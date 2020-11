Dove non arriva la fibra ottica , come ad esempio in campagna o nelle zone montane, è disponibile la connessione FWA (Fixed Wireless Access). Scopri tutti i vantaggi di questa tecnologia e le migliori offerte per una connessione wireless

Internet FWA: tutte le offerte per chi non è raggiunto da fibra ottica

La fibra ottica è attualmente la migliore tecnologia per la connessione Internet terrestre sia in termini di prestazioni sia di qualità del segnale. Questo tipo di reti permettono di navigare fino a 1 Gigabit al secondo e garantiscono un collegamento stabile al web e un tempo di risposta (latenza) estremamente ridotto. Uno dei limiti della fibra ottica, però, è la copertura. Questa tecnologia raggiunge sostanzialmente tutte le principali città italiane ma nelle zone rurali o località marittime e montane lontane dai grandi centri non è disponibile a causa della conformazione del territorio, che rende difficile la posa dei cavi, o perché risulta economicamente svantaggioso per l’operatore fornire tale servizio.

Fortunatamente per coloro che non sono raggiunti dalla fibra ottica è possibile attivare le offerte Internet FWA (Fixed Wireless Access). Questa tecnologia prevede che la fibra ottica arrivi fino alla stazione radio di base. Da qui il segnale si sposta tramite la rete 4G o 4G+. Questo permette di offrire una copertura più ampia e di superare qualsiasi ostacolo naturale o artificiale che limita la connessione terrestre. Le prestazioni di questa modalità di connessione sono molto vicine a quella della fibra ottica “tradizionale” con l’ulteriore vantaggio che per farla funzionare non serve una linea fissa già attiva.

Le offerte FWA prevedono tutte navigazione Internet illimitata ma fino al consumo di un quantitativo fisso di Gigabyte. Per poter ricevere il segnale è necessario dotarsi non solo di un modem ma anche di un apposito dispositivo che a seconda della copertura potrà essere installato all’interno dell’abitazione o all’esterno, solitamente sul balcone o sul punto più alto dell’edificio. Potete facilmente verificare se siete raggiunti dalla rete FWA utilizzando l’apposito strumento gratuito su SOStariffe.it. Alcune tariffe, come quelle di PosteMobile e WindTre, offrono una connessione Internet anche in mobilità, in quanto il modem incluso permette di connettere PC, smartphone o tablet in modalità wireless semplicemente collegandolo ad una presa di corrente.

1. Cube XL Unlimited di WindTre

Giga illimitati a casa (5G Ready)

Modem WebCube. 4G+ incluso (possibilità di collegare fino a 20 dispositivi)

La tariffa di WindTre ha un costo di 14,99 euro al mese mentre l’attivazione è di 6,99 euro se l’offerta resta attiva per almeno 24 mesi (altrimenti 49,99 euro). Per chi sceglie la modalità Easy Pay, che prevede l’addebito su conto corrente o carta di credito, l’attivazione è di 3 euro con offerta attiva 24 mesi. La copertura è limitata ad alcuni Comuni. Da novembre l’operatore permette di navigare anche in 5G.

Confronta le offerte di WindTre »

2. Tim Super FWA

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload (massimo 980 GB al mese)

Modem FWA indoor o outdoor a seconda della copertura incluso

Attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi)

TIMVISION incluso

Disney+ incluso per un mese (poi 4,99 euro al mese)

L’offerta di Tim ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi invece di 28,90 euro al mese fino al 28/11/20. In caso di disattivazione della linea è previsto un addebito di 25 euro.

Il modem indoor Huawei B818–263 è autoinstallante mentre per quello outdoor ZTE MF258A è previsto un addebito di 99 euro per l’installazione rateizzato in 24 rate da 4,13 euro al mese. Senza l’opzione “Giga Illimitati” è possibile navigare fino 200 GB al mese a 30 Mbps. Superata questa soglia la velocità viene ridotta a 1 Mbps. Alla tariffa è possibile aggiungere chiamate illimitate verso fissi e mobili a 2 euro in più al mese e il noleggio del TIMVISION Box.

Vi ricordiamo che chi sottoscrive Tim Super FWA ed è già cliente dell’operatore per la linea mobile può ottenere Gigabyte illimitati per tutti i telefoni della famiglia (massimo 6 SIM) e ben 6 mesi di Disney+ grazie a Tim Unica. La tariffa non prevede costo di attivazione né addebito mensile. Il pagamento della linea fissa e di quella mobile avviene direttamente in bolletta.

