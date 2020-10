iPhone 12 e iPhone 12 Pro con Vodafone: costi e offerte a rate

Vodafone apre i pre-ordini per i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro, due dei quattro smartphone presentati dalla casa di Cupertino nel corso dell’evento della scorsa settimana. Gli altri due, iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max, saranno disponibili, come per tutti gli altri rivenditori italiani, soltanto a partire dal prossimo 13 di novembre.

Da notare che i nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro sono disponibili con Vodafone in tutti i tagli di memoria commercializzati da Apple. iPhone 12 può essere ordinato nelle varianti da 64, 128 e 256 GB mentre iPhone 12 Pro è disponibile nelle versioni da 128, 256 e 512 GB. A disposizione dei clienti ci saranno anche varie colorazioni della scocca tra cui scegliere il modello preferito.

Scopri i vantaggi della fibra Vodafone »

I già clienti Vodafone hanno la possibilità di preordinare uno dei nuovi iPhone 12 dall’app MyVodafone. Per chi vuole passare a Vodafone e contestualmente acquistare un nuovo smartphone di Apple, invece, c’è una modalità alternativa dal sito dell’operatore. Da notare, inoltre, che a partire da questa settimana i nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono disponibili in preordine anche per i clienti Vodafone Business.

Preordini dall’app MyVodafone

I clienti Vodafone hanno la possibilità di preordinare uno dei nuovi iPhone direttamente dall’app MyVodafone. La prevendita, inizialmente, è riservata a tutti i clienti Vodafone Infinito, la gamma di offerte con minuti, SMS e Giga illimitati dell’operatore, e per chi vorrà provare un mese di Vodafone Infinito.

Il preordine consentirà di acquistare a rate uno dei nuovi smartphone Apple. La procedura d’acquisto rateale è la solita. Per lo smartphone scelto sarà previsto un anticipo e 30 rate mensili. L’addebito delle rate mensili avverrà sulla carta di credito dell’utente. Il costo andrà a sommarsi al costo mensile dell’offerta attivata.

Ricordiamo che le offerte Vodafone Infinito sono le seguenti:

Infinito: minuti, SMS e Giga illimitati (con velocità ridotta a 2 Mbps), minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE, 1000 minuti dall’Italia verso i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti in roaming extra UE a 24,99 Euro al mese

minuti, SMS e Giga illimitati (con velocità ridotta a 2 Mbps), minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE, 1000 minuti dall’Italia verso i Paesi extra UE, 1 GB e 200 minuti in roaming extra UE a 24,99 Euro al mese Infinito Gold Edition : minuti, SMS e Giga illimitati (con velocità ridotta a 10 Mbps), minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE, 1000 minuti dall’Italia verso i Paesi extra UE, 2 GB e 300 minuti in roaming extra UE a 29,99 Euro al mese

: minuti, SMS e Giga illimitati (con velocità ridotta a 10 Mbps), minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE, 1000 minuti dall’Italia verso i Paesi extra UE, 2 GB e 300 minuti in roaming extra UE a 29,99 Euro al mese Infinito Black Edition: minuti, SMS e Giga illimitati, minuti illimitati dall’Italia verso i Paesi UE, 1000 minuti dall’Italia verso i Paesi extra UE, 5 GB e 500 minuti in roaming extra UE a 39,99 Euro al mese

Le offerte per chi non è ancora cliente

I nuovi iPhone 12 e 12 Pro sono acquistabili anche da chi passa a Vodafone. In questo caso, per l’acquisto a rate di uno dei nuovi iPhone in abbinamento all’attivazione di una nuova tariffa è necessario collegarsi al sito Vodafone dove è possibile trovare un form per la prenotazione di uno dei due smartphone.

L’utente deve inserire il numero di cellulare, scegliere il modello che preferisce pre-ordinare (iPhone 12 o 12 Pro) e inviare la richiesta. In breve tempo, un consulente dell’operatore provvederà a mettersi in contatto con l’utente proponendo tutte le soluzioni disponibili per il completamento dell’acquisto a rate di uno dei nuovi iPhone in parallelo all’attivazione di una nuova offerta Vodafone.

iPhone 12 e 12 Pro: i prezzi di tutte le varianti

Per quanto riguarda i prezzi per l’acquisto in un’unica soluzione, si parte da 939 Euro (per iPhone 12) e 1189 Euro (per iPhone 12 Pro). Come anticipato in precedenza, entrambi gli smartphone sono disponibili in tre tagli di memoria. Vodafone mette a disposizione dei suoi clienti tutte le varianti di memoria degli smartphone. I tempi di consegna potrebbero variare in base alla singola versione.

Ecco i dettagli:

iPhone 12

64 GB – 939 Euro

128 GB – 989 Euro

256 GB – 1109 Euro

iPhone 12 Pro

128 GB – 1.189 Euro

256 GB – 1.309 Euro

512 GB – 1.539 Euro

Da novembre, invece, saranno disponibili anche iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max. Vodafone proporrà gli smartphone in listino a partire dal prossimo 13 novembre. Ecco i prezzi:

iPhone 12 Mini

64 GB – 839 Euro

128 GB – 889 Euro

256 GB – 1009 Euro

iPhone 12 Pro Max

128 GB – 1.289 Euro

256 GB – 1.409 Euro

512 GB – 1.639 Euro