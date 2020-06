Passa a Vodafone da Tim, Wind e Tre: le offerte di Giugno 2020

Le offerte Vodafone di giugno 2020 mettono a disposizione degli utenti diverse soluzioni molto valide per sottoscrivere tariffe davvero vantaggiose per i propri smartphone. A disposizione degli utenti ci sono un gran numero di soluzioni (anche per chi è cliente con partita IVA) oltre alla possibilità di sfruttare i vantaggi dell’offerta combinata “fisso + mobile” Giga Family. Ecco le migliori offerte “Passa a Vodafone” da TIM e WINDTRE del mese di giugno 2020.

Tra le principali opzioni a disposizione degli utenti per dare un taglio ai costi per le tariffe dello smartphone troviamo le nuove offerte Vodafone di giugno 2020. Per chi vuole passare a Vodafone da TIM o da WINDTRE, infatti, ci sono un gran numero di soluzioni su cui fare affidamento che permetteranno di ridurre i costi senza rinunciare a ricchi bonus con tanti minuti, SMS e GB a disposizione ogni mese.

Le opzioni tra cui scegliere sono diverse. Qui di seguito riassumiamo brevemente le offerte Vodafone da tenere d’occhio per il mese di giugno:

offerte Infinito con Giga illimitati

con Giga illimitati RED Unlimited Smart , tariffa “tutto incluso” disponibile per tutti con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe

, tariffa “tutto incluso” disponibile per tutti con Giga illimitati su app social, chat, musica e mappe Shake it Easy, offerta esclusiva per i clienti under 30

offerta esclusiva per i clienti under 30 Vodafone Facile, offerta esclusiva per i clienti over 60

offerta esclusiva per i clienti over 60 offerte “solo Internet” con SIM dati

con SIM dati offerte per clienti business con partita IVA

opzione Giga Family per Giga extra senza costi aggiuntivi per chi sceglie Vodafone con la linea fissa e la linea mobile

Ecco, quindi, nei minimi dettagli quali sono le migliori offerte Vodafone su cui puntare a giugno 2020:

Offerte Vodafone con Giga illimitati: la gamma Infinito

Tra le principali offerte “passa a Vodafone” del mese di giugno 2020 troviamo le tariffe della gamma Infinito, soluzioni pensate per chi ha bisogno di Giga illimitati con il proprio smartphone. Si tratta di offerte davvero molto complete e che possono rappresentare un’opzione davvero vantaggiosa per tutti gli utenti che non possono rinunciare ad un piano tariffario completo per lo smartphone.

La prima offerta da considerare è Infinito. Tale piano tariffario presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

Giga illimitati per navigare in Italia ma con velocità limitata a 2 mbps

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 18 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 1 GB e 200 minuti al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 26,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di Tidal (poi 8,99 Euro al mese)

Per gli utenti più esigenti c’è Infinito Gold Edition. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

Giga illimitati per navigare in Italia ma con velocità limitata a 10 mbps

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 20 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 2 GB e 300 minuti al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 29,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese)

L’offerta più completa della gamma Infinito di Vodafone è Infinito Black Edition. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

1000 minuti dall’Italia ai Paesi extra UE

Giga illimitati per navigare in Italia alla massima velocità disponibile

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 28 GB al mese senza costi aggiuntivi

in roaming extra UE: 5 GB e 500 minuti al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 39,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

12 mesi gratis di NOW TV Mobile (poi 4,99 Euro al mese) e Tidal (poi 8,99 Euro al mese)

RED Unlimited Smart

Tra le migliori offerte per chi vuole passare a Vodafone da TIM e WINDTRE troviamo RED Unlimited Smart, una soluzione completa che permette di sfruttare al massimo lo smartphone. Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia all’UE

40 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G

Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 12 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 18,99 Euro con addebito su carta di credito o conto corrente

con addebito su carta di credito o conto corrente Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

Offerte Vodafone per under 30: Shake it Easy

Per la clientela più giovane ed, in particolare, per gli under 30 Vodafone propone un’offerta davvero interessantissima. Si tratta di Shake it Easy, una tariffa che punta a soddisfare al massimo le esigenze dei più giovani. Ecco le caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati in Italia

60 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G (30 GB scegliendo l’addebito su credito residuo)

Giga illimitati su app social, chat, mappe e musica

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 10 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 14,99 Euro

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

Offerte Vodafone per over 60: Vodafone Facile

Per i clienti over 60, invece, Vodafone propone l’offerta Vodafone Facile, una tariffa che, per chi utilizza in modo basilare lo smartphone, può rivelarsi davvero un’ottima soluzione. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati in Italia

4 GB di traffico dati in 4G, 4.5G e 5G

Giga illimitati su app di chat e chiamate audio

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

canone mensile di 11,99 Euro

Segreteria Telefonica, Chiamami e Recall inclusi

blocco dei servizi digitali a pagamento

Offerte solo Internet di Vodafone

Da segnalare che Vodafone propone anche tariffe “solo Internet” con SIM dati in grado di offre tanti GB ad un prezzo particolarmente vantaggioso. Queste soluzioni possono essere ottimali per chi ha un tablet o ha bisogno di una seconda SIM con Giga extra.

