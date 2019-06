Migliori offerte Adsl giugno 2019

Passiamo in rassegna le offerte Adsl disponibili a giugno per gli utenti per capire quali sono le migliori per voi. Tutto dipende dalle vostre esigenze in termini di velocità, se volete solo Adsl o anche un piano tariffario vantaggioso per il telefono fisso di casa o magari se volete un unico abbonamento telefonia fissa e mobile.

Giugno 2019 offre diverse opzioni per chi è in cerca di una nuova linea ADSL, nei prossimi giorni infatti scadranno alcune delle migliori tariffe proposte questo mese dagli operatori di linea. Ecco l’analisi delle promozioni ADSL più convenienti tra quelle attivabili adesso. In molti casi si tratta di abbonamenti che includono la linea ADSL e le opzioni di telefonia fissa.

Prima di addentrarci nell’analisi migliori offerte ADSL di giugno 2019 è utile ricordare la differenza tra banda larga e banda ultralarga. La prima è quella utilizzata per linea ADSL e 3 o 4G che ha i seguenti requisiti di velocità: 1 MB/s e 20 MB/s in download. L’ultralarga è invece la banda che indica le linee più veloci, come la fibra ottica e le LTE, in questo caso la vostra connessione può arrivare fino a 1 GB/s, da un minimo di 30 MB/s. Ecco le 5 migliori tariffe ADSL (banda larga) di giugno 2019.

Poi valutate bene quali esigenza avete e hanno i vostri familiari. Volete un abbonamento veloce per guardare i film in streaming, oppure è più importante che la bolletta includa anche chiamate illimitate verso i cellulari o ancora non vi interessa nessuna delle opzioni precedenti ma volete unificare la bolletta Adsl e quella della vostra scheda mobile. Usate il comparatore di SosTariffe.it, selezionate i parametri e scoprite quali alternative avete.

1. Internet Unlimited a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile. Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

2. ADSL Full di Tiscali a 24.95 €

Tiscali opzione Internet Casa + Telefono in questa offerta include installazione e modem, le chiamate verso cellulari e linea fissa e in promo sono inclusi 6 mesi di Infinity gratis. Nel caso di attivazione della linea telefonica ci sarà da pagare un contributo di 29 €. Per chi attiva questa promozione ci sono anche 60 minuti ogni mese per chiamare i numeri fissi internazionali. La velocità massima in download promessa con questa offerta è di 20 Mega.

3. Eolo Easy a 26.90 €

Restano solo 2 giorni per attivare la promozione ADSL di Eolo. Nell’offerta chiamate a cellulari e numeri fissi sono compresi nel canone mensile, così come la consegna del modem. Tra i benefit speciali inclusi c’è la possibilità di avere un’antenna in comodato d’uso per tutto il periodo del contratto con Eolo. La massima velocità di download garantita è di 30 Mega (in genere le altre offerte arrivano solo fino a 20 Mega).

4. Internet Unlimited ADSL a 27.90 €

L’offerta base di Vodafone ha un costo di 20.90 € al mese, ad alzare il prezzo è l’aggiunta delle rate per la Vodafone Ready. Lo scatto alla risposta per le chiamate verso i fissi è di 0.19 €, mentre verso i cellulari oltre lo scatto alla risposta da 0.19 € si pagherà anche 0.19€ al minuto.

Il costo di questa promozione e di attivazione del servizio sarà di 27.90 € euro al mese per i primi 4 anni. Dopo i primi 2 anni l’offerta scenderà a 26.90€ al mese e dopo i 48 mesi vincolati arriverà al prezzo di 20.90 € mensile.

Cos’è Vodafone Ready? È un servizio aggiuntivo, nel caso specifico è una soluzione che vi permette di ricevere un modem Vodafone e l’assistenza dell’operatore. Tutto ciò però ha un costo di 288 € ed ecco spiegato il significato aumento dal prezzo di 20.90 € ai 27.90 € segnalati.

