Iliad promozioni: le migliori offerte di ottobre 2020

Passare a Iliad questo mese è molto conveniente, oltre alle ormai note promozioni da 40 e 50 Giga, è stato lanciato il piano Flash 100. Ecco come si possono attivare le migliori offerte del gestore francese e quali sono i costi per i nuovi clienti. Cresce anche l'attesa per i piani combinati casa e mobile che dovrebbero arrivare entro il 2021

In attesa che Iliad completi la propria rete di infrastrutture ha stretto un accordo con WindTre per permettere ai propri clienti di accedere alle sue linee 2 G, 3 G, 4 G. Quello che ancora non è chiaro è se anche la nuova rete 5 G sarà coinvolta da questa alleanza.

Il gestore francese prosegue lo sviluppo del suo parco di antenne proprietarie, a Giugno 2020, ultimo dato disponibile, sono arrivati a 5800 i siti. Le postazioni attive sono però 3980, l’obiettivo per la fine dell’anno sarebbe superare i 4000 siti accesi. Le tempistiche potrebbero subire delle modifiche e dei ritardi se la situazione Covid 19 continuerà ad aggravarsi.

Per il momento il gestore continua la sua crescita nel nostro Paese e i clienti conquistati salgono a 6 milioni e 260 mila. Si tratta dell’8% degli utenti mobile attivi. E se effettivamente Iliad riuscirà ad accelerare i tempi per il lancio delle sue promozioni casa e mobile potrebbe incrementare ulteriormente la sua quota di mercato nei prossimi mesi.

Le promozioni di Iliad sono decisamente competitive rispetto alle offerte degli altri operatori tradizionali. I suoi piani partono da 4,99 euro al mese e arrivano ad un massimo di 9,99 euro. Ci sono nel catalogo di questo gestore offerte solo Voce o con bundle dati anche fino a 100 Giga.

Le migliori promozioni Iliad di Ottobre

I nuovi clienti che scelgono Iliad ad Ottobre hanno 4 possibili tariffe da attivare:

Voce

Giga 40

Giga 50

Flash 100

La prima è una promozione adatta a chi utilizza poco il telefonino per connettersi ad internet, ma che ha bisogno di chiamare o inviare messaggi. Le altre si adattano a diversi profili di utilizzo della rete mobile, si va da un utilizzo intenso ad uno decisamente superiore alla media.

Vediamo in dettaglio quali sono le condizioni economiche e i servizi proposti da Iliad ai clienti che attivano una delle promozioni disponibili questo mese. Se siete già cliente Iliad non potrete modificare la vostra offerta, per poter cambiare piano dovrete acquistare una sim associata alla promozione che vi interessa e chiedere la portabilità del vecchio numero.

1. Voce

Il piano più economico di Iliad è questa promozione con minuti e sms senza limiti ma con un bundle dati molto limitato. Il costo del canone dell’offerta Voce è di 4,99 euro al mese e offre ai clienti:

minuti e sms senza limiti verso i numeri nazionali

bundle voce e messaggi illimitati anche in UE

40 MB per navigare in 4G o 4G+

40 MB anche in UE

segreteria visiva e telefonica

servizio Mi richiami e Recall

Si potrà continuare a navigare anche una volta terminati i Giga, la tariffa extra soglia applicata con le offerte Iliad è di 0,90 euro per 100 MB. Gli MMS non sono compresi come servizio gratuito, per ogni messaggio multimediale i clienti pagheranno 0,49 euro. .

Scopri Iliad Voce »

2. Giga 40

Il primo dei piani tutto incluso di Iliad è Giga 40 e ha un canone mensile di 6,99 euro. Questa offerta comprende:

40 Giga per navigare in 4G

minuti senza limiti in Italia e in UE

sms illimitati verso i contatti nazionali e UE

chiamate senza limiti verso fissi e mobili in USA, Canada e altre destinazioni extra UE

3. Giga 50

Una promozione praticamente identica alla precedente, ma con un traffico dati maggiore è la Giga 50. Si tratta di un pacchetto con un costo mensile di 7,99 euro al mese e l’offerta include:

minuti e sms senza limiti in Italia

chiamate e messaggi illimitati verso 60 destinazioni (UE, USA e Canada)

50 GB in 4G e 4G+

4 GB in UE

hotspot

Mi richiami e Recall

Attiva Giga 50 »

4. Flash 100

L’ultima offerta lanciata dall’operatore è la Flash 100, il piano ha un canone di 9,99 euro al mese chi la attiva potrà contare ogni mese su:

minuti e sms senza limiti in Italia e UE

minuti illimitati verso i numeri di 60 destinazioni straniere (USA, Canada e altri paesi)

100 Giga in 4G/4G+

5 Giga in UE

inoltro verso segreteria quando si è all’estero

Recall e Mi richiami

Avviso di chiamata

Servizi a pagamento

I piani Iliad sono abbinati alla tariffa base del gestore, le tariffe vengono applicate quando per qualunque motivo il pacchetto dell’offerta viene esaurito o momentaneamente disattivato. I costi extra soglia sono i seguenti:

chiamate verso i numeri fissi e mobili a 0,28 euro al minuto

sms a 0,28 euro

0,49 euro per MMS

traffico dati 0,90 euro/100 MB

Ci sono anche dei servizi a pagamento che i clienti del gestore possono richiedere o pagare solo quando vengono utilizzati. Si tratta per esempio del trasferimento di chiamata, questa opzione costa o,05 euro al minuto e 0,01 euro al secondo per i primi 18 secondi poi passa a 0,01 euro per 12 secondi.

