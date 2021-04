Conti correnti gratuiti: offerte e canoni azzerati ad aprile 2021

I conti correnti gratuiti esistono? Sì, se si valutano le soluzioni disponibili online che si caratterizzano per la gestione totale da remoto e, in molti casi, per l’assenza di filiali fisiche. In questo articolo saranno presentati i conti correnti gratuiti che è possibile sottoscrivere direttamente online e che sono stati individuati con il comparatore di SOStariffe.it.

Trovare un conto corrente gratuito che si adatti alle singole esigenze di gestione dei propri guadagni oggi è molto più semplice rispetto al passato, grazie anche all’esistenza di tool quali i comparatori, strumento che permette di personalizzare la propria ricerca inserendo parametri quali:

l’età del correntista;

le caratteristiche del conto, che potrebbe per esempio prevedere l’assenza dell’imposta di bollo, la possibilità di fare trading online, oppure di accreditare lo stipendio o la pensione;

la giacenza media;

il numero di bonifici e di prelievo gratuiti inclusi in un anno.

Utilizzando quello messo a disposizione da SOStariffe.it è stato possibile individuare quali sono le soluzioni più convenienti tra tutte quelle disponibili nel mese di aprile 2021

Quali sono i migliori conti correnti gratuiti di aprile 2021

I conti correnti gratuiti individuati grazie alla ricerca effettuata con il comparatore di SOStariffe.it si caratterizzano per l’assenza del canone mensile e per dei costi davvero molto bassi per quel che riguarda le varie operazioni bancarie, come per esempio i bonifici online o allo sportello e i prelievi in Italia, all’estero, presso la propria banca o presso gli ATM di altre banche.

Selezionando una tipologia di conto standard, le offerte attualmente disponibili e con le quali si può risparmiare davvero nella gestione del proprio conto corrente sono le seguenti:

il conto corrente di Widiba;

SelfyConto, di Banca Mediolanum;

il conto corrente N26;

il conto corrente My Genius, di Unicredit;

il conto Crédit Agricole online;

il conto Tinaba.

Vediamo di seguito quali sono le loro principali caratteristiche: se ti va di fare una nuova ricerca con il comparatore di conti correnti di SOStariffe.it o di iniziare a visionare i conti individuati, clicca sul link che trovi qui sotto.

Confronta i migliori conti correnti online di aprile 2021 »

Il conto corrente gratuito di Widiba

Widiba è una banca online che propone un conto corrente online can canone gratuito per il 1° anno e tassi fino allo 0,9% per vincoli fino a 6 mesi, al quale sarà possibile associare:

una carta di credito, che avrà un costo di 20 euro;

una carta prepagata, che avrà un costo di 10 euro.

Il conto corrente gratuito di Widiba permette sia di fare trading online sia di pagare tramite Google Pay. Il prelievo presso l’ATM di altre banche e il bonifico online sono gratuiti, mentre sono previste delle commissioni pari a:

2 euro, per il prelievo all’estero, in zona Ue;

2 euro, per il bonifico allo sportello;

3 euro per il prelievo allo sportello.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Widiba, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online di Widiba »

Il conto corrente gratuito di Banca Mediolanum

SelfyConto è un conto corrente online con canone sempre gratuito per i correntisti che hanno meno di 30 anni, proposto da Banca Mediolanum, e sempre gratuito per il 1° anno per tutti i nuovi clienti.

Tra le operazioni a costo zero ci sono anche:

il bonifico allo sportello;

il bonifico online;

il prelievo presso gli ATM di altre banche.

Tra le caratteristiche principali di questo conto corrente gratuito, si annoverano invece:

il fatto che si riceverà un router e 100 Giga al mese per 12 mesi;

l’inclusione del servizio SelfyCredit Istant, con il quale si potranno ricevere prestiti personali direttamente tramite l’applicazione;

la possibilità di richiedere una carta di credito, al costo di 12 euro e di fare trading online.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Banca Mediolanum, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più su SelfyConto »

Il conto corrente gratuito di N26

Il conto corrente gratuito di N26 è dotato di IBAN italiano, può essere sottoscritto con un semplice selfie e permette di:

gestire la carta associata al conto direttamente tramite la relativa applicazione;

partecipare al programma con il quale, invitando un amico, si potranno ottenere fino a 150 euro.

Annunci Google

Il conto corrente online di N26 si contraddistingue per i seguenti servizi:

il canone annuo gratuito;

l’imposta di bollo gratuita;

la carta di debito gratuita;

i bonifici istantanei disponibili tra gli utenti N26;

i pagamenti con carta in valuta estera;

le notifiche sui movimenti in tempo reale;

3 prelievi gratuiti inclusi.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di N26, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente di N26 »

Il conto corrente gratuito di Unicredit

My Genius è un conto corrente gratuito che può essere sottoscritto direttamente online. I bonifici SEPA online sono gratuiti, mentre altre operazioni prevedono delle commissioni.

Si tratta in particolare di:

il prelievo presso l’ATM di un’altra banca, che ha un costo di 2 euro;

il prelievo allo sportello, il quale ha un costo di 3,50 euro;

il bonifico allo sportello, che ha un costo di 7,25 euro.

Il conto prevede anche l’emissione (gratuita) della carta di debito My One, che è riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un nuovo conto entro il 30 settembre 2021. Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Unicredit, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online My Genius »

Il conto corrente gratuito di Crédit Agricole

Crédit Agricole propone un conto corrente gratuito a canone zero, che include anche l’imposta di bollo, i bonifici online e il prelievo allo sportello gratuiti.

In altri casi è prevista una commissione:

di 2,10 euro per il prelievo all’estero;

di 2,10 euro per il prelievo presso gli ATM di altre banche, del quale i primi 24 sono gratuiti;

2,50 euro per il bonifico allo sportello.

Al conto corrente online di Crédit Agricole è associata una carta di debito MasterCard gratuita, che si potrà richiedere direttamente online, e una carta di credito, disponibile al costo di 40,99 euro. Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Crédit Agricole, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente Crédit Agricole online »

Il conto di Tinaba

Tinaba propone un conto corrente gratuito la cui sottoscrizione, da effettuare via web, permette di ricevere fin da subito 10 euro di bonus di benvenuto. Quali sono i vantaggi di questa soluzione? Ci sono, per esempio, la gratuità del canone mensile, dell’imposta di bollo, del bonifici online e della carta prepagata associata al conto.

Sono invece a pagamento:

il prelievo presso gli ATM di altre banche, che ha un costo di 2 euro, anche se i primi 24 sono gratuiti;

il prelievo all’estero in zona Ue e il prelievo allo sportello, che hanno entrambi un costo di 2 euro per singola operazione.

Per avere maggiori informazioni sul conto corrente online di Tinaba, clicca sul link che trovi qui sotto.

Scopri di più sul conto corrente online di Tinaba »