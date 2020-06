Tariffe telefono fisso: le migliori offerte di Giugno 2020

Per chi è in cerca di una nuova offerta per il telefono fisso di casa c’è la possibilità di sfruttare diverse soluzioni. In particolare, se si cerca una tariffa per il telefono fisso si può puntare su offerte specifiche anche se le offerte Internet casa, che oltre alla linea telefonica includono anche la linea Internet, possono essere più vantaggiose. Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte per il telefono fisso di casa nel corso del mese di giugno 2020 e come fare per attivare la soluzione più in linea con le proprie esigenze.

Le offerte per il telefono fisso di casa di giugno 2020 permettono di ridurre drasticamente i costi per l’abbonamento della linea fissa sia per chi utilizza solo il telefono che per chi ha bisogno anche di una connessione ad Internet. In particolare, come vedremo di seguito, le offerte Internet casa, che abbinano una linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata ad Internet, sono le soluzioni più vantaggiose.

In ogni caso, per un target specifico di utenti (solitamente i più anziani), alcuni operatori di telefonia propongono anche tariffe per il telefono fisso che non prevedono una connessione ad Internet e, quindi, presentano un costo mensile nettamente inferiore. Di seguito vedremo quali sono le offerte da tenere d’occhio per ridurre i costi per la linea fissa senza rinunciare ad un servizio che sia in linea con le proprie esigenze.

Offerte solo telefono fisso

Le offerte che prevedono l’utilizzo della sola linea telefonica fissa, senza quindi ricorrere alla connessione ad Internet, sono poche ma possono garantire vantaggi economici significativi agli utenti che non hanno bisogno di una connessione illimitata. Tra le opzioni disponibili a giugno 2020 troviamo:

Tutto Facile Fisso di Vodafone: quest’offerta prevede un canone mensile di 18,90 Euro con uno sconto extra di 4 Euro per chi è cliente Vodafone con il cellulare e garantisce la possibilità di sfruttare chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali; è previsto un contributo di attivazione di 29 Euro una tantum più 3 Euro al mese per 24 mesi; nel canone mensile è incluso anche il Telefono Vodafone Classic, la segreteria telefonica e l’assistenza tecnica dedicata

Oltre alle offerte che prevedono l’utilizzo del solo telefono fisso, a disposizione degli utenti ci sono diverse offerte Internet casa che hanno tutte le carte in regola per diventare delle ottime soluzioni per risparmiare senza rinunciare ad un abbonamento completo e particolarmente conveniente.

Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Una delle migliori offerte per la linea fissa di casa nel mese di giugno 2020 è Super Fibra Unlimited di WINDTRE. Si tratta di un’offerta completa ed economica che garantisce importanti bonus anche su mobile (per chi sceglie WINDTRE anche con lo smartphone). Ecco le caratteristiche complete di quest’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in USA, Canada e Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito)

(0 cent/min e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e verso i fissi internazionali in USA, Canada e Europa Occidentale (Andorra, Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Germania, Francia, Grecia, Irlanda, Lussemburgo, Monaco, Olanda, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia, Svizzera e Regno Unito) connessione illimitata ad Internet; la connessione avviene tramite rete in fibra ottica FTTH sino a 1000 Mega oppure, in caso di non disponibilità della fibra, tramite fibra mista FTTC sino a 200 Mega o ADSL sino a 20 Mega

per chi passa a WINDTRE con il proprio numero di cellulare è possibile attivare un’offerta con minuti, SMS e Giga illimitati a 9,99 Euro

per chi è già cliente WINDTRE su smartphone: opzione per Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria offerta mobile; da notare che tale opzione è attivabile anche su altre due SIM WINDTRE sempre senza costi aggiuntivi

Super Fibra Unlimited di WINDTRE presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi fornito in vendita abbinata ed il cui costo (5,99 Euro al mese per 48 mesi) è già incluso nel canone mensile dell’abbonamento (in caso di disdetta anticipata bisognerà però pagare le rate residue). L’offerta è attivabile direttamente online dal sito WINDTRE.

