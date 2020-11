Offerte Bonus Internet: le migliori promozioni per avere il contributo a dicembre 2020

Il bonus PC e Internet nella prima fase permette di ottenere un voucher fino a 500 euro per l'acquisto di un' offerta Internet casa da almeno 30 Mbps e di un tablet o PC . Ecco le offerte bonus Internet migliori di dicembre e i requisiti necessari per accedervi

Dal 9 novembre 2020 è possibile fare richiesta per il bonus PC e Internet. Con questo incentivo il Ministero dello Sviluppo Economico intende sostenere le famiglie a basso redditto nella digitalizzazione, necessaria soprattutto durante la pandemia di Coronavirus in corso per svolgere attività come lo smart working e la didattica a distanza. Inoltre, l’obiettivo è quello di accelerare l’espansione della banda ultralarga a livello nazionale. Il bonus PC e Internet nella prima fase offre accesso ad un voucher fino a 500 euro, suddiviso in 200 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa da almeno 30 Mbps e un buono da 300 euro per l’acquisto di un PC o tablet. Il dispositivo, che deve rispettare alcune caratteristiche tecniche minime stabilite da Infratel, verrà fornito dall’operatore di telefonia mobile o fissa in comodato d’uso. L’utente ne diverrà proprietario dopo 12 mesi.

Bonus PC e Internet: requisiti e come richiederlo

Possono richiedere il bonus PC e Internet tutti i soggetti con un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro e che già non dispongono di una linea fissa da almeno 30 Mbps. L’obiettivo del voucher è quello di permettere alle famiglie di passare ad una tecnologia di connessione superiore. Potete facilmente verificare la copertura disponibile nel vostro Comune utilizzando l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it. La richiesta dell’incentivo deve essere effettuata direttamente al provider tramite i classici canali di vendita (online e negozi). Gli operatori hanno infatti previsposto delle apposite offerte bonus Internet. Anche durante il lockdown i punti vendita dedicati all’elettronica sono aperti in tutte le Regioni a pescindere dal colore della zona, stabilito sulla base dell’entità del contagio secondo l’indice R0. Il voucher verrò erogato fino all’esaurimento delle risorse previste dal Governo pari a 204 milioni di euro per la prima fase.

La seconda fase, che dovrebbe diventare operativa entro la fine dell’anno, prevede invece un incentivo di 200 euro per le famiglie con un redditto ISEE inferiore ai 50.000 euro da utilizzare per l’acquisto di una linea fissa da almeno 30 Mbps. Per le aziende è invece disponibile un bonus fino a 2.500 euro per l’attivazione di un’offerta fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo.

Offerte Bonus Internet: le migliori promozioni per avere il contributo

In questi giorni Infratel, la società che si occupa della distribuzione del voucher, ha rivisto le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi che rientrano nel bonus PC e Internet per venire incontro alle esigenze degli operatori. Ora la fotocamera da almeno 8 Megapixel risulta integrata anche in terminali con specifiche comparabili con un margine di tolleranza fino al 10%. Per quanto riguarda il processore, ora sono compatibili anche PC e tablet con una CPU 8 Core ad almeno 1,6 Ghz. Infine, per raggiungere i requisiti minimi per la batteria si potranno utilizzare anche dispositivi esterni.

Il TAR (Tribunale amministrativo regionale) ha poi respinto il riscorso presentato dall’Aires (Associazione Italiana Retailers Elettrodomestici Specializzati) per il blocco del bonus PC e Internet che andrebbe contro la legittima concorrenza nel settore dell’elettronica. “È estremamente importante che si sia compreso il fatto che la misura è volta a fornire connettività e device alle fasce deboli della popolazione nell’attuale fase emergenziale“, sono le parole del ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, riportate da Il Sole24Ore.

Di seguito sono descritte nel dettaglio le offerte bonus Internet attualmente disponibili. Vi ricordiamo che in Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria e Toscana l’accesso al voucher è limitato solo ad alcuni Comuni.

1. Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

TIMVISION incluso

L’offerta di Tim ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi, poi 29,90 euro al mese. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro una tantum. Tecnicamente sarebbe possibile acquistare anche il notebook Onda Oliver Plus 15.6″ a 99,90 euro invece di 399,90 euro ma attualmente risulta ancora non disponibile. Per entrambi i dispositivi il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro. Il tablet di Samsung è dotato di:

Schermo immersivo con cornice sottile da 10.4″

64 GB di memoria

Nuova S Pen con Air Action inclusa

Doppio Speaker AKG con Dolby Atmos per un audio 3D

Prima di poter sottoscrivere Tim Super Voucher Fibra è necessario attestare di disporre dei requisiti per ottenere il bonus PC e Internet. Online basta cliccare sulla voce “Verifica e attiva” nella parte alta della scherma dedicata all’offerta. In alternativa, si può farlo telefonicamente chiamando il numero gratuito 800 125818. Dopo l’attivazione un corriere, a cui bisognerà presentare la copia di un documento d’identità e codice fiscale, vi consegnerà il tablet. L’addetto vi chiederà di firmare i moduli per il riconoscimento del bonus. Se il dispositivo prescelto eccede i 300 euro previsti dal voucher, si dovrà corrispondere al corriere l’eventuale differenza in contanti.

2. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

Giga illimitati sulle SIM mobili WindTre

Possibilità di sottoscrivere Unlimited Special con minuti e Gigabyte illimitati a 9,99 euro al mese

La tariffa di WindTre ha un costo di 7,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Lenovo Tab M10 FHD Plus di seconda generazione. Il dispositivo dispone di display 10,3″ full HD e altoparlanti laterali con tecnologia Dolby Atmos e inclusa una powerbank da 10.000 mAh. In alternativa, è possibile sottoscrivere la tariffa da 12,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese, con il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159 euro.

L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 8,31 euro al mese con tablet Lenovo o 13,31 euro al mese con tablet Samsung e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

3. Internet Unlimited di Vodafone

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Vodafone Wi-Fi 6 Station inclusa

Minuti illimitati verso numeri fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem Wi-Fi optimizer

Vodafone TV incluso con attivazione online (altrimenti 2 euro al mese per 48 mesi)

6 mesi di Amazon Prime con Prime Video inclusi (solo fibra)

Samsung Galaxy Tab S6 Lite incluso

L’offerta di Vodafone ha un costo di 19,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro.

4. Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload

Modem incluso

Chiamate a consumo: 5 cent al minuto e 23 cent di scatto alla risposta

2 mesi di Infinity inclusi

Huawei Matepad 10.4 incluso

L’offerta di Tiscali ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi, poi 27,95 euro al mese. L’attivazione è di 96 euro che saranno addebitati in fattura a 4 euro al mese per 24 rate già incluse nel canone complessivo. Il costo di disattivazione è pari ad una mensilità dell’offerta. Aggiungendo 2 euro in più al mese si ottengono chiamate illimitate e 6 mesi di Infinity.

5. Fastweb

Anche Fastweb ha deciso di aderire al bonus PC e Internet e sul suo sito permette di richiederlo compilando l’apposito form online in cui si autocertifica di disporre dei requisiti necessari per potervi accedere (reddito ISEE inferiore a 20.000 euro e assenza di una linea fissa già attiva da almeno 30 Mbps). Al momento però non ci sono dettagli sull’offerta dedicata.