Le 10 migliori offerte telefonia mobile di giugno 2019

Cercate più GB o una tariffa tutto incluso per non preoccuparvi di chiamate e sms? Ecco quali sono le promozione attivabili nel mese di giugno con tutti i benefit e costi aggiuntivi spiegati bene

Sono finiti i tempi in cui la ricarica da 10 € non bastava per riattivare il piano telefonico mensile scelto per il vostro cellulare. La sfida delle tariffe di telefonia mobile ha abbattuto i costi per i consumatori. Ad oggi, stilando una lista delle migliori offerte mobile di giugno 2019, le prime tre posizioni sono occupate da tariffe che non superano i 9€ di spesa mensile.

Per poter scegliere tra le diverse promozioni proposte in questo mese dagli operatori date uno sguardo al comparatore di SosTariffe.it e confrontate prezzi e benefit inclusi. Potete selezionare le opzioni di ricerca che preferite tra abbonamento e ricaricabile, offerte business e privati, telefono incluso o minuti illimitati.

1. ho. mobile a 6.99 €

L’operatore virtuale low cost di Vodafone Italia propone un’offerta disponibile per clienti provenienti da altri operatori virtuali. La promozione include il 4G Basic con velocità fino a 30 Mb/s. L’attivazione non è gratuita ma dovrete pagare 9.99€ al momento dell’avvio e 0.99€ per la sim ho.mobile. Chiamate e sms sono illimitate e sono inclusi 50 GB per navigare su Internet. I numeri a pagamento (come l’199) sono disabilitati, potete riattivarli con l’App dell’operatore.

Secondo i calcoli del comparatore di SosTariffe.it la tariffa realmente pagata mensilmente sarà di 7.82€. La stima è conteggiata su un anno di spesa e include i costi una tantum e per eventuali device.

2. Iliad Giga 50 a 7.99€

La società francese di telefonia mobile è la vera responsabile dell’abbattimento dei costi per le offerte cellulari. La promozione comprende 50 GB per viaggiare in rete, chiamate e sms illimitati. Tra i benefit aggiuntivi c’è la possibilità di utilizzare le chiamate gratuite anche in Europa e 4GB da sfruttare nei vostri viaggi nella Comunità europea.

I servizi di segreteria telefonica, controllo del credito e di richiamata su occupato o non raggiungibile sono inclusi nell’offerta. Il costo stimato per questa promozione è di 8.82€.

3. ho. mobile a 8.99€

Per operare il cambio e far partire questa promozione sul vostro mobile phone sarà necessario pagare 9.99€ per l’attivazione del servizio. La sim da associare all’offerta ha un costo di 0.99€. Anche con questa tariffa sono inclusi 50GB, chiamate e messaggi illimitati. Il costo medio annuo è di 9.82€.

4. Play Power 60 di Tre a 11.99€

Da questa promozione in poi si sfora il tetto dei 10 € al mese per le tariffe di telefonia mobile disponibili. L’offerta, con attivazione gratuita, include le chiamate illimitate, 200 messaggi e mette a disposizione 60 GB al mese. Abbinato al piano tariffario Tre dà l’opportunità di includere anche Grande cinema Tre, si tratta di una carta per gli utenti che consente di avere 2 ingressi al cinema al prezzo di 1 anche nei giorni festivi. Per poter usufruire di questa card dovrete scaricare l’App My 3, scegliere il film e il cinema (tra quelli convenzionati) e presentare la prenotazione in cassa.

5. ho. Tutto chiaro 12.99 €

La tariffa per ricaricabili della società low cost sale a 12.99 € al mese che con il conteggio del costo della sim, intorno ai 10 €, porta il prezzo annuale stimato ad essere 13.82 €. Come le altre due offerte ho. mobile viste in precedenza questa include chiamate e sms illimitati e 50 GB di Internet. La differenza quindi qual è? Questa promozione è valida per tutti i clienti e per gli utenti provenienti da altri operatori. Non prevede costi extra né vincoli. Questa tariffa consente di usare in tutti i paesi dell’Unione europea, senza costi aggiuntivi, tutti i minuti e gli sms dell’offerta, oltre a 2 GB di traffico dati. La connessione in 4G limitata a 30 Mbps.

