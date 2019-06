Passa a Wind da Tim, Vodafone e Tre: le offerte di giugno 2019

Wind ha l’ambizione di consolidare l’ulteriormente la sua posizione all’interno del mercato italiano della telefonia anche senza il supporto di Tre . L’operatore italiano a giugno punta su offerte smartphone incluso rinnovate, promozioni mobile-fibra e iniziative per i giovani. Scopri le tariffe di Wind per chi arriva da Tim, Vodafone e Tre

Wind è alla costante ricerca di nuovi clienti nonostante dopo la fusione con Tre sia diventato il secondo operatore di telefonia mobile per numero di linee attive in Italia. L’operatore nato ormai 22 anni fa su iniziativa di Enel, France Télécom e Deutsche Telekom continua a rinnovarsi costantemente per sottrarre utenti alla concorrenza e predilige offerte particolarmente economiche (senza considerare quelle dei MVNO – Mobile Virtual Network Operator low cost) ma che oltre ai servizi di base prevedono anche soluzioni di interesse per l’utente. Tra questi spicca SMS My Wind, il servizio che consente di ricevere una notifica quando si viene contattati ma il telefono è spento, non raggiungibile o si è occupati in un’altra conversazione.

Wind per il mese di giugno ha aggiornato la sua offerta Smart Pack, che permette di scegliere tra i più recenti modelli di smartphone di grandi produttori come Samsung e Huawei pagandoli con un piccolo anticipo. Alcuni telefoni selezionati permettono anche di ottenere Gigabyte aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta.

Chi vuole passare a Wind può ovviamente sottoscrivere anche promozioni di punta come All Digital, Smart Online Edition e All Inclusive Young Easy Pay. Si tratta di soluzioni che offrono il giusto connubio tra minuti per chiamare, traffico dati per navigare sul web e accedere ad app e servizi online dallo smartphone e costi. Si ricorda però che All Inclusive Young Easy Pay è un’offerta dedicata a chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni).

Inoltre, Wind ha prolungato anche nel mese di luglio la possibilità di attivare FIBRA 1000, la tariffa nata in collaborazione con Infostrada che unisce i servizi di telefonia mobile alla rete fissa.

I vantaggi per chi passa a Wind

Wind è uno degli operatori storici nel panorama italiano e per questo scegliere una delle sue proposte difficilmente potrà rivelarsi un errore di cui pentirsi.

L’operatore italiano anche grazie alla fusione con Tre, avvenuta il 31 dicembre 2016, oggi propone la sua Super Rete 4.5G. Questa tecnologia permette condividere foto e video senza problemi in ogni situazione e di navigare ad una velocità fino a 1 Gigabit al secondo. Gli utenti inoltre possono scaricare contenuti dal web ad una velocità media del 250% superiore rispetto alle tecnologie precedenti. Anche la qualità della voce è migliorata del 30% ed è stato ridotto il rumore di fondo.

Wind offre una copertura del 98,1% della popolazione in 4G mentre la sua Super Rete 4.5G è attualmente disponibile nelle province di: Milano, Monza Brianza, Verbano Cusio Ossola, Varese, Novara, Biella, Vercelli, Asti, Alessandria, Venezia, Trieste, Padova, Modena, Bologna, Pisa, Prato, Terni, Rimini, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Teramo, Barletta Andria Trani, Bari, Brindisi, Caserta, Carbonia Iglesias, Enna, Caltanissetta, Agrigento, Ragusa, Siracusa, Cosenza, Crotone, Vibo Valentia, Catanzaro. La lista è comunque in corso di aggiornamento.

Diventare clienti Wind significa anche poter accedere gratuitamente al programma di sconti e promozioni Wind Day. L’operatore italiano consente di ottenere vantaggi e premi in tre distinte modalità ogni settimana:

Inizio settimana: il lunedì si può ritirare un buono sconto per fare shopping online e nei negozi partner del provider o Gigabyte e minuti aggiuntivi gratuiti rispetto a quelli previsti dal proprio piano. I premi sono accessibili solo fino alla mezzanotte.

Durante la settimana: Ogni mercoledì c’è l’estrazione di un premio speciale. Questa settimana è in palio una FIAT Panda Connected by Wind.

Fine settimana: Da giovedì a domenica è possibile ritirare un voucher per l’acquisto di 4 biglietti per il cinema al prezzo di 2. L’utente ha la possibilità di recarsi nelle sale previste dal programma e di vedere il film che preferisce anche nel weekend oppure regalare il vantaggio a chi si vuole.

L’iscrizione a Wind Day può avvenire sia dal sito dell’operatore sia dall’app MyWind.

