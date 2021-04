Le 10 migliori serie tv da vedere a Aprile 2021

Sono arrivate molte novità nei cataloghi di Amazon Prime Video, Netflix, Sky e Disney Plus, ecco quali sono le 10 migliori serie tv da vedere ad Aprile. Si va dal fantasy alle serie horror, ma sono disponibili anche tante commedie e thriller. Tra i titoli del momento ci sono Falcon and The Winter Soldier, The Serpent e Them

Segui decine e decine di film e sceneggiati o sei ancora un neofita del binge watching, in ogni caso potrebbe interessarti questa lista delle 10 migliori serie tv sulle piattaforme di pay tv. Sono stati annunciati o sono già disponibili molti nuovi titoli per le tue serate in compagnia o da solo.

Ecco quali sono le serie tv da non perdere ad Aprile e qualche curiosità sulle novità in arrivo sui canali di streaming più seguiti.

1. The Serpent

Partiamo dai titoli che appaiono su Netflix, The Serpent è una miniserie che riporta agli onori della cronaca il caso del serial killer francese Charles Sobhraj. L’assassino seriale di donne conosciuto anche come Bikini Killer per la sua firma: lasciava le sue vittime in costume.

A produrre la nuova rivisitazione cinematografica è stata la BBC. Sarà Tahar Rahim a prestare il volto al pluriomicida. Secondo le ricostruzioni della polizia il primo omicidio risalirebbe al 1975, si tratterebbe di una turista americana – originaria di Seattle – che venne ritrovata nel Golfo di Thailandia.

Altra figura centrale in questa storia è Chantal Compagnon, interpretata da Jenna Coleman. La compagna di Sobhraj è stata più volte fondamentale nei piani truffaldini dell’uomo e anche per la riuscita delle sue fughe rocambolesche dalle carceri di mezzo Sud Est asiatico.

2. Papà, non mettermi in imbarazzo!

La seconda serie di Netflix è una sitcom che ha come protagonista principale Jamie Foxx. Il racconto, secondo quanto riportano diversi siti e blog di cinema e serie tv, si ispira alla relazione tra l’attore (premio Oscar) e la figlia Corinne, che tra l’altro è uno dei produttori esecutivi di questo contenuto.

Foxx presta il volto a Brian Dixon, imprenditore di successo che dovrà riscoprirsi padre nel momento più drammatico della vita della figlia adolescente Sasha (interpretata da Kyla-Drew): la morte della madre. Brian, che non ha idea di come gestire la situazione e una giovane 15 enne chiederà aiuto alla sorella (che ha il volto di Porscha Coleman) e a sua padre (David Alan Grier).

Come andrà la convivenza tra questi 4 personaggi così diversi? Il mood della serie, nonostante alcuni temi e momenti di forte pathos, è una comedy e non promette molte risate.

3. Zero – Stagione 1

Un altro prodotto arrivato sulla piattaforma Netflix che ha suscitato la nostra curiosità è Zero. Con la prima stagione di questa serie conosceremo Omar (interpretato da Giuseppe Dave Seke), un ragazzo di colore la cui vita sta per essere stravolta.

Omar diventerà Zero un supereroe moderno, il suo potere sarà l’invisibilità. Il giovane si muove nella periferia di Milano, il quartiere, misto tra immaginario e reale è il Barrio. Il nuovo eroe dovrà salvare la sua periferia da tante minacce, ad aiutarlo per fortuna avrà i suoi amici di sempre: Sharif, Inno, Momo e Sara.

La storia che ha ispirato questo prodotto è il libro Non ho mai avuto la mia età (editore Mondadori), lo sceneggiatore della serie è l’autore del romanzo Antonio Dikele Distefano.

4. Tenebre e ossa – Stagione 1

Il 23 Aprile sarà disponibile sulla piattaforma Netflix anche la prima Stagione di Tenebre e ossa, serie fantasy tratta dalla saga GrishaVers di Leigh Bardugo. Al centro della storia c’è la soldatessa Alina Starkov (Jessie Mei Li) e la sua scoperta di un potere che può difendere la sua comunità dall’enorme barriere oscura che la cinge.

A minacciare il paese è la Faglia d’Ombra che costringe Alina s fuggire in un altro mondo per trovare alleati e per mettere insieme un esercito. La giovane dovrà convincere i soldati magici, conosciuti come Grisha, ad aiutarla nella guerra contro le tenebre. Ma non tutti quelli che le giurano amicizia e promettono supporto sono sinceri…

5. Them

Passiamo ad una serie già disponibile per gli abbonati a Prime Video di Amazon, si tratta di Them. La miniserie è un prodotto horror ed è ambientata negli anni ’50. Al centro del racconto si trova una famiglia afroamericana che si trasferisce in un quartiere di soli bianchi a Los Angeles.

La perfetta casa da sogno americano si trasforma ben presto in un incubo. Incidenti, sinistri messaggi e presagi sconvolgono la famiglia. Ma si tratta di forze sovrannaturali o qualcuno del vicinato non gradisce i nuovi abitanti della zona?

