Kena Mobile aumenta la velocità del 4G, offerte da 5,99 euro al mese

Buone notizie per i clienti Kena Mobile e per chi sta valutando l'attivazione di una delle tariffe dell'operatore. In questi giorni, infatti, Kena Mobile ha avviato l'incremento della velocità massima del suo 4G che, dopo una prima fase di test, è stato ufficializzato dal sito del provider. Ecco cosa cambia con l'aumento della velocità del 4G di Kena Mobile e quali sono le offerte dell'operatore.

Kena Mobile è uno dei principali operatori virtuali presenti in Italia e sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi. Sin dal lancio ufficiale, la rete 4G di Kena Mobile è stata limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload. Il limite alla velocità in download è comune tra gli operatori virtuali che, essendo delle alternative economiche ai provider tradizionali, devono scendere a compromessi su alcuni aspetti del servizio.

Il limite alla velocità di upload, invece, appariva decisamente obsoleto, considerando che gli altri virtuali che limitano la velocità del 4G consentono di arrivare ad un upload massimo di 30 Mbps. In questi giorni, per rimediare al problema, Kena Mobile ha finalmente avviato l’incremento della velocità massima in upload del 4G della sua rete. I già clienti ed i nuovi clienti, senza dover effettuare alcun intervento, possono sfruttare un 4G migliore grazie all’incremento della velocità di upload.

Tale parametro gioca un ruolo molto importante nella qualità della connessione. Oltre a regolare la velocità di caricamento di un file (quando, ad esempio, si salva un documento sul cloud o si carica un allegato ad una e-mail) determina anche la rapidità con cui vengono inviate le informazioni ai vari server dal dispositivo dell’utente. L’incremento della velocità in upload si tradurrà, quindi, in un miglioramento prestazionale anche per la navigazione web.

Ecco quali sono le offerte Kena Mobile del momento per poter sfruttare il 4G con velocità aumentata dell’operatore.

Le offerte 4G di Kena Mobile

L’aumento della velocità del 4G arriva in concomitanza con alcune promozioni molto interessanti del provider. Attualmente, infatti, sino alle 10 del prossimo 1° dicembre 2020 scegliendo di passare a Kena Mobile con il proprio numero di cellulare è possibile attivare l’ottima offerta Kena 5,99 con un buono Amazon da 10 euro in regalo per tutti i nuovi clienti.

Kena 5,99 è un’offerta “operator attack” e non può essere attivata da tutti. Per sottoscrivere l’offerta, infatti, è necessario effettuare la portabilità del numero di cellulare da uno dei seguenti operatori: Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile.

Chi rientra in questi requisiti, potrà attivare Kena 5,99 con queste condizioni:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps

con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 euro al mese con addebito sul credito residuo e senza alcun costo extra o vincolo di permanenza. L’offerta presenta un contributo di attivazione di 3,99 euro. L’attivazione online dell’offerta non prevede costi di spedizione della SIM. Come sottolineato in precedenza, attivando l’offerta entro le 10.00 del prossimo 1° dicembre 2020 si riceverà in regalo un buono Amazon da 10 euro.

Per attivare online l’offerta è possibile cliccare sul link qui si sotto.

Per sfruttare il 4G con velocità aumentata, è possibile valutare l’attivazione anche di altre offerte (nel caso in cui non si rientri nei requisiti di Kena 5,99). Tra le opzioni disponibili al momento troviamo Kena 7,99. La tariffa è attivabile da chi passa a Kena Mobile da ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e CoopVoce. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

50 GB in 4G con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps

in 4G con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

Kena 7,99 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con addebito sul credito residuo ed un contributo di attivazione di 3,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online, senza costi aggiuntivi.

Per tutti, invece, c’è Kena 13,99. L’offerta include i seguenti bonus:

minuti ed SMS illimitati verso tutti in Italia

70 GB in 4G con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps

in 4G con velocità massima in download ed in upload di 30 Mbps in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 7 GB senza costi aggiuntivi oltre al canone mensile

L’offerta presenta un costo periodico di 13,99 euro al mese con attivazione di 3,99 euro e senza costi extra per la spedizione della SIM.

Ricordiamo, infine, che è possibile confrontare i vantaggi delle offerte Kena Mobile con tutte le altre tariffe presenti sul mercato consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l'App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull'Apple AppStore.