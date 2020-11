Iliad Italia: nuove conferme sulla data di lancio delle offerte fibra ottica

Iliad continua a crescere sul mercato di telefonia mobile italiano e si prepara al “grande salto” nel mercato di telefonia fissa con il lancio delle prime offerte fibra ottica grazie alla partnership con Open Fiber. La conferma in merito al progetto ed alle tempistiche di realizzazione arriva dalla conference call relativa ai risultati finanziari del terzo trimestre di Iliad Group, azienda che ricordiamo è attiva con successo anche sul mercato di telefonia, mobile e fissa, in Francia.

Il CEO del gruppo, Thomas Reynaud, ha confermato che l’obiettivo di Iliad Italia sarà quello di rendere disponibili le offerte fibra entro la fine del primo semestre del 2021. Se le tempistiche verranno confermate, quindi, entro un massimo di poco più di sette mesi Iliad potrà contare su offerte fibra da affiancare alle sue offerte di telefonia mobile.

Da notare, inoltre, che il CEO del gruppo ha sottolineato come il debutto nel mercato di telefonia fissa abbia trainato la crescita dei ricavi in Francia. Un fenomeno di questo tipo potrebbe, quindi, registrarsi anche in Italia dove l’operatore sta riscuotendo risultati ottimi nel settore mobile in termini di base clienti.

Alla fine del terzo trimestre del 2020, Iliad Italia ha raggiunto un totale di 6,84 milioni di clienti con una crescita di 580 mila clienti rispetto al livello precedente. L’operatore è ad un passo dal 9% di quota di mercato e dal target di 7 milioni di clienti attivi che, secondo le stime del gruppo, sarà raggiunto entro fine anno.

Scopri le migliori offerte Iliad »

Ancora non c’è una data per il 5G

I piani per il debutto nel mercato di telefonia fissa, con le prime offerte fibra, sono definiti. Nel frattempo, però, Iliad Italia non ha ancora una data ufficiale per il lancio delle sue prime offerte 5G. Nei mesi scorsi era stato ipotizzato un lancio per il 2020. A questo punto, lo scenario più probabile vede il lancio del 5G in Italia soltanto nel corso del 2021 inoltrato, magari in concomitanza con le offerte fibra.

Si tratta, è bene sottolineare, di ipotesi e speculazioni, almeno per quanto riguarda il mercato italiano. In Francia, infatti, il 5G dovrebbe essere disponibile per i clienti Iliad a partire dalle prossime settimane, garantendo un ulteriore upgrade del servizio offerto dal provider.

La migliore proposta per passare ad Iliad

In attesa del lancio delle offerte fibra ottica (che potrebbero essere accompagnate da offerte convergenti fisso + mobile), Iliad continua a proporre ai suoi clienti l’ottima Giga 50, tariffa che rappresenta un vero e proprio riferimento del mercato. L’offerta in questione include:

minuti ed SMS illimitati in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso l’estero

50 GB in 4G sotto rete Iliad

in 4G sotto rete Iliad in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB al mese senza costi aggiuntivi

Giga 50 di Iliad è attivabile direttamente online. L’offerta presenta un costo periodico di 7,99 Euro al mese con attivazione di 9,99 Euro. La spedizione della SIM è gratuita.