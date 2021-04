Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di Aprile 2021

Cambiare gestore è uno dei migliori metodi per risparmiare ed ottenere maggiori servizi con le promozioni di telefonia mobile, ecco come puoi attivare le offerte passa a Wind. In questa guida analizziamo le tariffe riservate ai clienti che richiedono la portabilità di un numero Tim, Vodafone o Tre. Ecco i migliori piani di Aprile

Per non perdere il tuo numero e trovare un’offerta di telefonia mobile più vantaggioso devi puntare i pacchetti in portabilità, in questa guida parliamo delle promozioni passa a Wind. Quasi ogni gestore, tranne Iliad, riserva agli utenti dei propri concorrenti dei pacchetti scontati o a condizioni speciali se mantengono il proprio numero ma cambiano provider.

Se sei un cliente Tim, Vodafone e Tre, ecco cosa devi fare per non perdere il tuo vecchio contatto e quali sono le offerte di Aprile che ti propone Wind. Per fare un’attivazione in portabilità dovrai fornire in fase di registrazione e di sottoscrizione della tariffa i tuoi dati personali, quelli per il pagamento del canone e il codice seriale della tua sim.

Questo codice si trova sulla scheda o sul contratto che hai siglato con il precedente gestore, è facile da riconoscere dato che è una stringa di 19 numeri. Il seriale è necessario al nuovo operatore per poter recuperare tutti i dati relativi alle tua vecchia promozione e al tuo contatto.

Passa a WindTre, le promozioni di Aprile

Il funzionamento dei piani passa a WindTre è diverso se sei un utente di un altro gestore o se vuoi attivare una nuova sim. Nel primo caso le offerte più convenienti da valutare solo le cosiddette winback della serie Go, mentre nella seconda situazione potrai scegliere tra le proposte Medium e Large che sono presenti nel catalogo dell’operatore.

I pacchetti più vantaggiosi sono quelli che puntano a recuperare utenti cha hanno abbandonato Wind o Tre in favore dei MVNO o di Iliad, Fastweb and Co. Se hai un sim Iliad, per esempio, puoi attivare la promozione Go 50 Fire Plus LE, il canone è bassissimo appena 6,99 euro al mese e nella tariffa sono inclusi:

minuti illimitati verso i numeri nazionali

200 sms

50 GB su rete 4.5G

sim gratuita e nessun costo di attivazione

segreteria telefonica gratuita

Ti ho cercato incluso

3,9 Giga in UE

Per poter attivare il pacchetto dovrai effettuare una prima ricarica da 15 euro.

Questo piano è anche disponibile nella versione rinforzata Go 100 Start Plus Easy Pay LE. Con 1 euro in più al mese, quindi 7,99 euro, avrai :

100 GB su rete 4.5 G di WindTre

200 sms

minuti senza limiti verso numeri nazionali

sim senza costi aggiuntivi

nessuna spesa di attivazione

5,5 Giga da usare in UE

attivazione gratuita online

Le promozioni per chi ha un numero Vodafone, Tim o Tre

Per chi ha una sim Vodafone o Tim i piani appena descritti sono inaccessibili, ecco come puoi cambiare gestore e attivare una delle migliori offerte passa Wind se provieni da uno di questi operatori. Per mantenere il tuo numero l’unica offerta che WindTre ti propone è la Large Online, questa promozione ha un costo mensile di 14,99 euro e include:

25 Giga in 4.5G

minuti senza limiti

200 sms

attivazione gratuita

sim costo 10 euro

Se questo pacchetto non risponde alle tue esigenze ma vuoi sfruttare la nuova rete Top Quality Network di WindTre dovrai acquistare una sim. Le promozioni disponibili per i nuovi clienti sono molte, nella tabella riassumiamo le principali con dettagli su costi e condizioni di ogni tariffa.

Minuti e SMS Giga Costo mensile Attivazione SIM Note Unlimited con Easy Pay messaggi e chiamate verso numeri italiani illimitati 200 minuti verso l’estero illimitati alla massima velocità (5G con priorità) 29,99 euro Nessun costo ma vincolo di 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata chiamando il 159 Fino a 3 SIM con con Family (minuti illimitati, 200 sms e 50 Giga a 9,99 euro al mese) XLarge Easy Pay minuti illimitati (50 minuti verso l’estero) 200 SMS 100 GB alla massima velocità (5G Priority Pass) 16,99 euro Gratuita con attivazione online 6,99 euro se acquisti il servizio in negozio, ma resta vincolo di 24 mesi 10 euro Assistenza dedicata al 159 Opzione Family che ti offre su 3 SIM Large minuti illimitati 200 SMS 50 GB alla massima velocità 14,99 euro Gratuita con attivazione online solo 6,99 euro ma non dovrai disattivare offerta o cambiare gestore 24 mesi, altrimenti pagherai 49,99 euro 10 euro Fino a 3 SIM aggiuntive con opzione Family Medium minuti illimitati 200 SMS 30 GB alla massima velocità 12,99 euro Gratuita con attivazione online 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Start con Easy Pay minuti illimitati 200 SMS 20 GB alla massima velocità 11,99 euro Gratuita con attivazione online o 6,99 euro se l’offerta è sottoscritta in negozio e resta attiva per almeno 24 mesi 10 euro Solo nuovi utenti

Con ogni sua promozione questo operatore consente la condivisione dei Giga in hotspot e ti offre anche il suo servizio di segreteria telefonica (numero da chiamare è il 4200), l’opzione Ti ho cercato e gli SMS con ricevuta di ritorno.

