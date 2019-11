Iliad smartphone incluso: le offerte di Novembre 2019

Iliad è uno degli operatori di telefonia mobile più in voga del momento. Il provider francese ha inizialmente messo in crisi i grandi player del settore puntando su offerte low cost che rimarranno identiche nel tempo e la massima trasparenza nei confronti dei suoi clienti. Iliad, poi, è uno dei pochi MVNO (Mobile Virtual Network Operator) a disporre di tariffe telefono incluso. Di seguito sono descritte nel dettaglio le caratteristiche di queste promozioni:

Le offerte telefono incluso di Iliad

1. Voce

Minuti illimitati per chiamare verso fissi e mobili in Italia

SMS illimitati

40 MB di traffico in 4G LTE o 4G+ per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 4,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso l’Europa e l’estero mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Superati i 40 MB, previo espresso consenso, la navigazione costa 9o cent ogni 100 MB. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

2. Giga 50

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G LTE per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 7,99 euro al mese. La spesa per l’attivazione è gratuita ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 9,99 euro. Le chiamate previste dall’offerta si intendono verso mobili e fissi in Italia, Europa e oltre 60 destinazioni mentre i Giga possono essere consumati solo nel Vecchio Continente. Nel piano sono inclusi i seguenti servizi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Attiva Giga 50 di Iliad

Alle offerte di Iliad è possibile associare anche l’acquisto a rate o in un’unica soluzione dei seguenti modelli di smartphone Apple:

iPhone 11 da 64 GB – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo

da – 799 euro o 21 euro al mese per 30 mesi e 169 euro di anticipo iPhone 11 da 128 GB – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo

da – 879 euro o 23 euro al mese per 30 mesi e 189 euro di anticipo iPhone 11 Pro da 64 GB – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo

da – 1.179 euro o 31 euro al mese per 30 mesi e 249 euro di anticipo iPhone 11 Pro Max da 64 GB – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo

da – 1.279 euro o 33 euro al mese per 30 mesi e 289 euro di anticipo iPhone XS da 64 GB – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo

da – 1.159 euro o 32 euro al mese per 30 mesi e 199 euro di anticipo iPhone XR da 64 GB – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo

da – 719 euro o 19 euro al mese per 30 mesi e 149 euro di anticipo iPhone XR da 128 GB – 929 euro o 25 euro al mese per 30 mesi e 179 euro di anticipo

Tariffe telefono incluso: come funzionano

Le tariffe telefono incluso sono un’eccellente opportunità per risparmiare sull’acquisto di uno smartphone, compresi quei prodotti top di gamma che solitamente hanno un costo proibitivo per la maggior parte dei portafogli. Queste promozioni consentono di sommare all’addebito mensile per accedere ai servizi voce e Internet di un piano di telefonia mobile una serie di rate. In sostanza le tariffe telefono incluso offrono l’opportunità di dilazionare la spesa per l’acquisto di uno smartphone.

Gli operatori di telefonia per questo tipo di promozioni richiedono però un vincolo che solitamente va da 24 a 30 mesi ed eventualmente un anticipo a seconda del modello scelto. Il pagamento nella maggior parte dei casi può essere effettuato tramite carta di credito o addebito sul conto corrente. Le carte di debito non sono invece accettate. Le tariffe telefono incluso sono sicuramente un’occasione per ottenere un terminale dalle eccellenti caratteristiche al giusto prezzo ma si richiede una certa fedeltà al provider.

Annunci Google

Nel caso si eserciti il diritto di recesso o si passi ad altro operatore prima della scadenza del contratto, l’utente è tenuto a corrispondere tutte le rate rimanenti. Inoltre, l’operatore potrebbe richiedere che le rate vengano pagate in un’unica soluzione.

Iliad nello specifico non offre molta scelta in termini di modelli. I grandi operatori permettono di acquistare a rate gli smartphone top di gamma di grandi brand come Apple, Samsung, Huawei e Xiaomi. Il MVNO d’Oltralpe, invece, ha deciso di concentrarsi solo su iPhone. In ogni caso, i clienti di Iliad possono mettersi in tasca ad un prezzo interessante tutte le varianti dell’ultima generazione di telefoni del colosso di Cupertino: iPhone 11, iPhone 11 Pro e iPhone 11 Pro Max.

iPhone 11 Pro: caratteristiche tecniche e funzioni

Display OLED Super Retina XDR da 5,8″ (2.436×1.125 pixel a 458 ppi)

Altezza: 144,0 mm

Larghezza: 71,4 mm

Spessore: 8,1 mm

Peso: 188 grammi

Memoria da 64, 256 e 512 GB

4 GB di RAM

Processore A13 Bionic

Tripla fotocamera da 12 MP con ultra‑grandangolo, grandangolo e teleobiettivo

Fotocamera frontale TrueDepth da 12 MP

Dual SIM (nano-SIM + eSIM)

Batteria da 3.046 mAh

Sistema operativo: iOS 13

iPhone 11 Pro si caratterizza per un design in vetro opaco ed è disponibile in 4 diversi colori. Il display Super Retina XDR da 5,8” o 6,1” (versione Max) stando a quanto riferisce Apple sarebbe il più resistente disponibile sul mercato.

Il punto di forza di iPhone 11 Pro è nella sua tripla fotocamera:

Ultra-Grandangolo da 13 mm – angolo di campo a 120° per una inquadratura quattro volte più ampia

Grandangolo da 26 mm – stabilizzazione ottica dell’immagine e 100% Focus Pixels

Teleobiettivo da 52 mm – diaframma con apertura f/2.0. Zoom ottico 2x

La fotocamera di iPhone 11 Pro permette di realizzare video 4K a 60 fps con gamma dinamica estesa. Inoltre, sono stati introdotti nuovi strumenti per ruotare, ritagliare e inserire filtri per personalizzare i filmati. La Modalità Notte in automatico regola la luce per scatti perfetti anche in condizioni di oscurità.

iPhone 11 Pro dispone di una batteria in grado di garantire 4 volte più autonomia rispetto alla generazione precedente degli smartphone di Apple. Con iPhone 11 Pro Max si può arrivare anche a 5 ore. Nella confezione è compreso anche il caricatore da 18W per la ricarica rapida.

Il chip A13 Bionic con Neural Engine offre una capacità di calcolo superiore e con l’ultima versione del Face ID l’autenticazione è diventata ancora più sicura. Le foto non vengono né salvate né condivise per proteggere la privacy dell’utente.