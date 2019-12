Iliad, Tim, Vodafone, Kena Mobile, Wind: offerte di telefonia mobile a confronto se cambi operatore a gennaio 2020

Abbiamo confrontato le offerte di 5 gestori di telefonia mobile per aiutarti a individuare quale tra le tariffe telefonia mobile più convenienti potrebbe essere la soluzione migliore per le tue esigenze. Quali sono i parametri che devono essere presi in considerazione per la scelta della soluzione tariffaria più adatta al proprio utilizzo dello smartphone?

Il primo da considerare è l’età: spesso ci sono delle promozioni che sono state pensate per una determinata fascia di età, in base alla quali si ha accesso a bonus differenti rispetto a quelli che sono inclusi nelle tariffe standard.

Altri fattori possono essere invece:

il costo mensile della tariffa;

quanti Giga vengono messi a disposizione ogni mese per connettersi a Internet;

quanti sono i minuti inclusi e quanti gli SMS da inviare gratuitamente;

se si tratta di una tariffa all inclusive, che comprende sia minuti sia Giga;

l’eventuale presenza di un telefono associato alla tariffa.

Tariffe telefonia mobile più convenienti

L’offerta di telefonia mobile al prezzo minore fra tutte è quella proposta da Kena Mobile: si tratta di una promozione all inclusive al costo mensile di 5,99 euro. Nel pacchetto proposto sono previsti:

70 Giga di Internet;

minuti e SMS illimitati.

L’unico limite di questa tariffa è rappresentato dal fatto che non può essere attivata da tutti a questo prezzo, ma è disponibile solo per chi passa da ILIAD, POSTE, 1MOB, BLAD, BT Mobile Full, BTEM, CONAD, COOP, DAILY TELECOM, DMOB, ERG, FASTWEB, Fastweb Full, GREEN ICN, INTERMATICA, LYCAFULL, Mundio, NETVALUE. L’attivazione e il costo della SIM sono gratuite, così come il costo del primo mese.

Scopri KENA A 5.99 EURO

A proposito di convenienza, un’altra tariffa con un prezzo davvero vantaggioso è quella proposta da Iliad, che al prezzo di 7,99 euro al mese permette di:

navigare con 50 Giga a propria disposizione;

chiamare e inviare SMS in modo illimitato;

servizi quali la segreteria telefonia, il controllo del credito, Richiama.

Il vantaggio della tariffa di Iliad rispetto a quella di Kena consiste nel fatto che può essere attivata da tutti. Entrambe le promozioni sono super consigliate se sei una di quelle persone che usano tanto lo smartphone per chiamare.

Scopri ILIAD GIGA 50

Tariffe telefonia mobile per chi usa molto Internet

Oltre alle tariffe proposte da Kena e Iliad, che permettono di avere accesso a un quantitativo di Giga abbastanza elevato, ci sono altre tariffe proposte da Vodafone, Tim e Wind con le quali si può avere accesso un pacchetto dati di non poco conto.

All Inclusive 50 Flash di Wind, per esempio, prevede 50 Giga per connettersi a Internet, oltre che chiamate illimitate e 100 SMS, al prezzo di 6,99 euro al mese. La tariffa di telefonia mobile può però essere attivata solo per portabilità da alcuni provider.

Per quanto riguarda la tariffa proposta da TIM è stata pensata appositamente per gli utenti che utilizzano principalmente lo smartphone per connettersi a Internet, cioè gli under 30. TIM Young Senza Limiti è un’offerta con 60 Giga di Internet, SMS e minuti illimitati, al costo di 14,99 euro al mese. Per chi sceglie di attivarla online, il costo di attivazione è gratuito.

Simile per certi versi a quelli di TIM, abbiamo poi la tariffa di Vodafone Shake it easy, che al costo di 14,99 euro al mese dà diritto a:

60 Giga di Internet;

chiamate e messaggi illimitati.

Ha un costo di attivazione di 3 euro, è riservata agli under 30 e permette di utilizzare senza spreco di Giga servizi di messaggistica quali WhatsApp, Facebook Messenger, Skype, Telegram, Viber, Hallo, Hangouts Chat, WeChat, iMessage, Call+ & Message+ e imo.

Offerte telefonia mobile con telefono

Oltre alle motivazioni esposte finora, la presenza di uno smartphone incluso in una promozione telefonica è spesso uno dei motivi per cui viene valutata l’offerta di un determinato gestore di telefonia mobile.

Tra le migliori offerte telefonia mobile con telefono ci sono per esempio:

All Digital di Wind , che ha un prezzo di 14,99 euro al mese, un anticipo per il telefono di 69,90 euro e rate mensili il cui prezzo varia in relazione allo smartphone scelto, chiamate illimitate e messaggi al costo di 3 centesimi;

, che ha un prezzo di 14,99 euro al mese, un anticipo per il telefono di 69,90 euro e rate mensili il cui prezzo varia in relazione allo smartphone scelto, chiamate illimitate e messaggi al costo di 3 centesimi; Red Unlimited Smart di Vodafone, che ha un costo di 18,99 euro al mese ai quali si aggiunge la rata mensile del telefono. Include, inoltre, 40 Giga di Internet, chiamate e messaggi illimitati.

Scopri RED UNLIMITED SMART

Offerte telefonia mobile: il comparatore di SosTariffe.it

Quelle che abbiamo analizzato sono solo alcune tra le tariffe di telefonia mobile che potresti decidere di attivare con l’arrivo del 2020. Se sei curioso e vuoi approfondire uno dei parametri ai quali abbiamo accennato in precedenza, potresti effettuare una comparazione con l’utilizzo del tool di Sos.Tariffe.it.

Usarlo è davvero molto semplice. Ti basterà, infatti, cliccare sugli indicatori maggiormente rilevanti per te, fra chiamate, SMS, Internet o telefono incluso, e riuscire così a individuare l’offerta migliore per te. Potrai inoltre scegliere se attivare una promozione dedicata ai privati, un’offerta business o una tariffa giovani.

L’elemento più importante è avere bene in mente l’utilizzo che farai dello smartphone e selezionare l’opzione migliore in considerazione di questo fattore. Ti ricordiamo, per esempio, che così come esistono promozioni speciali dedicate ai giovani, ci sono anche alcune tariffe che i vari gestori di telefonia mobile hanno pensato appositamente per gli over 60, come per esempio l’offerta TIM 60+ Senza Limiti o Wind All Inclusive Senior con Easy Pay.