Non è solo una serie horror, il regista e gli sceneggiatori utilizzano con intelligenza questo genere per trattare uno dei periodi storici più controversi degli ultimi 100 anni in America, la Great Migration, e ovviamente il tema del razzismo. Per il momento la serie tv è disponibile solo in audio originale con sottotitoli.

6. Rocco Schiavone – Stagione 4

Dall’8 Aprile è in streaming sulla piattaforma Amazon la nuova stagione del detective più scorretto d’Italia, Rocco Schiavone. A prestare voce, volto e movenze al vicequestore dall’animo nero e corrotto è Marco Giallini. Questo poliziotto non ha nulla a che fare con gli eroi alla Maigret, Montalbano o a Ricciardi.

Il passato di Schiavone nasconde molte macchie e il senso di colpa continua a tormentarlo, non tanto per aver fatto la cosa sbagliata ma per com’è andata a finire. Sua moglie non c’è più e lui è andato a finire in Valle d’Aosta. La serie è tratta da romanzi di Antonio Manzini, pubblicati da Sellerio Editore.

7. The Nevers

E passiamo alle offerte Sky con The Nevers una serie tutta al femminile. In questo racconto troviamo una serie di donne che vivono nella Londra dell’età vittoriana, non si tratta di comuni mortali ma di superorine con poteri straordinari.

Sono conosciute come Touched, il gruppo è composto da una serie di figure molto eterogenee. Ci sono: Lavinia Bidlow (Olivia Williams), la leader; Amalia True (Laura Donnelly), una vedova molto combattiva; Penance Adair (Ann Skelly), giovane inventrice.

Queste super eroine si scontreranno con nemici potenti che cercano di portare il caos nel loro mondo. Tra gli altri nel cast sono presenti James Norton, che presta il volto a Hugo Swann, un giovane pansessuale con un club segreto e un giro di estorsioni per le mani, e Tom Riley, lui è Augustus “Augie” Bidlow, un nerd con una passione: l’ornitologia. Per seguire questa serie puoi attivare un abbonamento a NOW TV Intrattenimento o a Sky, le puntate andranno in onda su Sky Atlantic e sul portale online.

8. Anna

La nuova serie Anna, prodotta da Sky e diretta da Nicolò Ammaniti, sarà disponibile dal 26 Aprile. Lo scrittore, dopo il successo Il miracolo, è tornato nel ruolo di regista e ha creato la versione televisiva del suo omnimo romanzo.

L’ambientazione di questa serie è distopica e futuristica, la narrazione di questa realtà alternativa racconta un mondo in cui un virus attacca e uccide gli adulti e risparmia i bambini. Anna (che è interpretata da Giulia Dragotto) è una ragazzina che intraprenderà un viaggio molto pericoloso con un unico obiettivo: ritrovare il fratellino rapito e portarlo con sé.

Per seguire questa serie puoi attivare un abbonamento a NOW TV Intrattenimento.

9. Mopu

Tra le serie Disney Plus da segnalare c’è Narciso Nero. A Mopu, un luogo alle pendici dell’Himalaya, si trova un palazzo conosciuto come Casa delle donne. Si tratta di un luogo che nasconde misteri e insidie, ma vi si stabilisce un gruppo di giovani suore di St. Faith. La missione delle sorelle è proprio quella si cercare di scacciare il cupo passato che avvolge quel luogo.

Sin da subito appare evidente come questo compito delle suore sarà molto più arduo del previsto. La casa, in cui è morta la sorella del generale Toda Rai, sembra ispirare desideri e peccati nelle giovani devote. Sono tutte sotto minaccia del Diavolo, soprattutto sorella Ruth. Un personaggio che porterà scompiglio sarà il generarle Dilip Rai.

Anche questa serie si basa su un romanzo dell’autore Rumer Godden, il suo libro ha ispirato già un film realizzato nel 1947 fu tratto da Michael Powell e Emeric Pressburger.

10. The Falcon and The Winter Soldier

Infine, la serie targata Marvel che è stata lanciata su Disney Plus è The Falcon and The Winter Soldier. Siamo nell’era post blip, lo schiocco di Tanos ha devastato il mondo e gli Avengers dopo 5 anni sono riusciti a rimediare a quel disastro. Quando Tanos si è impadronito delle pietre dell’Infinito e ha usato il loro potere polverizzando metà della popolazione.

In questa serie ritroviamo Sam Wilson, Falcon, e Bucky Barnes, The Winter Soldier, che fanno i conti con il mondo post Captain America e post blip. Sam è stato tra coloro che sono stati riportati in vita dopo 5 anni di assenza, mentre Bucky cerca di ritrovare il suo posto nel mondo dopo essere stato sprogrammato grazie alle conoscenze degli scienziati in Wakanda.

I due si uniranno in una battaglia contro un nuovo nemico e nel farlo si ritroveranno a dover stringere alcune alleanze molto scomode. Come andrà a finire?