Attiva Tim Super FWA »

Tim Super FWA è disponibile anche nella versione ricaricabile:

Giga illimitati per navigare fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload

Modem FWA indoor incluso

Attivazione inclusa

La tariffa ha un costo di 99 euro per 90 giorni di navigazione. Allo scadere dei 3 mesi è possibile acquistare i seguenti tagli di ricarica:

30 giorni a 27,90 euro

90 giorni a 78,90 euro

360 giorni a 240,90 euro

3. Eolo Più

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 10 Mbps in upload (standard – 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload)

Chiamate illimitate

EOLOrouter incluso

Assistenza entro 3 minuti

L’offerta di Eolo ha un costo di partenza di 26,90 euro al mese senza vincoli invece di 34,90 euro al mese fino al 20/11/20. La velocità della connessione dipende dalla copertura e dal pacchetto sottoscritto tra:

Intrattenimento

Streaming e gaming alla massima velocità

Massim velocità

EOLOrouterEVO

IP Statico Pubblico

6 mesi di DAZN (poi 9,99 euro al mese)

6 mesi di NOW TV Intrattenimento

Studio e Lavoro

Lavoro e didattica a distanza

Massima velocità

EOLOrouterEVO

12 mesi di Microsoft 365

Sicurezza

Antivirus

Parental control

I pacchetti “Intrattenimento” e “Studio e Lavoro” hanno un costo di 5 euro al mese mentre “Sicurezza” costa 3 euro al mese ma per tutti il primo mese è offerto dal provider. In alternativa è possibile provarli gratuitamente tutti e tre insieme per un mese e pagare poi 10 euro al mese dopo il periodo promozionale. Per l’installazione rapida sono richiesti 49,90 euro. E’ possibile aggiungere un Ripetitore Wi-Fi per estendere il segnale a tutte le stanze della casa (massimo 3 dispositivi) al costo di 3 euro ciascuno. Il costo per la disattivazione del servizio è di 54,90 euro.

Attiva Eolo Più »

4. PosteMobile Casa Internet

Navigazione illimitata fino a fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload in 4G+

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Attivazione inclusa (59 euro)

Modem incluso

Consegna telefono e installazione inclusa (80 euro)

L’offerta di PosteMobile ha un costo di 26,90 euro al mese invece di 39,90 euro fino al 28/11/20. L’importo sarà fatturato a intervalli bimestrali in bolletta e potrà essere pagato con addebito su conto corrente a seguito della domicilizione o bollettino postale. L’imposta di bollo di 16 euro sarà rateizzata in 8 fatture. Per attivare PosteMobile Casa Internet è necessario richiederla presso un Ufficio Postale. Fatto questo si verrà contatti per fissare un appuntamento per la consegna e installazione dei prodotti da parte di un tecnico specializzato. Nell’offerta sono inoltre inclusi:

segreteria telefonica

numero del chiamante visibile sul display del telefono

avviso di chiamata

call center dedicato

Confronte le offerte di PosteMobile »

5. Vodafone Casa Wireless

La tariffa di Vodafone è disponibile in due varianti con velocità di navigazione differenti:

Traffico illimitato fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload

Chiamate illimitate

Modem incluso

L’offerta ha un costo di 29,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

Traffico illimitato fino a 30 Mbps in download e 3 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Modem incluso

L’offerta ha un costo di 24,90 euro al mese con vincolo di 24 mesi.

Per entrambe il limite massimo mensile per la navigazione è di 200 GB, superati i quali è possibile continuare a navigare a 3 Mbps in download e 1 Mbps in upload fino al mese successivo. A seconda delle copertura disponibile verrà installato un dispositivo FWA outdoor o indoor per ricevere il segnale 4G/4G+. Il primo comunica con la Vodafone Power Station e permette di collegare fino a 99 terminali contemporaneamente. Il costo per l’attivazione è di 96 euro. Il secondo trasmette il segnale anche in Wi-Fi e consente di collegare fino a 64 dispositivi. Il costo di attivazione è di 72 euro.

L’importo per l’attivazione può essere corrisposto in prima fattura in 24 rate da 3 euro al mese per il dispositivo indoor o 4 euro al mese per quello outdoor. In caso di recesso prima dei 24 mesi, l’utente è tenuto al pagamento di 6 euro al mese per il numero di mesi che mancano al 24esimo più 3-4 euro al mese se si è scelta la rateizzazione in prima fattura. In caso di cessazione della linea o passaggio ad altro operatore è previsto un costo di disattivazione di 25 euro.

6. Ultrainternet Wireless

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 3 Mbps in uploadin 4G+

Modem Tiscal Wi-Fi incluso

2 mesi di Infinity inclusi

Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 5 cent al minuto con 23 cent di scatto alla risposta

L’offerta di Tiscali ha un costo di 26,95 euro al mese invece di 42,95 euro al mese fino al 19/11/20. L’attivazione è in promozione a 30 euro invece di 99 euro. Non sono previste spese per la disattivazione. Aggiungendo 1 euro in più al mese si possono ottenere chiamate illimitate verso fissi e mobili e 6 mesi di Infinity.

Ultrainternete Wireless è disponibile anche nella versione ricaricabile:

Navigazione illimitata fino a 100 Mbps in download e 3 Mbps in upload in 4G+

Modem Tiscal Wi-Fi indoor incluso

Chiamate verso fissi e mobili nazionali a 5 cent al minuto con 23 cent di scatto alla risposta

L’offerta ha un costo di 99 euro per 24 settimane fino al 19/11/20. La navigazione viene sospesa in automatico se non si acquista una ricarica alla conclusione delle 24 settimane ma è possibile ripristinarla in ogni momento.