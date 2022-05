Fibra TIM: con la Promo Estate i primi 3 mesi sono gratis

La fibra ottica di TIM diventa più conveniente grazie alla nuova Promo Estate TIM . Si tratta di una promozione, disponibile esclusivamente online, che azzera il costo della fibra per i primi 3 mesi di abbonamento, fino al prossimo 31 agosto. L'offerta in questione è valida per tutti i nuovi clienti che attivano TIM Premium Fibra con accesso ad Internet con tecnologia FTTH oppure con la fibra mista FTTC. Ecco i dettagli della promozione:

Offerte in evidenza Premium Fibra 29,90 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Scegliere la fibra ottica di TIM diventa ancora più conveniente. A partire da oggi, infatti, è disponibile la nuova Promo Estate TIM, riservata a tutti i nuovi clienti che scelgono di attivare un’offerta fibra con l’operatore. Grazie a questa promozione (valida fino al 30 giugno prossimo), per i nuovi clienti, il canone della fibra ottica è azzerato per i primi tre mesi, fino al 31 agosto prossimo. L’offerta in questione è disponibile in esclusiva online. Vediamo tutti i dettagli su questa nuova promozione:

Fibra TIM con canone azzerato per tre mesi

L’OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA TIM Premium Fibra linea telefonica fissa con chiamate gratis

connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega

Giga illimitati gratis per già clienti TIM di rete mobile 0 euro al mese fino al 31 agosto 2022

29,90 euro al mese dal 31 agosto 2022

attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel canone

Grazie alla Promo Estate TIM è possibile attivare TIM Premium Fibra risparmiando ben 90 euro, grazie all’azzeramento del canone mensile fino al prossimo 31 agosto (quindi per i primi tre mesi di abbonamento scegliendo l’offerta oggi). TIM Premium Fibra presenta le seguenti caratteristiche:

linea telefonica con chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload oppure tramite fibra mista rame FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; l’abbonamento è attivabile anche tramite ADSL (per chi non è raggiunto dalla FTTH o dalla FTTC) ma la Promo Estate è valida esclusivamente solo attivando TIM Premium Fibra con fibra o fibra mista rame

tramite rete in con velocità massima di 1.000 Mega in download e 300 Mega in upload oppure tramite con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; l’abbonamento è attivabile anche tramite ADSL (per chi non è raggiunto dalla FTTH o dalla FTTC) ma la Promo Estate è valida esclusivamente solo attivando TIM Premium Fibra con fibra o fibra mista rame Giga illimitati senza costi aggiuntivi per i già clienti TIM di rete mobile che hanno la possibilità di attivare la promozione gratuita TIM Unica, abbinando la propria SIM all’abbonamento di rete fissa; TIM Unica è attivabile su 6 SIM per linea telefonica fissa (non è necessario che l’intestatario delle due offerte sia lo stesso)

senza costi aggiuntivi per i già che hanno la possibilità di attivare la promozione gratuita TIM Unica, abbinando la propria SIM all’abbonamento di rete fissa; TIM Unica è attivabile su 6 SIM per linea telefonica fissa (non è necessario che l’intestatario delle due offerte sia lo stesso) attivazione (10 euro al mese per 24 mesi da 31 agosto) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi dal 31 agosto) inclusi nel canone mensile

TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese. Grazie alla Promo Estate TIM, come anticipato in precedenza, il canone è azzerato fino al 31 agosto. Di conseguenza, per i nuovi clienti c’è la possibilità di risparmiare quasi 90 euro sul costo dell’abbonamento proposto da TIM. Questa soluzione rende, quindi, l’offerta di TIM una delle soluzioni più complete disponibili sul mercato.

La promozione, con le caratteristiche indicate in precedenza, è valida esclusivamente richiedendo l’attivazione online. Per sfruttare l’offerta è, quindi, possibile seguire il link qui di sotto per completare la verifica della copertura. L’abbonamento prevede la domiciliazione su conto corrente della bolletta. Ricordiamo che la Promo Estate TIM è valida per nuove attivazioni fino al prossimo 30 giugno 2022.

Scopri qui TIM Premium Fibra »

Le alternative all’offerta TIM: le migliori offerte Internet casa del momento

OFFERTA COSA INCLUDE QUANTO COSTA PosteCasa Ultraveloce connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega 19,90 euro al mese Super Fibra di WINDTRE linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1.000 Mega; un anno di Amazon Prime gratis 22,99 euro al mese per clienti WINDTRE mobile o 26,99 euro al mese per chi non è cliente WINDTRE mobile Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica con chiamate gratis e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 1000 Mega 24,90 euro al mese Fastweb Casa Light linea telefonica e connessione illimitata tramite fibra FTTH fino a 2.500 Mega 25,95 euro al mese

Le opportunità per attivare una connessione Internet casa non mancano di certo. Per un quadro completo sulle opzioni disponibili è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure l’App di SOStariffe.it.

Tra le offerte più interessanti del momento troviamo PosteCasa Ultraveloce. La proposta di Poste Italiane per la connessione Internet di casa include una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima mdi 1.000 Mega ed una SIM PosteMobile con Giga illimitati. Il costo dell’offerta è di 19,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 19,90 euro. Il modem Wi-Fi è incluso nel prezzo.

Annunci Google

Scopri PosteCasa Ultraveloce a 19,90 euro al mese»

Da notare anche la possibilità di attivare Super Fibra di WINDTRE. L’offerta proposta dall’operatore include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite fibra ottica FTTH fino a 1.000 Mega oppure FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 26,99 euro al mese ma per i già clienti WINDTRE di rete mobile il canone è scontato a 22,99 euro al mese. L’attivazione è di 9,99 euro mentre il modem Wi-Fi è incluso nel canone mensile.

Scopri Super Fibra di WINDTRE »

Tra le migliori offerte per la connessione di casa c’è Internet Unlimited di Vodafone. L’offerta include la linea telefonica con chiamate gratis ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega. Il costo periodico è di 24,90 euro al mese ma per i già clienti mobile è scontato a 22,90 euro al mese. Attivazione e modem Wi-Fi sono gratis e l’abbonamento è personalizzabile con la Vodafone TV (che include NOW e Amazon Prime) a partire da 12 euro al mese.

Scopri qui Internet Unlimited di Vodafone »

Fastweb, invece, propone Fastweb Casa Light. L’offerta include la linea telefonica ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 2.500 Mega oppure tramite rete in fibra mista FTTC fino a 200 Mega. Il costo è di 25,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis.

Scopri Fastweb Casa Light »