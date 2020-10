Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre: le offerte di ottobre 2020

Passa a Kena Mobile da Tim, Vodafone, Iliad, Wind e Tre . Per i clienti di questi gestori sono disponibile tariffe con minuti illimitati e tanti Gigabyte per utilizzare le proprie app preferite senza preoccupazioni. Inoltre, questo mese attivazione e SIM sono gratuite . Scopri tutti i vantaggi di passare al gestore low cost

Kena Mobile è l’operatore low cost di Tim, nato con l’obiettivo di contrastare l’offerta di Iliad. Il gestore di telefonia mobile per questo ottobre ha riservato una serie di tariffe ai clienti di Tim, Vodafone, Wind, Tre e Iliad che stanno valutando di cambiare provider. Il passaggio è particolarmente vantaggioso perché per tutte le offerte sono azzerati i costi per attivazione, acquisto e consegna della SIM e sono in corso promozioni che regalano uno sconto del 30% sull’addebito mensile o un primo rinnovo.

Le offerte per chi passa a Kena Mobile

Kena Mobile per i clienti di Iliad ha riservato un’offerta chiamata Kena 5,99. La tariffa permette di accedere ad un maggiore quantità di Gigabyte rispetto a Giga 50, l’offerta più richiesta del gestore francese, ad un prezzo inferiore. Quest’ultima prevede minuti e SMS illimitati più 50 GB a 7,99 euro al mese. La promozione di Kena invece offre:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 4,19 euro al mese per tre mesi invece di 5,99 euro con portabilità entro le 10:00 del 23/10/20. Le spese per attivazione, acquisto e consegna della SIM sono gratuite. La tariffa è riservata a chi arriva da:

Iliad

Ho Mobile

Poste Mobile

Lycamobile

1Mobile

BT Mobile

BT ENIA Mobile

Daily Telecom

Digi Mobile

Enegan Mobile

Green

Intermatica

Nextus

Noitel

Netvalue

Optima

Plintron

Rabona

Spusu

Welcome Italia

Withu Mobile

L’offerta di Kena per i clienti Iliad è quindi particolarmente vantaggiosa anche per le numerose promozioni ad esse associate e l’assenza di costi derivanti dal cambio di gestore. Bisogna però considerare che le tariffe dell’operatore francese non cambiano nel tempo mentre quelle del provider low cost di Tim potrebbero subire delle rimodulazioni in futuro. Inoltre, Kena garantisce una velocità di navigazione molto inferiore a quella di Iliad, che offre una copertura in 4G e 4G+. Le prestazioni delle rete di Kena permettono comunque di utilizzare senza problemi tutti i servizi online di base come email, social network e la visione di video in qualità standard.

Per chi arriva da Tim, Vodafone, Wind e Tre può scegliere tra due tariffe. La prima, chiamata Kena 13,99, prevede:

Minuti e SMS illimitati

70 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 7 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 9,79 euro al mese per 3 mesi invece di 13,99 euro con portabilità entro le 10:00 del 23/10/20. Le spese per attivazione, acquisto e consegna della SIM sono gratuite.

La seconda è una promozione pensata per chi necessita di molti Gigabyte ed è perfetta per essere utilizzata su dispositivi smart come allarmi, altoparlanti con assistente vocale, router portatili Wi-Fi e chiavette Internet. Kena Internet 11,99 prevede:

10 minuti per le chiamate

10 SMS

100 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 6 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 11,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre acquisto e consegna della SIM sono gratuite.

Se si sceglie di rinunciare alla portabilità del numero attivandone uno nuovo si può sottoscrivere una variante di Kena 5,99 che prevede:

Minuti e SMS illimitati

50 GB per navigare in Internet in 4G Basic (di cui 3 GB in roaming in Ue in 3G)

L’offerta ha un costo di 5,99 euro al mese mentre per l’attivazione servono 8,99 euro. L’acquisto e consegna della SIM sono gratuite.

Le due promozioni sono certamente convenienti se paragonate a quelle degli operatori più grandi, a parità di servizi inclusi, ma garantiscono una velocità di navigazione Internet inferiore a quella di Vodafone, Tim e WindTre.

Per tutte le offerte di Kena Mobile i Gigabyte inclusi nei piani si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico incluso, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono. E’ possibile attivare le offerte di Kena direttamente dal sito dell’operatore, dall’app proprietaria, chiamando gratuitamente il servizio di assistenza gratuito 181 o presso i negozi autorizzati.