La Promozione non è valida su tutti i comuni, verificate quindi sul sito dell’operatore se è disponibile nella vostra zona.

5. Fastweb Internet a 27.95 €

Promozione in scadenza in 6 giorni a 27.95 €. L’attivazione è gratuita mentre il modem di ultima generazione FASTgate. Chiamate illimitate verso i fissi e i cellulari. Nei servizi extra offerti insieme a questa offerta ci sono:

3 mesi di un servizio digitale a tua scelta tra cui: PlayStation Plus, Now TV e Chili Cinema

di un a tua scelta tra cui: PlayStation Plus, Now TV e Chili Cinema Se sei cliente Fastweb Mobile c’è anche il blocco del prezzo del canone per sempre! WOW Space, cloud facile, sicuro e senza limiti incluso nell’offerta.

6. Fastweb Internet e Telefono a 30.95 €

Anche questa tariffa sarà disponibile solo per altre 6 giorni a 30.95 €. L’attivazione è gratuita e comprende il modem di ultima generazione FASTgate. Chiamate illimitate verso i fissi e mentre il traffico voce costerà 0.05€ al minuto. I servizi extra offerti sono:

Chiamate internazionali, verso oltre 50 destinazioni estere a 0.05 € al minuto

3 mesi di un servizio digitale a tua scelta tra cui: PlayStation Plus, Now TV e Chili Cinema

E per i clienti Fastweb Mobile il prezzo bloccato del canone per sempre! WOW Space, cloud facile, sicuro e senza limiti incluso nell’offerta.

7. Wind Internet 20 Unlimited a 31.98 €

L’offerta blocca il prezzo di questa tariffa Internet e telefono, fuori promozione sarebbero 37.90 € al mese. Wind Internet 20 Unlimited include le chiamate verso fissi e cellulari nazionali, il modem e l’attivazione. Solo per i prossimi 5 giorni in promozione speciale:

Versione Family Edition: SIM dati con 100 GIGA al mese condivisibili per i clienti Wind All Inclusive, Call your Country Super, WindHome Magnum e Wind Smart.

8. TIM Internet Senza Limiti a 32 €

In questa promozione il modem non è incluso nel prezzo, però può essere richiesto pagando 4.90€ in più al mese. Lo scatto alla risposta applicato sarà di 0.16 € per le telefonate a rete fissa, mentre per quelle verso i cellulari si pagheranno lo scatto alla risposta (0.16 €) e poi 0.19 € al minuto.

Potrete abbinare l’offerta all’abbonamento a TIM Vision aggiungendo altri 5 €.

9.Vodafone Unlimited Chiamate illimitate a 32.90 €

Si tratta di una promozione che blocca il prezzo dell’abbonamento per 4 anni a 32.90 €. Come le offerte viste sin qui include Internet casa e traffico voce.

Tra le clausole del contratto c’è la possibilità di includere nel prezzo la Vodafone Ready (con assistenza e Modem Vodafone Station con Giga WiFi inclusi. Senza la sottoscrizione di Vodafone Ready il costo dell’offerta è di 31.90 €.

Inoltre per chi ha attiva un’offerta Vodafone Mobile è previsto uno sconto ulteriore sul prezzo. Viene incluso anche un buon da 50 € per prenotare un volo andata e ritorno e un hotel su Volagratis.com

10. Nuova TIM Connect ADSL a 35€

Chiamate verso fissi e cellulari illimitate e comprese nell’offerta, il modem non è incluso in questa promozione ma lo si può abbinare all’offerta a 4 € al mese. Tra i servizi extra inclusi o agevolati ci sono:

Canone TIM Vision a 2.99 € al mese per 4 anni

Servizio TIM Expert che prevede l’intervento specializzato di un tecnico TIM Il servizio TIM Expert è abbinato a TIM Connect al costo di 99 euro una tantum che viene azzerato in caso di acquisto di modem con TIM (costo modem parte da 4 euro per 48 mesi).