6. All Digital di Wind a 13.99 €

I Giga disponibili ogni mese con questa tariffa sono 40 GB, il traffico voce è illimitato, mentre gli sms costano 0.30 €. Attivazione e sim sono comprese nel prezzo base dell’offerta. Per poter scegliere questa promozione vi dovrete collegare al sito di Wind, infatti è una delle tariffe attivabili solo via web. Il servizio di segreteria telefonica è disponibile, ma ogni chiamata sarà conteggiata 12 centesimi di €.

7. TIM Senza Limiti Silver 15 €

La TIM riserva questa tariffa ai suoi clienti. Con 15 € al mese gli utenti avranno chiamate illimitate, 20 GB per navigare in rete se rinnovi con TimPay o carta di credito che sono solo 5GB per chi sceglie di rinnovare con ricarica, sms al costo di 0.19 €.

Il costo annuo stimato dal comparatore di SosTariffe.it segnala che con questa promozione in media andrete a pagare ogni mese 16.17 €. Tra i costi extra infatti sono da considerare l’attivazione (9 €), l’acquisto della sim (5 €), ci sono poi il servizio richiama che prevede un costo bimensile di 1.90 €, la segreteria telefonica (1.50 € a chiamata). In abbinamento con la tariffa potrete attivare l’opzione Prime Go a 0.40 € ogni 4 settimane. Cos’è Prime Go? Sono dei vantaggi riservati ai clienti TIM, come un giorno di Internet gratis al mese, un numero preferito verso cui il traffico voce ed sms sarà gratuito e uno sconto cinema a settimana (2 biglietti al prezzo di 1). Se doveste disattivare questa promozione prima dei 30 mesi previsti come vincolo contrattuale sarà applicata una penale per il recesso tra i 20 e i 39 €.

8. TIM Senza Limiti Gold a 25 €

Cosa ha questa offerta di diverso dalla precedente? Il numero di Giga inclusi, in questa promozione sono 18 GB e la possibilità di usare social, chat e streaming musicale senza consumare i Giga dell’offerta. Per chi ha TIM anche a casa ci sono altri 5 GB inclusi nel prezzo della promo. Anche qui c’è una differenza tra chi usa il servizio TIM Pay per rinnovare, avrà uno sconto di 7 € al mese sulla tariffa, e chi invece sceglierà di rinnovare con ricarica sul conto telefonico (25 €).

Ultimati i GB inclusi nella promozione la navigazione Internet costerà 1.90€ ogni 200 MB. Anche questa offerta come quella Silver prevede un costo di attivazione di 9 € e 5 € per la sim. E poi c’è da conteggiare il servizio richiama – prevede un costo bimensile di 1.90 € – e la spesa per la segreteria telefonica (1.50 € a chiamata). Anche in abbinamento con la tariffa Gold potrete attivare l’opzione Prime Go a 0.40 € ogni 4 settimane. Se doveste disattivare questa promozione prima dei 30 mesi previsti come vincolo contrattuale sarà applicata una penale per il recesso tra i 20 e i 39 €.

9. TIM Senza Limiti Platinum a 49 €

Internet illimitato e chiamate gratis con questa soluzione, mentre gli sms saranno tariffati a 0.19 €. Tra i costi extra come per Gold e Silver ci sono da considerare l’attivazione (9 €), l’acquisto della sim (5 €), il servizio richiama al un costo bimensile di 1.90 €, la segreteria telefonica (1.50 € a chiamata). In abbinamento con la tariffa potrete attivare l’opzione Prime Go a 0.40 € ogni 4 settimane. Se doveste disattivare questa promozione prima dei 30 mesi previsti come vincolo contrattuale sarà applicata una penale per il recesso tra i 20 e i 39 €.

10. Iliad Voce

Questa tariffa è in coda, nonostante preveda un costo mensile di 4.99 €, perché include solo 40 MB di internet. Nella promozione sono compresi solo minuti e sms illimitati, il blocco numeri nascosti e la segreteria telefonica.