Le offerte “solo Internet” di Vodafone rientrano nella gamma Giga Speed. Ecco i dettagli:

Giga Speed 20: offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 20 GB a 9,99 Euro al mese Giga Speed 50: offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese

offerta ricaricabile con 50 GB a 13,99 Euro al mese Giga Speed Plus 50: offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese

offerta in abbonamento con 50 GB a 11,99 Euro al mese Giga Speed Plus 100: offerta in abbonamento con 100 GB a 19,99 Euro al mese

Le offerte Giga Speed di Vodafone includono la possibilità di abbinare alla propria SIM anche il Mobile Wi-Fi, il piccolo modem 4G in cui inserire la SIM dati dell’operatore. Scegliendo Giga Speed Plus 100, il Mobile Wi-Fi costa appena 1 Euro.

Attiva online una delle offerte Giga Speed di Vodafone

Offerte Vodafone per clienti con partita IVA

I clienti con partita IVA che necessitano di una tariffa per smartphone completa, sotto tutti i punti di vista, possono passare a Vodafone ed attivare una delle varie opzioni che l’operatore riserva per la sua clientela business. Le soluzioni disponibili per i clienti con partita IVA che Vodafone mette a disposizione sono diverse. Ecco alcune delle migliori offerte:

Vodafone RED : minuti ed SMS illimitati in Italia, 10 GB di traffico dati in Italia con Giga illimitati su mail, 500 minuti extra all’estero con un canone mensile di 25 Euro

: minuti ed SMS illimitati in Italia, 10 GB di traffico dati in Italia con Giga illimitati su mail, 500 minuti extra all’estero con un canone mensile di 25 Euro Infinito Business Black Edition : minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un canone mensile di 40 Euro

: minuti ed SMS illimitati in Italia e in Europa, Giga illimitati in Italia ed in Europa, 5 GB extra negli USA con un canone mensile di 40 Euro Infinito Business Black Edition: minuti ed SMS illimitati in Italia, Giga illimitati in Italia, 5 GB extra in 14 Paesi (Australia, Brasile, Canada, Cina, Emirati Arabi, Giappone, Hong Kong, India, Kenya, Malesia, Russia, Sud Africa, Turchia, Usa) con un canone mensile di 50 Euro

Per scoprire tutte le offerte Vodafone per clienti con partita IVA e attivare la soluzione più in linea con le proprie esigenze è possibile cliccare sul box qui di sotto e raggiungere la sezione dedicata alla clientela business del sito Vodafone:

Scopri le offerte Vodafone per clienti con partita IVA

Giga extra senza costi aggiuntivi per i clienti Vodafone di rete fissa

Grazie all’opzione Giga Family, i clienti Vodafone possono ottenere GB extra di traffico dati senza costi aggiuntivi se hanno una linea fissa Vodafone anche a casa. Per ottenere il traffico dati aggiuntivo basterà addebitare il costo mensile dell’offerta per smartphone sulla fattura della linea fissa. Non sono previsti costi aggiuntivi di alcun tipo.

Portando una prima SIM in fattura si riceveranno 50 GB extra al mese, senza costi aggiuntivi, sulla SIM stessa. Portando anche una seconda SIM Vodafone in fattura, invece, i GB extra raddoppieranno. Ogni SIM riceverà quindi 100 GB extra. Da notare che è possibile portare in fattura anche altre SIM Vodafone. La promozione Giga Family permette di portare in fattura e, quindi, di ottenere GB extra sino ad un massimo di 6 SIM con un’offerta ricaricabile attiva.

L’offerta Internet casa di Vodafone del momento è Internet Unlimited, una soluzione completa e molto interessante che offre diversi vantaggi aggiuntivi ai clienti. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

linea telefonica con chiamate gratis verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali (l’opzione per le chiamate verso i fissi internazionali senza limiti ha un costo di 5 Euro al mese)

connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra ottica FTTH, la connessione potrà avvenire tramite rete in fibra mista FTTC sino a 200 Mega in download oppure tramite rete ADSL, sino a 20 Mega in download di velocità massima

(solo per chi è raggiunto dalla fibra ottica) Vodafone TV (con 6 mesi di abbonamento ad Infinity e 30 film al mese su Chili) e 6 mesi di Amazon Prime, con Prime Video, inclusi nel canone mensile dell’abbonamento

SIM dati con 30 GB al mese in 4G per navigare anche in mobilità con la rete Vodafone; sino all’attivazione della linea la SIM avrà 15 GB al giorno

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione azzerata per chi si abbona online e opzione Vodafone Ready (6 Euro al mese per 48 mesi) già inclusa nel canone mensile. Con l’opzione Vodafone Ready l’utente avrà a sua disposizione il modem Wi-Fi Vodafone Station per gestire la connessione di casa.

Per verificare la copertura e procedere con l’attivazione dell’offerta Vodafone per la linea fissa di casa è possibile cliccare sul box qui di sotto e seguire una veloce procedura online.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone