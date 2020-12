Come risparmiare sulle bollette: le migliori offerte luce e gas di Gennaio 2021

Guide, contatori smart, consigli per ridurre i consumi, per scegliere le tariffe energia e gas più adatte alle esigenze della propria famiglia gli utenti devono valutare sia i costi che i servizi offerti. Per poter risparmiare sulle spese di luce e gas è utile passare alle promozioni del libero mercato. Ecco quali sono le migliori offerte luce e gas di Gennaio 2021

Nuovi rincari attendono i clienti luce e gas del mercato a Maggiori tutele, l’ARERA ha infatti diffuso i nuovi aggiornamenti sui prezzi delle materie prime. Ogni trimestre l’authority adegua i costi di energia e gas a quelli dei mercati di riferimento. Per il periodo Gennaio-Marzo 2021 sono previsti degli aumenti del 4,5% sulle bollette dell’energia e del 5,3% su quelle del gas.

L’inizio del 2021 però porta con sé anche una novità positiva per gli utenti. Dal prossimo anno infatti i bonus luce, acqua e gas diventano automatici, coloro che hanno diritto a questo sconto in bolletta lo vedranno applicato senza dover presentare domanda. Fino ad oggi solo il 36% degli aventi diritto presentava regolare richiesta per questi contributi.

I bonus sono riservati alle famiglie a basso reddito o a coloro che soffrono di gravi malattie per cui sono necessari apparecchi elettrici salva vita. I requisiti per accedere a queste agevolazioni sociali sono:

ISEE non superiore a 8.265 euro

famiglia con 4 o più figli a carico e indicatore ISEE non superiore a 20.000 euro

aventi diritto al Reddito di cittadinanza o Pensione di cittadinanza

Come scegliere le promozioni luce e gas

Gli utenti possono in ogni caso adottare alcuni accorgimenti per cercare di ridurre le spese legate alle forniture domestiche. Gli esperti consigliano di sostituire le lampadine tradizionali con i più efficienti LED, mantenere il termostato intorno ai 18/19 gradi, utilizzare gli elettrodomestici nelle fasce orarie serali o nei weekend, utilizzare i dispositivi smart per la riduzione dei consumi.

Queste indicazioni permettono di limare i costi mensili delle bollette, mentre per abbassare in modo più importante i conti per le forniture di casa si può passare al libero mercato o decidere di installare gli impianti ad energia rinnovabili. Non tutti hanno la possibilità di montare pannelli solari o idroelettrici, mentre cambiare l’offerte luce e gas è molto semplice.

Per individuare quali sono i pacchetti energia e gas più convenienti del mese si può ricorrere al comparatore di SOStariffe.it, lo strumento per il confronto automatico delle promozioni proposte dai gestori. Gli utenti possono inserire i dati relativi alle abitudini di consumo della propria famiglia e filtrare i risultati in modo più mirato. Indicando il numero di conviventi, gli elettrodomestici utilizzati, il tipo di riscaldamento si potrà contare anche su una stima più precisa dei costi mensili e annuali offerti dalla tariffa.

Scopri le offerte energia e gas più convenienti »

I piani luce per risparmiare di più

In questa guida analizziamo le migliori promozioni luce e gas di Gennaio. Iniziamo dalle offerte energia con cui si potrà risparmiare di più, i piani più convenienti del mese sono:

Luce Xmas Web

E.ON Luce e Gas Insieme

Energia 3.0 Mono 12 Mesi

Next Energy Luce

Per rendere più immediato e comprensibile il confronto tra le offerte prendiamo come esempio per calcolare i risparmi una famiglia tipo che consuma ogni anno 2900 kWh di energia. Questi sono i consumi stimati per 3 conviventi in un appartamento di 75 mq che usano lavastoviglie, lavatrici, forno e frigorifero. La spesa annuale per la fornitura di energia di questa famiglia con le attuali tariffe del mercato tutelato supera i 548 euro.

1. Luce Xmas Web

L’offerta di Illumia è una tariffa monoraria con un prezzo della materia prima fisso per 1 anno. Il prezzo dell’energia è fissato da questo gestore a 0,02700 euro/kWh. La versione natalizia di questa tariffa regala ai nuovi clienti 100 kW, lo sconto sarà applicato alla prima fattura.

La promozione di questo gestore è ad energia verde, questa definizione indica una fornitura che garantisce il consumo di fonti rinnovabili. Il provider offre agli utenti anche la possibilità di attivare dei kit di lampadine a LED, nel pacchetto sono inclusi 10 LED al costo di 2 euro al mese per 24 mesi. In regalo gli utenti riceveranno anche 4 stilo AA e 4 batterie AAA.