Le offerte del gestore low cost possono poi essere personalizzate con varie opzioni:

SOS 30 GIGA – quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro. L’opzione non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 30 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 5 euro. L’opzione non si rinnova in automatico SOS 10 GIGA – quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 10 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 3 euro. L’opzione non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 10 GB da utilizzare entro 30 giorni al costo di 3 euro. L’opzione non si rinnova in automatico SOS 500 MB – quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 500 MB da utilizzare entro 24 ore al costo di 1 euro. L’opzione non si rinnova in automatico

– quando si esaurisce il traffico dati incluso nel piano si possono ricevere 500 MB da utilizzare entro 24 ore al costo di 1 euro. L’opzione non si rinnova in automatico Opzione 100 minuti – 100 minuti aggiuntivi al mese verso tutti al costo di 1 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente

– 100 minuti aggiuntivi al mese verso tutti al costo di 1 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente Opzione 100 SMS – 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente

– 100 SMS aggiuntivi al mese al costo di 2 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente Opzione 1 GIGA – 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente

– 1 GB aggiuntivo al mese al costo di 3 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente Opzione 2 GIGA – 2 GB aggiuntivi al mese al costo di 5 euro al mese. L’opzione si rinnova in automatico se il credito è sufficiente

Kena Mobile: altri dettagli sull’azienda

Kena Mobile ha superato gli 1,5 milioni di utenti e questo lo certifica come uno dei più importanti operatori low cost italiani. L’azienda propone un’offerta trasparente, senza vincoli e costi nascosti. Gli utenti possono disattivare la linea in ogni momento senza dover pagare penali o spese ulteriori. L’offerta si rinnova sempre lo stesso giorno del mese, in modo da avere la certezza di sapere quando il credito verrà scalato. L’azienda blocca l’attivazione di servizi a sovrapprezzo per evitare spese superflue.

Per acquistare un’offerta Kena online servono un documento d’identità valido e il codice fiscale. Si può pagare con pagamento con Carta di Credito (Visa, Mastercard, American Express, Maestro, Postepay) o PayPal. E’ possibile ricevere la SIM direttamente a casa nella buca delle lettere entro 3-9 giorni. Per l’attivazione bisognerà procedere alla videoidentificazione con un operatore (Kena Check-in). Il servizio è disponibile da lunedì a venerdì ore 9:00-18:00 e sabato ore 9:00-14:00. L’utente non deve prendere appuntamento per la procedura di conferma dell’identità ma può scegliere l’orario che preferisce. La procedura ha una durata media di 10 minuti. In alternativa è possibile richiedere la consegna della SIM tramite corriere. In questo caso bisognerà essere presenti al momento della consegna e presentare all’addetto l’originale e la copia del documento d’identità utilizzato in fase di acquisto. Oltra a carta di credito e PayPal è possibile pagare anche con contrassegno.

Kena permette poi di ordinare la SIM online e ritirarla personalmente presso una tabaccheria convenzionata con Banca5. Con questa modalità è necessario avere con sé un documento d’identità, codice fiscale e il QR code ricevuto via email. Il pagamento può essere effettuato direttamente in tabaccheria anche in contanti. Per trovare il punto di ritiro più vicino si può utilizzare l’apposita mappa disponibile sul sito dell’operatore.

Kena con tramite la rete di Tim raggiunge più del 99% della popolazione italiana per un totale di 7.691 Comuni su 7.815 in 4G Basic fino a 30 Mbps in download e 5,7 Mbps in upload. La copertura in 3G è del 96% mentre in 2G è del 99,8%.

Kena include in tutti i piani diversi servizi di base che altri operatori offrono solo a pagamento, solitamente con tariffe a consumo, come LoSai, ChiamaOra, Segreteria telefonica e modalità Hotspot per condividere la connessione Internet con altri dispositivi. Tra questi c’è un’app per la gestione dell’offerta, scaricabile gratuitamente per iPhone e Android. Da qui, dopo aver effettuato il login nell’area MyKena, è possibile verificare il credito residuo, monitorare il consumo di minuti, SMS e Gigabyte, effettuare una ricarica online, cambiare piano telefonico, disattivare eventuali opzioni sulla linea e molte altre operazioni.

I clienti Kena possono trasferire parte del loro traffico dati ad un altro numero dell’operatore low cost tramite il servizio Giga Amico. Nello specifico è concesso regalare 5 GB al costo di 1 euro. Il traffico trasferito dovrà essere consumato nell’arco di 7 giorni.