Verifica la copertura ed attiva Super Fibra Unlimited di WINDTRE

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa per la linea fissa di casa è Internet Unlimited di Vodafone. L’abbonamento in questione garantisce la possibilità di sfruttare al massimo la linea telefonica aggiungendo una connessione illimitata e diversi altri bonus. Ecco tutti i dettagli:

linea telefonica con chiamate gratuite (0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare un’opzione che va ad aggiungere le chiamate illimitate verso i fissi internazionali)

(0 centesimi al minuto e senza alcun scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (al costo di 5 Euro in più al mese è possibile attivare un’opzione che va ad aggiungere le chiamate illimitate verso i fissi internazionali) connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se non disponibile la FTTH, la connessione potrà avvenire con la FTTC sino a 200 Mega o con l’ADSL sino a 20 Mega

SIM dati con 30 GB al mese per navigare sotto rete Vodafone in mobilità; sino all’attivazione della linea fissa, la SIM dati avrà 15 GB al giorno

(per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) 6 mesi di abbonamento ad Amazon Prime con incluso il servizio di streaming Prime Video (successivamente 3,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento)

(per chi è raggiunto dalla fibra FTTH) Vodafone TV inclusa nel prezzo con, in aggiunta, anche 6 mesi di abbonamento a Infinity e 30 film al mese su Chili

sino a 100 GB in più al mese per la propria SIM Vodafone per smartphone grazie all’opzione Giga Family attivabile gratuitamente dai clienti che hanno un abbonamento Internet casa attivo

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione gratuita e modem Wi-Fi disponibile grazie all’opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) il cui costo è già incluso nel canone mensile (in caso di recesso anticipato, vanno pagate tutte le rate residue). Per attivare l’offerta è possibile affidarsi ad una veloce procedura online:

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

TIM Super Fibra

Per la linea telefonica di casa c’è da tenere d’occhio anche TIM Super Fbra. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download; se non disponibile la FTTH, la connessione avviene tramite FTTC o ADSL

6 mesi gratis di Disney+, piattaforma di streaming dedicata a tutti i contenuti del mondo Disney, ed a TIM Vision Plus; successivamente l’abbonamento si rinnoverà al costo di 3 Euro al mese anziché 11,99 Euro al mese; l’utente è libero di disattivare il rinnovo

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM TIM grazie all’opzione TIM Unica, attivabile gratuitamente

TIM Super Fibra ha un costo di 29,90 Euro al mese con attivazione (10 Euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 Euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile dell’offerta (in caso di recesso vanno pagate le rate residue). L’offerta è attivabile direttamente online:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Fastweb Casa

Tra le offerte per la rete fissa di casa segnaliamo anche Fastweb Casa, una soluzione altamente personalizzabile che offre diversi vantaggi agli utenti. Ecco i dettagli:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; con 5 Euro in più al mese è possibile ottenere 1000 minuti di chiamate verso l’estero

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso tutti i fissi e mobili nazionali; con 5 Euro in più al mese è possibile ottenere 1000 minuti di chiamate verso l’estero connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH; in caso di indisponibilità la connessione avverrà tramite rete FTTC o ADSL

accesso gratuito alla rete di hotspot WOW Fi e possibilità di attivare il servizio di cloud store con spazio illimitato WOW Space a 9,95 Euro all’anno e primo mese gratis

Fastweb Casa presenta un costo di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. Per i già clienti Eni gas e luce, invece, il costo dell’abbonamento è di 25,95 Euro al mese. Non sono previsti quindi costi “nascosti” all’interno del canone mensile dell’offerta. Il cliente ha, inoltre, la possibilità di abbinare al proprio abbonamento:

l’offerta Fastweb Mobile (minuti illimitati, 100 SMS e 50 GB in 4G) che di solito ha un costo di 8,95 Euro al mese; abbinando quest’offerta mobile all’abbonamento di rete fissa il canone mensile complessivo sarà di 34,90 Euro al mese con un risparmio extra di 4 Euro al mese

NOW TV Intrattenimento, disponibile con 3 mesi gratis e con la NOW TV Smart Stick da collegare alla TV inclusa senza costi aggiuntivi; dal quarto mese, tale opzione ha un costo di 9,99 Euro al mese

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Ultrainternet di Tiscali

Tra le offerte Internet casa da attivare per la propria linea telefonica troviamo anche Ultrainternet di Tiscali. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica fissa con chiamate a consumo; con un costo di 3 Euro in più al mese rispetto al canone mensile dell’offerta base è possibile arricchire l’abbonamento con un’opzione per le chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

connessione ad Internet senza limiti tramite rete in fibra ottica FTTH; in alternativa, la connessione può avvenire tramite rete FTTC o ADSL

2 mesi di abbonamento ad Infinity TV in regalo (attivando l’opzione per le chiamate gratis, i mesi di abbonamento ad Infinity TV diventano 6)

Ultrainternet di Tiscali presenta un costo periodico di 25,90 Euro al mese che, come sottolineato in precedenza, diventano 28,90 Euro al mese grazie all’opzione che permette di sfruttare le chiamate gratis dal telefono fisso di casa.Verifica la copertura ed attiva Ultrainternet Fibra di Tiscali