Iliad roaming estero: le offerte per chiamare e navigare in estate 2022

L’estate si avvicina è in molti si stanno già preoccupando di quanto spenderanno per chiamate e navigare su Internet sullo smartphone mentre si è in vacanza. Nei Paesi dell’Unione Europea grazie alle nuove regole sul roaming è possibile utilizzare tutti i minuti e SMS inclusi nella propria tariffe e una parte dei Gigabyte. Negli altri Paesi invece viene applicata una tariffazione differente rispetto a quella nazionale. Iliad non prevede offerte di telefonia mobile specifiche per l’estero ma prevede tariffe molto convenienti anche quando ci si trova fuori dall’Italia. Ecco quindi i costi dell’Iliad roaming estero.

Iliad roaming estero: le offerte dell’estate 2022

Con le offerte Iliad roaming estero si hanno minuti e SMS illimitati e una certa quantità di Gigabyte a seconda della tariffa attivata nei Paesi dell’Unione Europea. Tutte le promozioni dell’operatore low cost sono senza vincoli o costi nascosti. Ciò significa che è possibile recedere dal piano in ogni momento senza dover pagare penali o spese per la disattivazione della linea. Iliad inoltre non applica rimodulazioni e quindi fissa per sempre il costo delle sue offerte. Non ci sono nemmeno limitazioni alla velocità di navigazione.

Minuti e SMS Gigabyte Costo mensile Attivazione SIM Giga 120 illimitati 120 GB in 5G (7 GB in roaming) 9,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 80 illimitati 80 GB in 4G/4G+ (6 GB in roaming) 7,99 euro Gratuita 9,99 euro Giga 40 illimitati 40 GB in 4G/4G+ (3 GB in roaming) 6,99 euro Gratuita 9,99 euro Voce illimitati 40 MB in 4G/4G+ in Italia e Ue 4,99 euro Gratuita 9,99 euro

Attiva Giga 120 »

Le chiamate nelle offerte Iliad roaming estero sono disponibili nei seguenti Paesi:

Azzorre Canada (anche mobili) Guadalupa Islanda Mayotte Riunione Alaska (anche mobili) Cina Guernsey Israele Norvegia Romania Sudafrica Corea del sud Guyana Jersey Nuova Zelanda Regno Unito Germania Croazia Hawaii (anche mobili) Lettonia Paesi Bassi San Marino Andorra Danimarca Hong kong Lituania Perù Slovenia Australia Spagna Ungheria Liechtenstein Polonia Svezia Austria Estonia Isola di Man Lussemburgo Portogallo Svizzera Belgio Finlandia Arcipelago delle Canarie Madera Puerto Rico Taiwan Brasile Gibraltar India Malta Slovacchia USA (anche mobili) Bulgaria Grecia Irlanda Martinica Repubblica Ceca

Iliad fino al 30 giugno 2022 ha previsto per i suoi clienti mobile:

chiamate verso l’Ucraina

SMS verso l’Ucraina

chiamate dall’Ucraina verso fissi e mobili in Italia, Ucraina, Ue e resto del mondo

chiamate ricevute per chi è in Ucraina

SMS dall’Ucraina verso Italia, Ucraina, Ue e resto del mondo

I Gigabyte inclusi nelle offerte Iliad roaming estero sono disponibili nei seguenti Paesi:

Germania Danimarca Guyana francese Lussemburgo Repubblica ceca Svezia Antille Francesi Spagna Ungheria Malta Riunione Croazia Austria Estonia Irlanda Mayotte Romania Grecia Belgio Francia Islanda Norvegia Regno Unito (fino al 31/12/22) Lituania Bulgaria Finlandia Lettonia Paesi Bassi Saint-Pierre e Miquelon Portogallo Cipro Gibilterra Liechtenstein Polonia Slovacchia Slovenia

Una volta esaurito il traffico dati nelle offerte Iliad roaming estero l’operatore applica una tariffa a sovrapprezzo di 0,00305 euro ogni 1 MB solo previo consenso.

