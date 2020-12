Iliad smartphone incluso: le offerte di Gennaio 2021

Iliad mette a disposizione dei suoi utenti delle ottime offerte con smartphone incluso. I clienti dell'operatore, infatti, hanno la possibilità di acquistare uno smartphone a rate, abbinandolo all'offerta attiva ma senza dover sottostare ad alcun vincolo di permanenza. Ecco quali sono le migliori offerte smartphone incluso di Iliad disponibili a gennaio 2021 e come fare ad attivarle per cambiare smartphone dilazionandone il pagamento

Chi vuole cambiare smartphone può valutare le offerte smartphone incluso di Iliad. L’operatore, infatti, mette a disposizione un ricco catalogo di smartphone acquistabili a rate da parte dei suoi clienti. Le proposte di Iliad sono davvero interessanti, anche per via dell’assenza di vincoli di permanenza. Scegliendo di acquistare uno smartphone a rate con Iliad, infatti, il cliente non sarà vincolato a restare con l’operatore per tutta la durata del pagamento rateale (30 mesi). In caso di recesso o passaggio ad altro operatore, infatti, le rate mensili continueranno ad essere addebitate sul metodo di pagamento prescelto, sino al completamento.

Come attivare una delle offerte smartphone incluso di Iliad

Per acquistare uno degli smartphone proposti da Iliad è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore. La procedura d’acquisto è molto semplice. Tutti i clienti Iliad hanno la possibilità di acquistare uno dei modelli presenti in listino, in base all’effettiva disponibilità. L’acquisto in un’unica soluzione è disponibile per tutti. Per quanto riguarda l‘acquisto a rate, invece, tale opzione è disponibile esclusivamente per i clienti Iliad da almeno 3 mesi. Solo dopo il terzo rinnovo dell’offerta, quindi, sarà possibile attivare una delle offerte smartphone incluso con pagamento rateale. In ogni caso, l’acquisto di uno smartphone dal sito Iliad prevede un costo di spedizione di 9,99 euro.

Per quanto riguarda il metodo di pagamento, in fase d’acquisto è necessario inserire i dati di una carta di credito o di una carta di debito con 3D Secure. Ogni mese la rata dello smartphone verrà addebitata sul metodo di pagamento indicato, sino al completamento del pagamento rateale di 30 rate. Come anticipato, non sono previsti vincoli di permanenza. In caso di passaggio ad altro operatore o di recesso, infatti, le rate continueranno ad essere addebitate sul metodo di pagamento scelto dal cliente, senza penali e costi aggiuntivi. In qualsiasi momento, inoltre, il cliente può decidere di saldare tutte le rate residue.

Gli smartphone disponibili con Iliad

Il listino di smartphone acquistabili a rate (o in un’unica soluzione) con Iliad include, al momento, solo iPhone. L’operatore aggiorna periodicamente i modelli disponibili proponendo soluzioni sempre nuove ai suoi clienti. Per il momento, però, Iliad ha scelto di mettere a disposizione della sua clientela solo iPhone. Ecco i modelli disponibili a gennaio 2021 per l’acquisto a rate oppure per l’acquisto in un’unica soluzione:

iPhone SE 2020: anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro

anticipo di 99 euro e 30 rate mensili da 13 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 489 euro iPhone XR: anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica solzioneil costo è di 599 euro

anticipo di 119 euro e 30 rate mensili da 16 euro; per l’acquisto in un’unica solzioneil costo è di 599 euro iPhone 11: anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro

anticipo di 159 euro e 30 rate mensili da 18 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 699 euro iPhone 11 Pro Max: anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 33 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1239 euro

anticipo di 249 euro e 30 rate mensili da 33 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1239 euro iPhone 12 Mini: anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro

anticipo di 189 euro e 30 rate mensili da 21 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 819 euro iPhone 12: anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro

anticipo di 199 euro e 30 rate mensili da 24 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 919 euro iPhone 12 Pro: anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro

anticipo di 279 euro e 30 rate mensili da 30 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1179 euro iPhone 12 Pro Max: anticipo di 319 euro e 30 rate mensili da 32 euro; per l’acquisto in un’unica soluzione il costo è di 1279 euro

