lewis.

8. 9-1-1: Lone Star – Seconda stagione

Questa serie è in onda su Sky Fox e NOW TV per gli abbonati che abbiano sottoscritto la soluzione serie tv e intrattenimento. La storia è quella di in un vigile del fuoco che da New York viene trasferito ad Austin, in Texas. Il capitano Owen Strand (interpretato da Rob Lowe) viene mandato a ricostruire un dipartimento che ha subito una dura perdita durante un intervento. Le vicende della stazione dei vigili del fuco si intrecceranno con i drammi personali che Owen dovrà affrontare, come la tossicodipendenza del figlio.

9. MotherFatherSon – Prima stagione

Altro titolo interessante tra le nuove proposte di Sky è questa serie della BBC, MotherFatherSon. Il cast di questa serie è stellare: Richard Gere, Helen McCrory (la Polly Grey di Peaky Blinders) e Billy Howle. Dopo anni di carriera e dopo aver costruito da zero il suo impero nei media, Max Finch decide di ritirarsi e di lasciare il suo regno al figlio Caden. Il ragazzo però sarà pronto a prendere in carico un fardello così pesante? L’impero del padre non si limita infatti alle news, i suoi legami con la politica sono molto più profondi e riservati di quanto appaia.

10. Il Mondo Disney mai visto -Prima stagione

Sulla piattaforma Diseny + saranno disponibili dal 5 Giugno dei documentari che ci condurranno nella Walt Disney Company. Una serie di appuntamenti che permetteranno di scoprire cosa accade nelle produzioni, nella scelta del merchandising e nei parchi a tema di una delle più grandi industrie dell’intrattenimento del mondo.