11. Internet e Mobile Voce e Giga di Fastweb a 35.90 €

Per quanto riguarda le offerte Fastweb attenzione perché il prezzo proposto potrebbe non essere quello disponibile nella vostra zona. L’offerta a 35.90€ al mese indica il costo per chi è raggiunto da FTTH/FTTC, chi invece è servito da Fibra misto rame si troverà a pagare 32.95€ al mese. I clienti Eni gas e luce invece potranno contare su costi ridotti per 2 anni, l’abbonamento per loro sarà di 24.95€ al mese

La tariffazione telefonica la promozione prevede:

Tutte le chiamate verso rete fissa nazionale gratuite e senza scatto alla risposta.

Chiamate verso tutti i cellulari nazionali a 0.05 € al minuto .

verso tutti i cellulari nazionali a . Chiamate internazionali, verso oltre 60 destinazioni estere a soli 0.05 € al minuto.

L’operatore con Internet e Mobile Voce e Giga include ad un piano base per ADSL e telefono fisso di casa anche una Sim con 1000 minuti, 100 sms e 30 GB al mese. Sono inclusi nel prezzo il modem FASTgate, l’attivazione e il servizio Ultra Fibra con le stesse limitazioni e condizioni legate alla disponibilità territoriale descritte prima.

I clienti Sky ed Eni gas e luce avranno anche in questo caso un trattamento speciale.

12. Internet e Telefono + Voce e Giga a 38.90 €

Un’alternativa per chi vuole ADSL, chiamate dal telefono di casa, traffico voce e 30 GB per il cellulare, + la versione combinata della promozione appena descritta e di quella precedente. Ed è Internet e Telefono + Voce e Giga, in questo il costo sale ancora e arriva a 38.90€ al mese. La promozione include però i servizi mobile, voce e internet. La sim sarebbe quella con 1000 minuti di chiamate gratis, 100 sms e 30 GB al mese.

L’opzione ancora più costosa e completa da attivare è la combo Internet e Telefono + Mobile Freedom, in questo caso infatti il costo supera i 40€ al mese. Ma si ha tutto compreso e illimitato in un unico pacchetto.

L’Adsl migliore per i professionisti

Se invece che come privati state cercando le migliori soluzioni Adsl Business ecco 3 valide alternative per chi possiede P.IVA.

1. OneNet P.IVA a 25 €

Il contributo per attivare una linea legata a questa offerta è di 48 €, ma se avete già la linea telefonica è un costo che non vi riguarda. Chiamate verso fissi e cellulari sono inclusi e anche il modem.

Come si legge nel contratto il costo di attivazione sarà pari a 240 € e questo prezzo include l’intervento di un tecnico specializzato per installare Vodafone Station Revolution. Le soluzioni per pagare questo costo extra possono essere delle rata da 5 € per 4 anni, il saldo unico o un anticipo di 120 € e rate da 5 € per 2 anni. Le chiamate sono gratuite sia verso rete fissa che mobile nazionale.

2. Internet Business di Fastweb a 25.95 €

Tariffa attivabile ad un costo di 5.95 per 4 anni. Nel piano non è previsto traffico voce né verso i fissi che i mobili nazionali. Il costo è di 20 € al mese per il primo anno, poi il prezzo sale a 30€. La velocità in download può arrivare al massimo a 20 Mega.

3. Wind Internet 20 Unlimited P.IVA a 26.98 €

Attivabile ancora solo per 5 giorni, questa promozione include sia il traffico voce (sia verso fissi che cellulari) che il modem. Come per l’offerta ADSL Wind anche in questo caso si può optare per la versione Family Edition che include una sim dati con 100 GB al mese che possono essere condivisi con i clienti Wind All Inclusive, Call your Country Super, Wind Home Magnum e Wind Smart.