I prezzi indicati si riferiscono alla versione “base” del modello di iPhone. In base al modello scelto, infatti, i costi per l’acquisto riguardano la variante da 64 GB o da 128 GB. Iliad permette di acquistare anche gli altri tagli di memoria interna disponibili per un determinato iPhone. Da notare, inoltre, che l’utente ha la possibilità di scegliere tra svariate colorazioni quella che più preferisce, in base alla disponibilità, per l’acquisto.

Le offerte Iliad di gennaio 2021

Per sfruttare le offerte con smartphone a rate di Iliad è necessario attivare una delle tariffe dell’operatore. L’offerta del momento di Iliad è la nuova Flash 70. La promozione potrà essere attivata sino al prossimo 21 gennaio 2021. Si tratta della prima offerta 5G dell’operatore che ha lanciato la rete mobile di nuova generazione poco prima dell’inizio del periodo di festività natalizie. La prima offerta 5G di Iliad è attivabile da tutti i nuovi clienti, richiedendo la portabilità del numero da qualsiasi operatore oppure l’attivazione di un nuovo numero.

Ecco i dettagli completi di Flash 70:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

70 GB in 4G/4G+/5G ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 6 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Flash 70 di Iliad presenta un costo periodico di 9,99 euro al mese con un contributo di attivazione una tantum di 9,99 euro. L’offerta è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente. La promozione in questione, come detto attivabile da tutti i nuovi clienti Iliad, è disponibile sino al prossimo 21 gennaio 2021. Al momento, Flash 70 è l’unica offerta Iliad che garantisce l’accesso alla rete 5G.

Attiva qui la nuova Flash 70 di Iliad »

Il 5G di Iliad, in questa prima fase di lancio, è disponibile solo in alcuni comuni italiani. La copertura della rete mobile di nuova generazione comprende i comuni di Alessandria, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Como, Ferrara, Firenze, Genova, La Spezia, Latina, Messina, Milano, Modena, Padova, Perugia, Pesaro, Pescara, Piacenza, Prato, Ravenna, Reggio Calabria, Reggio Emilia, Roma, Torino, Verona e Vicenza. Nel corso del prossimo futuro, in ogni caso, si registrerà una sostanziale espansione della copertura.

Il listino di offerte Iliad include anche la “solita” Giga 50, l’offerta scelta già da diversi milioni di clienti Iliad. Si tratta di una delle tariffe più complete e convenienti sul mercato. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti. Ecco i dettagli:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati verso tutti in Italia

minuti illimitati dall’Italia verso 60 destinazioni internazionali

50 GB in 4G/4G+ ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e sino a 4 GB di traffico dati ogni mese senza costi extra rispetto al canone mensile

Giga 50 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con un contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. La tariffa è attivabile direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente.

Attiva Giga 50 di Iliad »

A completare la gamma di offerte Iliad troviamo la soluzione più economica, denominata Iliad Voce. L’offerta in questione si rivolge, in particolare, a chi non ha bisogno di Giga extra per navigare con lo smartphone. Ecco le caratteristiche dell’offerta:

minuti illimitati verso tutti in Italia

SMS illimitati v erso tutti in Italia

40 MB di traffico dati in 4G (pari a a 0,04 GB) ogni mese

in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e 40 MB ogni mese senza costi aggiuntivi rispetto al canone mensile

Iliad Voce presenta un costo periodico di 4,99 euro al mese con attivazione di 9,99 euro una tantum. Anche in questo caso, l’offerta è disponibile per tutti i nuovi clienti e può essere richiesta tramite attivazione online.

Attiva Iliad Voce »

Per confrontare la convenienza delle offerte Iliad con le proposte di tutti gli altri operatori presenti sul mercato è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile. In alternativa, è possibile scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store e sull’Apple AppStore, per sfruttare la comparazione tramite smartphone e tablet.