Non solo, chi sottoscrive la tariffa 50 GB per 7 giorni a 3 euro a settimana può partecipare ad un concorso per vincere oltre 100mila premi. In palio ci sono 500 smartphone di celebri brand come Huawei, 50mila palloni e tanto altro ancora. Per partecipare è sufficiente recarsi in un negozio Wind, acquistare l’apposita scheda, inviare un SMS con il codice che si è trovato al numero 3202020232 e attendere la conferma. Il concorso è valido fino al 31/8/19.

Wind consente poi di gestire ogni dettaglio della propria offerta tramite l’app gratuita MyWind per iPhone e Android. Si tratta di una piattaforma software semplice e intuitiva che rende i contenuti chiari e ben visibili. L’utente non deve nemmeno inserire la password in quanto l’accesso avviene in automatico si è collegati alla rete Wind. Tramite i contatori o gli appositi widget è possibile tenere sotto controllo il consumo di minuti, SMS e Gigabyte. L’app permette anche di ricaricare con carta di credito o PayPal, controllare i prossimi rinnovi, verificare singole offerte attive e tante altre funzioni utili.

Di seguito sono presentati tutti i dettagli delle offerte di Wind per chi arriva da Tim, Vodafone o Tre e le modalità con cui sottoscriverle:

1. All Digital

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata.

Attiva All Digital di Wind

2. Smart Pack

Minuti illimitati per le chiamate

30 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e prevede uno smartphone incluso tra:

Alcatel 1X: nessun anticipo

nessun anticipo LG K40 : 79,99 euro di anticipo

: 79,99 euro di anticipo Huawei P Smart 2019 : 89,99 euro di anticipo

: 89,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A6: 99,99 euro di anticipo

Pagando 12,99 euro al mese è invece possibile acquistare:

Huawei Y6 2018 : 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Samsung Galaxy J6 : 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 39,99 euro di anticipo (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Y6 2019 : 59,99 euro di anticipo

: 59,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A20e : 69,99 euro di anticipo

: 69,99 euro di anticipo Samsung Galaxy A40 : 99,99 euro di anticipo

: 99,99 euro di anticipo Huawei P Smart Z : 99,99 euro di anticipo

: 99,99 euro di anticipo Huawei P20 Lite : 99,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

: 99,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta) Huawei Mate20 Lite: 129,99 euro di anticipo con carta di credito (10 GB aggiuntivi rispetto a quelli previsti dall’offerta)

L’offerta è attivabile fino al 16/6/19.

Confronta le offerte di Wind

3. All-Inclusive Young Easy Pay

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

60 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 11,99 euro al mese e può essere attivata solo in negozio. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 31,99 euro se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi. Il pagamento del canone mensile dovrà essere effettuato su carta di credito, conto corrente bancario o carte prepagate abilitate (Postepay Evolution, Superflash di Banca Intesa – San Paolo, Genius Card di Unicredit, Db Contocarta di Deutsche Bank).

L’offerta è un’esclusiva di chi ha un’età compresa tra i 18 e 30 anni (fino al giorno prima del compimento dei 31 anni).

All Inclusive Young è l’alternativa per chi preferisce l’attivazione online. Tale tariffe al prezzo di 11,99 euro al mese prevede:

Minuti illimitati per chiamare

200 SMS

30 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

Non è prevista alcuna spesa per l’attivazione, che avverrà tramite video identificazione e con ritiro della SIM da parte di chiunque si desideri al momento della consegna.

Entrambe le tariffe sono attivabili fino al 16/6/19.

4. Smart Online Edition

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico anche in 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è in promozione a 4,99 euro invece di 14,99 euro se il contratto non si rescinde il contratto o si passa ad altro operatore entro 24 mesi.

5. FIBRA 1000 by Infostrada

Chiamate illimitate

Modem Wi-Fi di ultima generazione con servizio di assistenza incluso per 48 mesi

100 GB in regalo per gli smartphone di tutta la famiglia

SIM a 7,99 euro al mese con minuti illimitati e 150 GB di traffico per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 26,98 euro al mese invece di 36,98 euro e non prevede costo di attivazione se il contratto non viene rescisso prima di 24 mesi, altrimenti l’addebito è di 5 euro al mese per 24 mesi. Nel caso di ADSL a 7 Mb/s, la promozione costa 32,99 euro al mese. La sottoscrizione può essere effettuata solo online.

Velocità di navigazione su base copertura e tecnologia:

FIBRA 1000 (in FTTH): fino a 1000 Mb/s in download e 100 Mb/s in upload by Open Fiber

Altre offerte per internet a casa:

Internet 200 (in FTTC): fino a 200 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload

Internet 100 (in FTTC): fino a 100 Mb/s in download e 20 Mb/s in upload in FTTC

Internet 20 (in ADSL): fino a 20 Mb/s in download e 1 Mb/s in upload in ADSL

Internet 7 (in ADSL): fino a 7 Mb/s in download e 256 Kb/s in upload in ADSL

Offerta valida solo online fino al 10/6/19.

Attiva FIBRA 1000 di Wind