Annunci Google

La tariffazione nei Paesi extra Ue dipende dalla nazione in cui ci si trova:

chiamate da minimo di 18 cent al minuto fino a 3,99 euro al minuto

SMS da 6 cent fino a 2,49 euro

MMS da 79 cent a 2,49 euro

navigazione Internet da 23 cent al MB fino a 14,99 euro al MB

In tutte le offerte Iliad sono inoltre inclusi:

Segreteria telefonica visiva

Mi Richiami

Nessuno scatto alla risposta

Piano tariffario

Hotspot

Controllo credito residuo

Disattivazione servizi a sovrapprezzo

Visualizza numero di chiamate

Controllo consumi

Avviso di chiamata se numero occupato

Blocco numeri nascosti

Chiamate rapide

Filtro chiamate e SMS

Inoltro verso segreteria telefonica all’estero

Iliad roaming estero: come acquistare e attivare le offerte

Le offerte con Iliad roaming estero si possono acquistare direttamente sul sito cliccando sulla voce Registrati nel box che descrive la tariffa a cui siete interessati. Vi verrà richiesto di inserire alcuni dati e se volete la portabilità, ovvero il trasferimento del numero di telefono. La procedura è gratuita e richiede un massimo di 3 giorni lavorativi. E’ possibile pagare con carta di credito/debito/prepagata dei circuiti Visa e Mastercard.

La spedizione è gratuita e si può scegliere di ricevere la SIM direttamente nella cassetta delle lettere con Poste Italiane in 2-5 giorni lavorativi o tramite corriere Bartolini. Con le poste non c’è bisogno di firma mentre con spedizione via corriere si dovrà essere presenti personalmente alla consegna in quanto non sono ammesse deleghe. All’addetto andrà presentato il documento d’identità utilizzato per l’acquisto online e fornigli una copia fronte/retro.

Per l’attivazione dell’Iliad roaming estero si dovrà effettuare la videoidentificazione. La procedura richiede meno di 3 minuti e prevede di realizzare un video selfie. In questo modo l’operatore può verificare l’identità dell’intestatario della SIM.

La SIM si può anche acquistare in modalità self service dalle Simbox presenti nei 26 Iliad Store, posizionati nei centri storici di tutte le grandi città, e in oltre 1.200 Iliad Corner presso la GDO e centri commerciali. Il pagamento anche in questo caso avviene solo con carta di pagamento e per l’attivazione si dovrà effettuare la videoidentificazione. Le SIM si trovano anche in oltre 300 tra edicole, bar e tabaccherie collegate alle rete Snaipay (Iliad Point) e nei supermercati, ipermercati, bookstore e negozi di elettronica della famiglia Iliad Express. Le schede si trovano alla barriera alle casse negli apposti espositori di Iliad o in quelli per le gift card o ricariche. In entrambi i casi è possibile pagare in contanti. Per l’attivazione della SIM si dovranno inserire PIN e codice ICCID della scheda presenti sul pre-scontrino sul sito www.iliad.it/attiva.

Alle offerte Iliad si può anche abbinare l’acquisto di un telefono facendone richiesta dall’Area Personale. Per accedere la tariffa si deve possedere una SIM da almeno 3 mesi e aver attivato l’addebito su carta di pagamento (credito o debito) con 3D Secure. E’ possibile scegliere tra i seguenti modelli:

iPhone 13 da 128 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 179 euro una tantum

iPhone 13 da 512 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro Max da 128 GB in 30 rate da 32 euro al mese + 319 euro una tantum

iPhone 13 Pro da 128 GB in 30 rate da 30 euro al mese + 279 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 169 euro una tantum

iPhone 13 Mini da 256 GB in 30 rate da 25 euro al mese + 199 euro una tantum

iPhone 12 da 64 GB in 30 rate da 21 euro al mese + 189 euro una tantum

iPhone 12 da 128 GB in 30 rate da 22 euro al mese + 219 euro una tantum

iPhone 12 Mini da 64 GB in 30 rate da 18 euro al mese + 159 euro una tantum

iPhone 11 da 64 GB in 30 rate da 16 euro al mese + 119 euro una tantum

iPhone SE da 64 GB in 30 rate da 13 euro al mese + 99 euro una tantum

In ogni momento è possibile corrispondere l’intero ammontare delle rate in un’unica soluzione senza penali. Lo smartphone verrà spedito tramite corriere gratuitamente entro 5 giorni lavorativi all’indirizzo inserito in fase di acquisto. Si dovrà essere presenti personalmente alla consegna, in quanto non sono ammesse deleghe, e all’addetto andranno mostrati il codice PIN ricevuto via email e copia fronte/retro del proprio documento d’identità.