La bolletta media stimata per la famiglia tipo è di 39,80 euro al mese, in un anno passando a questa offerta del libero mercato si potranno risparmiare oltre 70 euro.

Attiva Luce Xmas Web »

2. E.ON Luce e Gas Insieme

Con E.ON la promozione più conveniente è la tariffa dual fuel, un pacchetto misto luce e gas. La componente energia costerà 0,02610 euro/kWh. Ai nuovi clienti che scelgono questo piano congiunto sarà applicato uno sconto del 10% sul prezzo della materia prima. Un ulteriore incentivo viene riservato agli utenti che scelgono di ricevere la bolletta elettronica invece di quella cartacea. Attivando questa offerta la famiglia tipo pagherà per la fornitura energetica mensile 41 euro, in un anno potrà risparmiare quindi 55 euro rispetto alle tariffe tutelate.

Gli utenti particolarmente attenti alle questioni ambientali potranno partecipare al programma E.ON Energy 4Blue, con un contributo di 2 euro nella prima bolletta si potrà contribuire alla pulizia di spiagge e litorali. Un altro incentivo disponibile è quello legato al programma Porta un amico in E.ON, per ogni utente presentato al gestore e che attivi un’offerta il cliente riceverà un buono del valore di 30 euro (fino ad un massimo di 480 euro).

Per gestire la propria offerta Luce e Gas si potrà scaricare l’app del fornitore o utilizzare la piattaforma online.

Scopri l’offerta Luce e Gas di E.ON »

3. Energia 3.0 Mono 12 Mesi

Un’altra promozione ad energia verde è quella offerta da Engie. Il piano per la fornitura di luce proposto da questo gestore è monorario e con un costo della materia prima bloccato per 12 mesi. Il prezzo dell’energia applicato questo mese è di 0,0300 euro/kWh. Questa offerta può essere attivata sia con la sola fornitura di luce che come piano energia e gas congiunti. Per attivare questa tariffa è previsto il pagamento in RID.

Chi sceglie l’offerta dual fuel potrà richiedere la bolletta unificata dei due servizi. Anche con Engie è possibile ottenere dei buoni per gli amici presentati al gestore, per ogni cliente che attiverà una promozione l’utente che lo ha convinto riceverà uno sconto di 30 euro.

La famiglia tipo scegliendo di sottoscrivere questa offerta potrà risparmiare ogni anno quasi 43 euro, la bolletta mensile stimata rispetto ai consumi è di poco più di 42 euro al mese.

Attiva la promo Energia 3.0 Light 12 Mesi »

4. Next Energy Luce

La proposta di Sorgenia per la fornitura luce è Next Energy, un’offerta monoraria a prezzo bloccato per 12 mesi o 24 mesi. L’attuale tariffa per i nuovi clienti impone un prezzo della materia prima pari a 0,03431 euro/kWh (chi sceglie il costo fisso per 2 anni pagherà l’energia consumata a 0,04499 euro/kWh). Il costo mensile per i nostri 3 conviventi sarà di 42,36 euro, scegliendo questa offerta per passare dal mercato tutelato a quello libero la famiglia tipo potrà risparmiare quasi 40 euro in un anno sulle bollette.

Il gestore regala ai nuovi clienti un buono Amazon del valore di 100 euro, l’offerta è limitata e vale solo 24 ore (salvo proroghe). Con il piano Sorgenia Porta un amico si potranno cumulare sconti fino a 3000 euro per i nuovi clienti presentati al gestore. Il gestore ha anche attivato un nuovo programma fedeltà che premia i clienti in base al loro impegno in piccoli progetti per migliorare la sostenibilità ambientale dei propri consumi.

Si otterranno coins green rispondendo a questionari sulla propria Carbon Footprint e su altre tematiche legate alle forniture. I premi potranno essere spesi in diversi punti vendita delle catene Negozio Leggero, NaturaSì, la Saponaria, o per acquistare strumentazione Garmin ma anche per contribuire alla Spesa sospesa o per aiutare organizzazioni umanitarie.

Scopri Next Energy Luce »

Le offerte gas, quali sono le migliori di Gennaio

[caption id="attachment_322055" align="aligncenter" width="1200"] Le promozioni gas più convenienti di Gennaio[/caption]

Passiamo quindi alle promozioni gas, per rendere più semplice il paragone tra le tariffe individuiamo una famiglia tipo. Il gruppo preso come esempio è composto da 3 persone che hanno un appartamento di 75 mq e usano il gas per cucinare, avere acqua calda e per il riscaldamento. Il consumo medio annuo per questa famiglia è stimato intorno ai 1110 m3. Con le attuali tariffe del mercato tutelato la spesa annua per la fornitura di gas supererà i 770 euro.

