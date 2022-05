Dove guardare la Formula 1 2022 ? Uno degli sport più amati in Italia, ovviamente dopo il calcio. Attivare un abbonamento a DAZN permette di vedere tutto il Gran Premio di Formula 1? Ecco come funziona, quanto costa e quali sono i vantaggi e i contenuti inclusi ogni mese.

Il campionato di Formula 1 è iniziato lo scorso 18 marzo 2022 e sono già 7 le gare che si sono svolte. I clienti Sky potranno vedere le gare in diretta, attivando un pacchetto dedicato allo sport.

È possibile vedere la formula 1 su DAZN? Mentre lo scorso anno un abbonamento alla piattaforma di contenuti in streaming DAZN prevedeva anche il Gran Premio di Formula 1, per il 2022 sarà una prerogativa di Sky, che lo trasmetterà in diretta e che permetterà di vederlo in un secondo momento in streaming su Sky Go.

Ecco quali sono le prossime gare che saranno trasmesse su Sky e non su DAZN.

Date Paese che ospita il GP Dove viene trasmesso 10-12 giu GP Azerbaijan Diretta esclusiva Sky 17-19 giu GP Canada Diretta esclusiva Sky 1-3 lug GP Gran Bretagna Diretta esclusiva Sky 8-10 lug GP Austria Diretta esclusiva Sky 22-24 lug GP Francia Diretta Sky 29-31 lug GP Ungheria Diretta esclusiva Sky 26-28 ago GP Belgio Diretta esclusiva Sky 2-4 set GP Olanda Diretta esclusiva Sky 9-11 set GP Italia Diretta Sky 30 set-2 ott GP Singapore Diretta esclusiva Sky 7-9 ott GP Giappone Diretta esclusiva Sky 21-23 ott GP Stati Uniti Diretta Sky 28-30 ott GP Messico Diretta esclusiva Sky 11-13 nov GP Brasile Diretta esclusiva Sky 18-20 nov GP Abu Dhab i Diretta esclusiva Sky

Nella pratica, chi avesse il piacere di vedere tutto il campionato di Formula 1 dovrebbe attivare il pacchetto Sky Sport, ricordando che Sky dà la possibilità di attivare Prova Sky Q per 30 giorni al costo di 9 euro.

In questo pacchetto sono compresi i seguenti contenuti:

Sky TV;

Netflix;

Sky Cinema;

Sky Sport;

Sky Calcio;

Sky Kids.

Il pacchetto Sky Sport potrà essere aggiunto al piano base di Sky per quanto riguarda l’intrattenimento, ovvero Sky TV, al costo di 16 euro al mese (invece di 20). Si potrà in questo modo vedere tutta la stagione di Formula 1 e tanti altri contenuti sportivi.

Cosa si può vedere su DAZN e quanto costa un abbonamento?

A questo punto, sorge spontanea una domanda: cosa è compreso in DAZN e quanto costa DAZN al mese? Quali sono, dunque, i motivi per i quali si dovrebbe puntare su questa piattaforma?

Al costo di 29,99 euro al mese, DAZN permette di vedere:

tutta la Serie A TIM;

la UEFA Europa League;

i migliori match della UEFA Conference League, la Serie BKT, La Liga e il calcio internazionale;

i canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD con tennis, basket, ciclismo, sport invernali e tanto altro;

NFL, UFC, Matchroom, Golden Boy per la boxe e le freccette

Uno dei principali vantaggi di un abbonamento a DAZN è che sarà possibile disdire in qualsiasi momento, senza dover pagare delle penali. L’attivazione del servizio è davvero molto semplice: si dovrà per prima cosa cliccare sul pulsante Attiva ora (impossibile non notarlo, perché ha lo sfondo in giallo).

A quel punto dovrai creare un account inserendo i seguenti dati:

nome;

cognome;

indirizzo email (che dovrà essere confermato);

una password.

Dovrai poi cliccare su Continua: nella parte successiva dovrà scegliere tra uno dei metodi di pagamento proposti dall’azienda.

Abbonamento DAZN: si può mettere in pausa?

Uno delle migliori opzioni presenti su DAZN consiste nella sospensione temporanea del proprio abbonamento e nella sua riattivazione in un secondo momento. Considerato che il campionato di calcio è appena terminato, per esempio, si potrà richiedere la sospensione fino al momento in cui ci saranno di nuovo le partite.