Se hai meno di 30 anni

Se sei un under 30 puoi anche attivare una delle migliori offerte presenti nel catalogo WindTre, è una promozione che ti permette di sfruttare anche la rete 5G del gestore. La tariffa in questione è la Young 5G con Easy Pay, il canone mensile da 14,99 euro comprende:

minuti e sms illimitati

100 Giga

Dovrai pagare però 10 euro per la consegna della sim e altri 6,99 euro per l’attivazione di questa offerta. Se nella tua città non è ancora disponibile la rete 5G potrai navigare con la linea 4.5G dell’operatore. Non tutti ancora sanno che per poter utilizzare la rete più veloce è anche necessario avere uno smartphone compatibile, in caso contrario avresti problemi di collegamento e di velocità di navigazione.

Con WindTre puoi anche attivare le promozioni descritte nella formula telefono incluso, tra i modelli di smartphone che puoi acquistare con queste soluzioni a rate ci sono il Samsung Galaxy S21 5G, l’iPhone 12 Pro o anche lo Xiaomi Mi 11 5G.

Una delle offerte che ti permette di comprare i cellulari 5G è la Smart Pack Unlimited di WindTre. Il canone di richiesto con questa tariffa è 29,99 euro al mese con Easy Pay, nell’abbonamento mensile sono compresi: Giga e minuti senza limiti e 200 sms. I piani rateali sono da 24 mesi.

Cos’è Easy Pay

Si tratta di un sistema di pagamento automatico, l’Easy Pay ti farà associare la carta di credito/debito o la domiciliazione con il RID come metodo per saldare il canone mensile. Questo servizio non ha dei costi aggiuntivi ed è un servizio disponibile con molti strumenti. Tra le carte abilitate, come riporta il contratto di servizio di WindTre, ci sono: Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa-San Paolo, Genius Card di Unicredit, DB contocarta di Deutsche Bank.

L’operatore ha anche studiato degli altri metodi di pagamento che ti solleveranno dal pensiero di ricaricare la sim ogni mese. Se preferisci pagare con l’addebito sul conto del credito telefonico potrai utilizzare le forme di Ricarica automatica. Il servizio può essere attivato indicando una soglia minima di credito e anche programmando una data in cui rinnovare il credito.

Il funzionamento di queste opzioni ti permetterà di non restare senza credito. Se attivi il servizio con ricarica a soglia il credito della tua sim non scenderà al di sotto di 3 euro, quota minima stabilita. In un mese non potrai usare più di 2 volte questa funzione e la quota massima di ricarica sarà di 40 euro. La ricarica a data invece ti permetterà semplicemente ti programmare un accredito sulla sim per lo stesso giorno ogni mese.

Il servizio si può attivare in negozio e si potrà disattivare tramite l’applicazione di WindTre o l’Area clienti. La disabilitazione potrà avvenire anche mandando una messaggio al 4033. Il testo dell’sms deve essere: ricarica a tempo/a soglia Easy Pay No.

I servizi di WindTre

In tutte le offerte di questo gestore sono inclusi alcuni servizi, come abbiamo visto. Si tratta di funzioni molto utili e comode come la Segreteria telefonica e l’opzione Ti ho cercato, in entrambi i casi non sono previsti costi aggiuntivi rispetto al canone del piano attivato.

La segreteria potrà essere utilizzata sia in Italia che in Unione Europea. Il numero da contattare per poter ascoltare e gestire i tuoi messaggi è il 4200. Questa opzione potrà essere bloccata solo digitando la stringa ##004# Invio.

Con Ti ho cercato potrai conoscere chi ha tentato di raggiungerti mentre eri impegnato in un’altra conversazione, su numero occupato o se avevi il telefono chiuso. Puoi disabilitare questo servizio componendo il numero 403020.

Uno dei principali servizi a pagamento è invece quello degli avvisi via sms con ricevuta. Questa funzione è per esempio quella che ti permette di ottenere le notifiche bancarie con un messaggio, si tratta di una tipologia di servizio che può arrivare solo l’intestatario della sim. Per attivare questa opzione dovrai farlo tramite Area personale sul sito o chiamando il Servizio clienti. Ogni sms di questo tipo ti costerà 0,29 euro.