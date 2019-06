Risparmiare sulla bolletta del gas è possibile anche senza dare un taglio deciso ai consumi. Per poter ridurre al minimo la spesa legata all’utilizzo del gas naturale a casa è, infatti, necessario sottoscrivere la tariffa gas più conveniente del momento. In questo modo si potrà ottenere un immediato risparmio in bolletta senza andare a ridurre il consumo energetico. Ecco, quindi, quali sono le 5 migliori offerte gas di giugno 2019.

Per poter individuare le migliori tariffe gas del momento è possibile affidarsi al comparatore di SosTariffe.it per offerte gas che offre la possibilità di accedere ad una panoramica completa su tutte le soluzioni tariffarie disponibili sul mercato libero dell’energia aggiungendo, inoltre, dettagli precisi in merito alle opportunità di risparmio rispetto al mercato tutelato.

Al fine di illustrare le migliori tariffe gas di giugno 2019 andiamo ad ipotizzare il profilo di un cliente “tipo” in modo da poter quantificare, con precisione, l’effettivo risparmio garantito da ogni singola tariffare. Dal comparatore sarà possibile creare il proprio profilo di consumo ottenendo, quindi, informazioni specifiche per le proprie esigenze.

Per quanto riguarda il cliente “tipo”, ipotizziamo come profilo un’utenza domestica nel comune di Milano con un consumo annuo di 1450 m³ (valore tipico di una famiglia di quattro persone che usa il gas naturale anche per il riscaldamento domestico con impianto autonomo).

Ecco, quindi, le migliori offerte di giugno 2019:

1. EcoClick Promo Gas di Iberdrola

La prima tariffa gas che proponiamo è EcoClick Promo Gas di Iberdrola, in promozione sino al prossimo 20 giugno. L’offerta in questione presenta un prezzo della componente energia della bolletta pari a 0,2300 €/smc. Tale prezzo, inoltre, è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione.

Da notare, inoltre, che grazie alla promozione attuale è previsto uno sconto extra di 25 Euro (che diventano 50 Euro scegliendo Iberdrola anche come fornitore di energia elettrica). Grazie a questo sconto, la spesa annua per il gas naturale in casa subirà un’ulteriore riduzione.

Scegliendo EcoClick Promo Gas di Iberdrola, infatti, l’utente “tipo” indicato inizialmente andrà a spendere 945 Euro all’anno di gas naturale ottenendo un risparmio annuale di ben 191 Euro rispetto ad un cliente in regime di Maggior Tutela.

L’offerta di Iberdrola è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:Attiva ECOCLICK Promo Gas di Iberdrola

2. Gas Web di Illumia

Un’altra ottima tariffa su cui puntare per dare un deciso taglio alla bolletta del gas è rappresentata da Gas Web di Illumia. Questa tariffa presenta un costo della componente energia della bolletta pari a 0,2000 €/smc. Da notare che, anche in questo caso, il costo della componente energia è fisso e bloccato per i primi 12 mesi di sottoscrizione, garantendo al cliente la certezza di poter contare su di una tariffa molto conveniente per un lungo periodo di tempo.

Scegliendo Gas Web di Illumia si registrerà, sempre considerando il cliente “tipo” illustrato in precedenza, una spesa annuale di 1011 Euro circa. Rispetto ad una tariffa analoga del mercato tutelato, quindi, il risparmio annuale per chi sceglierà Illumia sarà di circa 125 Euro.

E’ possibile attivare Gas Web di Illumia direttamente online, cliccando sul box qui di sotto:Attiva Gas Web di Illumia

3. Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

Tra le migliori offerte gas del mese c’è anche Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi. Anche in questo caso ci troviamo di fronte ad una tariffa che presenta un prezzo del gas fisso e bloccato per ben 12 mesi, offrendo così al cliente la certezza di poter contare su di un prezzo contenuto per un lungo periodo di tempo. L’offerta di wekiwi prevede un costo del gas naturale pari a 0,1999 €/smc.

wekiwi si caratterizza per il sistema della “Carica mensile“, una soluzione che permette al cliente di scegliere un importo fisso della bolletta del gas (in questo modo il fornitore non dovrà calcolare un importo basandosi su consumi stimati) che andrà poi, eventualmente, integrato (in positivo o in negativo) quando saranno disponibili (tramite autolettura o lettura da parte di un incarico) i dati sui consumi.