Si potrà usufruire di questa funzionalità nel caso di:

abbonamento attivo al termine dell’eventuale periodo di prova gratuito;

abbonamento acquistato direttamente on-line tramite il sito DAZN e non attraverso un’offerta di un partner commerciale DAZN;

abbonamento acquistato tramite carta di credito o PayPal.

La procedura per mettere in pausa il proprio abbonamento è la seguente:

accedere alla pagina Il mio Account;

cliccare su Metti in pausa e sospendere pagamento ;

seguire il procedimento, inserire la data di riattivazione e confermare.

È bene ricordare che la sospensione dell’abbonamento ha una durata massima di 4 mesi. Per riattivarla, basterà andare nella sezione Il mio account inserendo le proprie credenziali.

Dispositivi compatibili con DAZN

I contenuti proposti dalla piattaforma si potranno vedere su:

Smart TV;

Apple TV;

Android TV;

l’applicazione DAZN, disponibile sia per dispositivi iOS, sia per dispositivi Android;

il sito web ufficiale, DAZN.COM;

la PlayStation 4 o la Xbox One.

Sarà necessario disporre di una connessione a Internet, ma qual è la larghezza di banda necessaria? Si tratta di:

2.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione SD (Definizione Standard). Questa velocità va bene per guardare lo sport in movimento sul vostro telefono cellulare;

3.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD (Alta Definizione). Questa velocità è buona per guardare lo sport sul cellulare;

6.5 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD e frame rate elevati. Se stai guardando lo sport sulla TV, questa è la velocità minima di download che raccomandiamo;

8.0 Mbps: velocità di download consigliata per la risoluzione HD, la più alta qualità video e frame rate elevati.

In pratica, si potrà navigare anche con la rete del proprio smartphone o un’offerta di tipo ADSL, anche se la fibra migliora sicuramente la velocità di navigazione.

Metodi di pagamento accettate da DAZN

Nel momento in cui si sottoscrive un abbonamento a DAZN, si dovrà selezionare uno dei seguenti metodi di pagamento:

carte di credito;

carte di debito;

carte prepagate;

iTunes;

PayPal;

Google Play Billing;

Amazon In App Payment (solo Amazon Fire Stick);

carte e codici prepagati DAZN.

Le carte di credito e di debito accettate sono quelle appartenenti ai principali circuiti internazionali, ovvero MasterCard, VISA, Maestro, American Express. Si potrà comunque anche scegliere di pagamento con una carta di tipo ricaricabile, come per esempio Postepay.

Le carte prepagate DAZN, invece, si potranno comprare sia online sia nei seguenti punti vendita:

Unieuro;

Mediaworld;

Euronics (sia online che in negozio);

Esselunga;

Carrefour;

COOP;

GameStop (sia online che in negozio con il pin stampato sullo scontrino);

Startslect (solo online).

Oltre alle carte, ci sono poi i codici prepagati DAZN che vengono stampati direttamente su uno scontrino e che si possono comprare nei punti vendita Mooney o PUNTOLIS: per riscattarli, sarà sufficiente seguire le istruzioni che vengono fornite insieme al codice.

Attivare DAZN con le offerte combinate

Esiste un modo per risparmiare sulle offerte DAZN? Oltre alla possibilità di mettere in pausa il tuo abbonamento, esistono le cosiddette offerte combinate. Di cosa si tratta e perché sono più convenienti rispetto alla sottoscrizione singola?

Nella pratica sono promozioni con le quali si possono avere due servizi differenti con una sola sottoscrizione: in questo caso è l’operatore TIM a proporre un pacchetto che si potrà aggiungere alle sue offerte Internet casa.

Il pacchetto TIMVISION con DAZN ha un costo scontato di 19,99 euro al mese fino al 30 settembre 2022 (poi diventa di 29,99 euro al mese) e comprende:

DAZN con tutta la serie A TIM;

Infinity+ con la UEFA Champions League;

tutti i contenuti di TIMVISION;

il TIMVISION Box Incluso.

Si ricorda che TIMVISION è la piattaforma di contenuti streaming di TIM, che viene proposta in abbinamento alle offerte Internet casa, come Premium Casa, la fibra ottica di tipo FTTH di TIM.

Si tratta di una promozione tutto compreso, con la quale si potrà avere:

Internet senza limiti fino a 1 Giga in download;

le chiamate da numero fisso verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali;

il modem TIM HUB+ di ultima generazione e il contributo di attivazione inclusi nella rata mensile.