Scopri come ridurre le bollette gas »

1. E.ON Valore Gas

L’offerta gas proposta ai nuovi clienti E.ON è una promozione indicizzata ai prezzi del mercato olandese del gas naturale (TTF). L’attuale costo della materia prima applicato è di 0,0852 euro/smc. Con l’attivazione di questa offerta la famiglia tipo potrà risparmiare in un anno 129 euro rispetto alle tariffe del mercato tutelato. La bolletta mensile stimata, stando ai consumi annuali, dovrebbe essere di 53 euro.

Con E.ON la bolletta consegnata agli utenti sarà solo quella elettronica. Leggendo tra le voci di spesa di Valore Gas i clienti noteranno un addebito fisso pari a 2 euro, si tratta del contributo per poter usufruire dell’opzione che permette di pagare il gas a prezzo di mercato.

Questo gestore è molto attento alle questioni ambientali e ha studiato anche un’altra opzione green, si tratta del servizio Boschi. Con un contributo di 24 euro per il primo anno di anno di contratto, suddiviso in rate da 2 euro al mese, l’operatore si impegna a piantare un albero per il cliente.

Attiva la migliore tariffa gas di E.ON »

2. Prezzo chiaro A2A

A2A offre la stessa possibilità di attivare una promozione indicizzata secondo i prezzi all’ingrosso delle materie prime. La differenza di costo tra questa tariffa e della precedente dipende dal contributo fisso richiesto, il costo per attivare questa opzione con questo gestore è di 3,90 euro al mese. Con l’attuale promozione il provider si impegna a pagare il contributo per un anno al posto del cliente.

Per attivare questo piano gli utenti potranno scegliere di pagare le bollette con RID o bollettino postale. L’attuale tariffa del gas proposta ai nuovi clienti è pari a 0,1377 euro/smc. La famiglia tipo quindi spenderà poco meno di 57,50 euro al mese, in un anno quindi potrà risparmiare più di 80 euro rispetto a quanto avrebbe speso con le offerte tutelate.

Scopri Prezzo Chiaro a2a Gas »

3. Prezzo Netto Special

Anche nel catalogo Heracomm è presente un’offerta che permetterà agli utenti di pagare un prezzo delle materie prime adeguato a quello del mercato all’ingrosso del gas. Il costo attualmente proposto è di 0,1400 euro/smc. La famiglia presa come esempio pagherà 57,50 euro al mese, in un anno quindi passando dal servizio a Maggiori tutele a questa offerta del libero mercato potrà risparmiare 61 euro circa.

In questa offerta di Natale del gestore è compreso un pacchetto Natura per ridurre le emissioni del cliente. Sempre per aiutare gli utenti a migliorare la propria impronta energetica sono messi a disposizione il Diario dei consumi e il Fast Check Up. Si tratta di strumenti che registrano i consumi di energia e gas della famiglia, con l’aiuto dei consulenti si possono poi studiare dei metodi per ottimizzare l’impiego delle materie prime.

La promozione di Heracomm offre ai nuovi utenti un bonus di benvenuto pari a 30 euro, il buono diventa di 60 euro per chi attiva sia la fornitura luce che quella gas.

Attiva Prezzo Netto Special Gas »

4. NeNvenuto

Nel panorama degli operatori del libero mercato di energia e gas è da poco arrivato NeN, il gestore ha ideato un nuovo sistema per pagare le bollette dei servizi. Le offerte di questo fornitore sono a rata fissa, l’importo della bolletta viene stabilito calcolando i consumi annuali e suddividendo la spesa in 12 quote.

Passare a NeN è semplice, si può operare il cambio del gestore online caricando l’ultima bolletta di gas o luce e una copia dei propri documenti e del codice fiscale. I metodi di pagamento accettati da NeN sono carta di credito o debito e domiciliazione su conto corrente.

Il prezzo del gas dell’offerta di benvenuto è pari a 0,1880 euro/smc. Chi attiva questa promozione del gestore tramite SOStariffe.it otterrà uno sconto in bolletta di 48 euro. La famiglia tipo presa ad esempio pagherà quindi 59,70 euro al mese, rispetto alle attuali tariffe del mercato tutelato potrà risparmiare oltre 53 euro in un anno.

Scopri NeNvenuto e approfitta dello sconto con SOStariffe.it »