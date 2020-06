Le 10 migliori offerte di telefonia mobile per chi cambia operatore giugno 2020

Sei alla ricerca di una nuova tariffa per il cellulare con la quale spendere di meno o che ti permetta di avere accesso a servizi dei quali al momento non disponi? Ecco quali sono le migliori soluzioni tariffarie disponibili nel mese di giugno 2020, disposte in ordine di prezzo.

Quali sono le migliori offerte di telefonia mobile per chi sceglie di cambiare operatore a giugno 2020? La risposta dipende da quello che è il proprio gestore di provenienza nella misura in cui ci sono alcune offerte che si rivolgono a tutti i clienti, a prescindere dall’operatore, mentre ce ne sono altre dedicate esclusivamente a determinati clienti.

In generale, le offerte che abbiamo individuato utilizzando il comparatore di tariffe di SOStariffe.it prevedono tutte minuti e messaggi, che nella maggior parte dei casi sono illimitati, e un buon numero di Giga per connettersi da mobile.

Alcune tariffe, poi, sono di tipo 5G: si tratta delle offerte che hanno il prezzo più elevato, ma sono le stesse con le quali è possibile navigare da mobile alle massime velocità raggiungibili e con il massimo dei Giga a propria disposizione.

Le 10 migliori offerte di telefonia mobile di giugno

Le tariffe più convenienti in base al rapporto prezzo/vantaggi che è possibile attivare a giugno sono:

1. Very a 4,99 euro al mese;

2. Kena Flash a 5,99 euro al mese;

3. Ho. A 5,99 euro al mese;

4. Iliad Giga 50 a 7,99 euro al mese;

5. Fastweb Mobile a 9,95 euro al mese;

6. Creami Relax100 di PosteMobile a 10 euro al mese;

7. Kena a 13,99 euro al mese;

8. Red Unlimited Smart di Vodafone a 18,99 euro al mese;

9. TIM Advance 5G;

10. TIM Advance 5G TOP.

Analizziamo nel dettaglio quali sono le loro peculiarità in termini di costo e servizi inclusi e a quali clienti si rivolgono di preciso.

1. Very a 4,99 euro al mese

Very Mobile, che è l’operatore virtuale di WINDTRE, propone attualmente la tariffa più economica fra tutte, che è disponibile al prezzo di 4,99 euro al mese. Ne esistono due versioni, identiche, ma che possono essere attivate da due categorie di clienti differenti:

la prima si rivolge a tutti i nuovi numeri;

la seconda può essere attivata da chi effettua la migrazione da PosteMobile, Fastweb, Coopvoce e altri operatori virtuali.

La promozione ha un costo di 4,99 euro e comprende:

zero euro per l’attivazione;

5 euro per il costo della nuova SIM una tantum;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

30 Giga di Internet.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Very Mobile.

Scopri Very Mobile a 4,99 euro

2. Kena Flash a 5,99 euro al mese

Un’altra offerta per la telefonia mobile che può essere attivata soltanto dai clienti Iliad, PosteMobile e altri MVNO, è Kena Flash, dell’operatore virtuale di TIM, che ha un costo di 5,99 euro al mese.

La promozione include:

zero euro per l’attivazione;

zero euro per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Fra gli altri MVNO ci sono, per esempio:

1MOB;

BLAD;

BT Mobile Full;

BTEM;

CONAD;

COOP;

DAILY TELECOM;

DMOB;

ERG;

Fastweb;

Fastweb Full;

Green Inc;

Intermatica;

Lycafull;

Mundio;

Netvalue.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Kena Mobile.

Scopri Kena 5,99 Flash

3. Ho. A 5,99 euro al mese

Ho. mobile, che è l’operatore virtual di Vodafone, propone un’offerta al costo di 5,99 euro al mese che si rivolge ai clienti Iliad e agli altri MVNO.

La promozione include:

zero euro per l’attivazione;

99 centesimi per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Ho. Mobile.

Scopri i vantaggi di ho.

In alternativa, i nuovi clienti e quelli che scelgono di cambiare dell’operatore Kena o che optano per un nuovo numero possono attivare una tariffa simile, al costo di 8,99 euro al mese, che prevede:

zero euro per l’attivazione;

99 centesimi per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Infine, Ho. ha ideato una terza promozione che si rivolge a tutti gli altri clienti, esclusi dalle prime due, che ha un costo mensile di 12,99 euro. Nel piano sono previsti:

zero euro per l’attivazione;

99 centesimi per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

4. Iliad a 7,99 euro al mese

La prima promozione che può essere attivata da qualsiasi tipologia di cliente, a prescindere dalla sua provenienza è Iliad, disponibile al costo di 7,99 euro al mese.