Come acquistare uno smartphone con Iliad

Iliad è tra i gestori che offrono ai clienti l’opportunità di cambiare i propri cellulari acquistando gli smartphone di nuova generazione a rate. Alcuni dei modelli più recenti di telefonini possono avere anche dei costi proibitivi per molti utenti, si tratta di smartphone da migliaia di euro.

Per poter rendere accessibili anche modelli del genere ad un pubblico più ampio, Iliad propone ai propri clienti di acquistare gli smartphone a rate in abbinamento alle proprie offerte mobile. Lo Store dell’operatore permette a chiunque di comprare i prodotti presenti, ma le offerte e i piani dilazionati sono riservati solo ai clienti Iliad con una sim attiva da almeno 3 mesi.

Ogni offerta prevede il pagamento dello smartphone in 30 rate. Ad Ottobre i modelli di cellulare che si possono acquistare con questi pacchetti speciali sono:

iPhone 11 Pro Max 64 GB a 289 euro e 30 rate da 33 euro

iPhone 11 Pro 64 GB a 249 euro e 30 rate da 31 euro

iPhone 11 128 GB a 189 euro e 30 rate da 23 euro

iPhone 11 64 GB a 169 euro e 30 rate da 21 euro

iPhone SE 128 GB a 129 euro e 30 rate da 14 euro

iPhone SE 64 GB a 99 euro e 30 rate da 13 euro

iPhone XR anticipo di 149 euro e rate da 19 euro per 30 rate

Scopri le promozioni Iliad con telefono »

Come si attivano le offerte del gestore

Le offerre di Iliad sono molto popolari tra gli utenti perché non vengono modificate, non hanno vincoli temporali e riportano con precisione tutti i costi applicati dall’attivazione al recesso. Chi acquista le tariffe del gestore deve comprare una sim e il contributo iniziale richiesto è di 9,99 euro. Dopo di che si pagherà il canone mensile ed eventuali servizi non inclusi o i consumi extra soglia.

Come accennato, i nuovi clienti provenienti da un altro gestore possono richiedere la portabilità della sim. Per chi già possiede una sim Iliad la strada per attivare una nuova offerta sarà comunque quella della richiesta di portabilità se vuole mantenere il vecchio numero, il gestore non ha ancora attivato un servizio che permette di cambiare un piano Iliad con un’altra offerta del gestore.

Ci sono solo tre luoghi in cui è possibile attivare le offerte Iliad: sul sito del gestore, negli Store Iliad o nei corner presenti nei centri commerciali. In tutti i casi la procedura da seguire richiederà che abbiate a portata di mano questi documenti e che seguiate le indicazioni a video:

carta di identità

codice fiscale

carta da associare come metodo di pagamento

per chi richiede la portabilità, il seriale della sim

Anche se in fase di registrazione Iliad richiede l’inserimento di una carta come metodo di pagamento, già dal secondo mese sarà possibile procedere al rinnovo dell’offerta su credito residuo.

Il seriale è un codice di 19 cifre, anche identificato come ICCID, che si trova sulla sim o sul contratto. Con le nuove esim non è neanche più necessario fornire il seriale, essendo le esim delle carte virtuali tutti i dati potranno essere recuperati online.

Per completare la procedura di registrazione e acquisto sarà richiesto di registrare un video messaggio in cui il cliente dichiara di scegliere Iliad. Per chi procede all’attivazione dalla piattaforma Iliad sarà possibile anche richiedere che il riconoscimento dell’intestatario della scheda sia affidato al corriere al momento della consegna della sim.

Una volta completata la registrazione e ottenuta la scheda, gli utenti riceveranno le credenziali necessarie ad attivare la sim. Sarà poi necessario attendere altre 48 ore perché la richiesta di portabilità sia completata, nel frattempo la promozione sarà già attiva e si potrà utilizzare ma con il numero Iliad.

Scegliere tra le migliori offerte mobile

Ogni utente nella scelta delle offerte mobile privilegia aspetti differenti. C’è chi vuole solo spendere il meno possibile, c’è quello che punta ad ottenere la maggior quantità di Giga a disposizione oppure c’è chi è interessato di più al servizio voce. Iliad offre soluzioni differenti, ma potenzialmente interessante per diversi profili di utenti.