Scegliendo l’offerta gas di wekiwi, la spesa annuale sarà di 1027 Euro ed il risparmio annuale rispetto al mercato tutelato sarà prossimo ai 110 Euro. Per attivare questa tariffa è possibile cliccare sul boxo qui di sotto:

Attiva Gas Prezzo Fisso 12 mesi di wekiwi

4. Next Energy Gas di Sorgenia

Una delle migliori soluzioni tariffarie per chi è in cerca di un’offerta gas particolarmente conveniente è rappresentata da Next Energy Gas di Sorgenia. Si tratta di un’offerta molto valida che abbina la possibilità di sfruttare un prezzo contenuto della materia prima ad una serie di bonus aggiuntivi molto vantaggiosi.

Scegliendo quest’offerta di Sorgenia, infatti, si potrà contare su di un prezzo dell’energia pari a 0,2380 €/smc. Il prezzo in questione è fisso e bloccato per i primi 12 mesi. La spesa annuale, in questo caso, è di circa 1060 Euro mentre il risparmio annuale si attesta intorno ai 77 Euro.

A completare i vantaggi dell’offerta Sorgenia troviamo alcuni bonus davvero ottimi. Per prima cosa, chi attiva Next Energy Sorgenia avrà a sua disposizione 1800 punti per il programma Italo+ che possono essere utilizzati per acquistare biglietti omaggio con Italo Treno (1800 punti sono sufficienti per acquistare un biglietto gratis per una tratta breve come, ad esempio, Napoli – Roma).

Per chi sceglie Sorgenia sia come fornitore di gas naturale che come fornitore di energia elettrica, inoltre, è previsto un ulteriore bonus. Attualmente, l’operatore offre un buono Amazon da 30 Euro in regalo per chi attiva sia luce che gas. Questo bonus cambia frequentemente ed è consigliabile consultare il comparatore di SosTariffe.it per individuare le soluzioni migliori di giorno in giorno.

Da notare, inoltre, che i clienti Sorgenia possono sfruttare la promozione Porta un Amico per ottenere sconti in bolletta. Per ogni amico inviato a Sorgenia che attiva una nuova fornitura, è previsto uno sconto extra in bolletta pari a 30 Euro (anche per l’amico invitato). Potenzialmente, è possibile azzerare completamente la bolletta.

Attiva Next Energy Gas di Sorgenia

5. Energia 3.0 Light di Engie

Tra le migliori offerte gas del mese di giugno 2019 segnaliamo anche Energia 3.0 Light di Engie. A differenza di molte altre tariffe presenti sul mercato libero dell’energia, l’offerta gas di Engie si caratterizza per la presenza di un prezzo del gas fisso e bloccato per 24 mesi invece che per 12 mesi.

Questa soluzione, quindi, si rivela particolarmente adatta per tutti i clienti che vogliono avere la certezza di poter contare su di una tariffa gas molto vantaggiosa e su di una protezione a lungo termine contro gli incrementi tariffari grazie alla presenza di un prezzo bloccato per due anni.

La componente energia della bolletta con Energia 3.0 Light di Engie è pari a 0,2265 €/smc. In questo caso, la spesa annuale per chi sceglie Engie come fornitore di gas naturale (sulla base del profilo di cliente tipo illustrato in precedenza) è di circa 1053 Euro mentre il risparmio annuale garantito dall’offerta è di 83 Euro rispetto ad una tariffa analoga per il mercato tutelato.

Energia 3.0 Light di Engie è attivabile direttamente online, cliccando sul box qui di sotto.

Attiva Energia 3.0 Light di Engie