La tariffa dell’operatore francese include:

zero euro per l’attivazione;

9,99 euro per il costo una tantum della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Iliad.

Scopri Iliad Giga 50

5. Fastweb Mobile a 9,95 euro al mese

La promozione proposta da Fastweb ha un costo mensile di 9,95 euro nel quale sono inclusi:

zero euro per l’attivazione;

zero euro per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

100 illimitati;

30 Giga di Internet.

Sono inoltre previsti i seguenti servizi gratuiti:

Servizio Richiama;

Servizio Ti ho cercato;

Segreteria telefonica;

controllo del credito.

Questa promozione può essere attivata soltanto online.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Fastweb.

Scopri Fastweb Mobile

6. Creami Relax100 di Postemobile a 10 euro al mese

La promozione proposta da PosteMobile, Creami Relax100, ha un costo di 10 euro al mese e comprende già 10 euro di ricarica.

La promozione include:

20 euro per il costo di attivazione;

0 euro per il costo della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

80 Giga di Internet.

Tra i servizi inclusi nella tariffa, ci sono:

servizio Richiama;

il controllo del credito, entrambi gratuiti.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di PosteMobile.

Scopri Creami Relax100

7. Kena a 13,99 euro al mese

Anche Kena ha ideato una tariffa che si rivolge a tutti i clienti e che ha un costo di 13,99 euro al mese. Il piano è identico a quello previsto con Kena Flash e non prevede contributi né per la SIM né per il costo di attivazione.

Sono invece presenti ogni mese:

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

70 Giga di Internet.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Kena Mobile.

Scopri Kena a 13,99

8. Red Unlimited Smart di Vodafone a 18,99 euro al mese

La promozione proposta da Vodafone è perfetta per chi è abituato a utilizzare lo smartphone principalmente per chattare, stare sui social network, ascoltare musica, consultare le mappe. Il piano prevede infatti Giga illimitati per le app che permettono di svolgere le tali azioni.

La promozione include inoltre, al costo mensile di 18,99 euro:

zero euro per l’attivazione;

5 euro per il costo una tantum della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

40 Giga di Internet.

Si possono poi aggiungere ulteriori servizi a pagamento, come per esempio il Servizio Richiama, la Segreteria telefonica, il controllo del credito e così via.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di Vodafone.

Scopri Red Unlimited Smart

9. TIM Advance 5G

Quella proposta da TIM è una promozione con la quale è possibile navigare alla velocità del 5G: non a caso permette di poter acquistare un modello di smartphone di tipo 5G, che può essere pagato a rate oppure in un’unica soluzione, trasformandosi così in una promozione telefono incluso.

L’abbonamento mensile ha un costo di 29,99 euro al mese e prevede:

9 euro per il costo di attivazione;

5 euro per il costo una tantum della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

50 Giga di Internet.

Si possono poi aggiungere ulteriori servizi a pagamento, come per esempio il Servizio Richiama, la Segreteria telefonica, il Servizio Ti ho cercato.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di TIM.

Scopri TIM Advance 5G

10. TIM Advance 5G TOP

L’ultima promozione in elenco, che troviamo al decimo posto perché è la meno economica fra tutte, è TIM Advance 5G TOP, con la quale si può accedere alla potenza della rete 5G, ricordando che per farlo bisognerà acquistare uno smartphone con tecnologia 5G.

La promozione ha un costo di 49,99 euro al mese e include:

zero euro per l’attivazione;

5 euro per il costo una tantum della nuova SIM;

chiamate illimitate;

messaggi illimitati;

100 Giga di Internet.

Si possono poi aggiungere ulteriori servizi a pagamento, come per esempio il Servizio Richiama, la Segreteria telefonica, il Servizio Ti ho cercato. Entrambe le promozioni di TIM prevedono dei vincoli contrattuali e una penale in caso di recesso anticipato che va tra i 20 e i 39 euro.

Clicca sul box per saperne di più sulla promozione di TIM.

Scopri TIM Advance 5G TOP

Come regola generale, ricordiamo che il mercato delle tariffe di telefonia mobile è in continuo aggiornamento: l’ingresso di nuovi operatori, come Iliad, e degli operatori virtuali ha creato ancor più dinamismo in un mercato che era già particolarmente vivo. Per questo motivo, si consiglia sempre di fare un ulteriore check sulle nuove tariffe disponibili attraverso l’utilizzo del comparatore di SOStariffe.it. In pochi clic e in modo completamente gratuito si potrà scoprire la promozione più conveniente e che si adatta meglio alle proprie esigenze.