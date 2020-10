C'è tempo sino al prossimo 23 ottobre per sfruttare la promozione dedicata a Kena 5,99. L'offerta speciale di Kena Mobile, infatti, è attivabile ancora per pochi giorni con uno sconto del 30% sui primi tre mesi di sottoscrizione . Grazie alla promozione in corso, chi attiva Kena 5,99 pagherà l'offerta appena 4,19 Euro al mese per i primi tre mesi. Ecco tutti i dettagli sulla promozione e come fare per attivarla.

Kena 5,99 Flash scontata del 30%: ecco come attivare l'offerta a prezzo ribassato per 3 mesi

E’ il momento giusto per attivare Kena 5,99. Una delle offerte Kena Mobile più convenienti in assoluto, infatti, è disponibile con un canone scontato del 30% per i primi tre mesi di sottoscrizione. In sostanza, chi sceglie di attivare l’offerta, invece che i canonici 5,99 Euro al mese, pagherà appena 4,19 Euro al mese per i primi tre mesi di offerta. La promozione terminerà il prossimo 23 di ottobre.

La promozione, quindi, permette di risparmiare il 30% per tre mesi (per un totale di 5,4 Euro) e va a sommarsi alla possibilità di sottoscrivere l’offerta con attivazione, costo e spedizione gratis. Si tratta di un’offerta davvero ottima che consente di minimizzare i costi senza rinunciare ad un’offerta davvero completa come Kena 5,99.

Ricordiamo che la proposta di Kena Mobile è una “operator attack” e si rivolge, quindi, ad un target ben preciso di clienti. L’offerta in questione, infatti, può essere attivata esclusivamente richiedendo la portabilità del numero di cellulare da uno dei seguenti operatori di telefonia mobile:

Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobile, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Withu Mobile

Chi non rientra nel target selezionato da Kena Mobile non potrà sottoscrivere Kena 5,99 e sfruttare la promozione con sconto del 30% per i primi tre mesi. In questo caso, è possibile “ripiegare” su di un’altra tariffa tra le più convenienti del mercato di telefonia. Per un quadro completo delle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile su smartphone e tablet Android, iPhone e iPad.

Cosa include e quanto costa Kena 5,99

Kena 5,99 presenta un costo periodico di 5,99 Euro al mese con addebito su credito residuo e senza alcun vincolo di permanenza. L’offerta, come detto, è attivabile esclusivamente con portabilità del numero da uno degli operatori selezionati da Kena Mobile. Chi può attivare la tariffa avrà a sua disposizione i seguenti bonus:

minuti illimitati verso tutti i fissi e mobili nazionali

verso tutti i fissi e mobili nazionali SMS illimitati verso tutti i mobili nazionali

verso tutti i mobili nazionali 70 GB di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; esauriti i GB, sino al rinnovo successivo, la navigazione avverrà a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) con la possibilità di attivare specifiche opzioni per aumentare i GB disponibili

di traffico dati in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload sotto rete TIM; esauriti i GB, sino al rinnovo successivo, la navigazione avverrà a consumo (50 centesimi per 50 MB di traffico) con la possibilità di attivare specifiche opzioni per aumentare i GB disponibili in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 3 GB in 3G senza alcun costo aggiuntivo oltre al solo canone mensile; in roaming extra UE, invece, è prevista una tariffazione a consumo

C’è poco tempo per attivare la nuova offerta speciale di Kena Mobile. Ecco la procedura da seguire per l’attivazione:

Come attivare Kena 5,99

La promozione che permette di sottoscrivere Kena 5,99 con canone scontato del 30% per 3 mesi è attivabile direttamente online, tramite il sito dell’operatore. Come sottolineato precedentemente, c’è tempo sino al prossimo 23 ottobre per richiedere l’attivazione dell’offerta con canone scontato.

Cliccando sul link qui di sotto sarà possibile avviare la procedura di sottoscrizione che richiede l’inserimento del numero di cellulare da passare a Kena Mobile (è necessario che l’operatore di provenienza sia incluso nella lista precedente). La SIM sarà spedita tramite corriere all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Attiva Kena 5,99 »

Per il completamento dell’attivazione di Kena 5,99 è necessario fornire all’operatore alcuni dati. Ecco tutto quello che serve per completare la sottoscrizione online dell’offerta:

i dati anagrafici, un documento di identità e il codice fiscale dell’intestatario della SIM

l’indirizzo dove verrà spedita la SIM senza alcun costo aggiuntivo

il numero di cellulare da passare a Kena Mobile (l’operatore di provenienza deve essere incluso nella lista indicata in precedenza)

il codice seriale ICCID della SIM (ecco come recuperare il codice seriale della SIM)