Migliori offerte adsl ottobre 2020

Si fa presto a dire Adsl, non fatevi ingannare. Non tutti i collegamenti proposti dagli operatori sono uguali. Per quanto riguarda l’Adsl poi in molti contratti è presente una clausola particolare ed insidiosa per gli utenti. Se nella vostra zona non è possibile installare l’Adsl a 20 Mega o superiore, alcuni operatori vi imporranno un canone mensile più elevato per la connessione a 7 Mega.

Le connessioni Adsl più comuni sono quelle che possono raggiungere i 20 Mega come velocità di download. Le prestazioni di queste offerte permettono di utilizzare i servizi di streaming, ma senza la visione in alta qualità, e di navigare e scaricare la posta senza grossi problemi. Si tratta di soluzioni molto più lente della fibra e dei collegamenti degli smartphone.

Le promozioni in fibra e quelle Adsl, le differenze

Chi attiva un’offerta internet casa in fibra può navigare alla velocità massima di 1 Gigabit/s, queste prestazioni sono ottimali per poter seguire eventi in live streaming anche in 4 o 8K. I collegamenti può rapidi riducono notevolmente anche i tempi necessari a fare il download di foto, documenti e video.

Per esempio, con Adsl a 20 Mega per scaricare un intero film i HD sono necessari 38 minuti mentre le reti in fibra fino a 1 Gigabit/s impiegano solo circa 16 secondi. Ci sono poi delle soluzioni intermedie in FTTC (Fiber to Cabinet) da 100 o 200 Mega che per completare questa operazione hanno bisogno rispettivamente di 160 secondi e 80 secondi.

Le reti in fibra non sono ancora disponibili in tutta Italia, anzi quelle con le migliori prestazioni possono essere attivate solo in 100 città. Anche all’interno dello stesso comune non è detto che tutte le zone siano servite dalle nuove linee ultra veloci. In ogni caso le reti Adsl sono ancora una buona alternativa, in più sono molto stabili.

Le migliori offerte Adsl

Con il comparatore di SosTariffe.it abbiamo individuato i piani Adsl più convenienti offerti dagli operatori ad Ottobre. Questo strumento consente di impostare delle ricerche personalizzate delle promozioni internet casa o di altri servizi. Gli utenti possono indicare quale tipologia di connessione stanno cercando, oppure una velocità minima richiesta, si può anche procedere con il filtro delle offerte per singolo operatore.

La comparazione online permette di rendersi conto in modo rapido e semplice di quali siano le condizioni più importanti proposte dal singolo gestore e di raffrontare i costi del canone. Inserendo il proprio indirizzo di residenza (o quello presso il quale si vuole attivare la connessione) il sistema fornirà una selezione della migliore tecnologia disponibile (Adsl, FWA o in fibra). Per modificare le impostazioni automatiche sarà sufficiente selezionare i filtri laterali e riavviare la ricerca.

In questa tabella riassumiamo le offerte Adsl del mese e i dettagli delle promozioni del momento.

Offerte internet casa Canone Modem Attivazione Servizi inclusi Offerte WindTre 28,98 euro per chi attiva l’offerta online. Se è disponibile solo l’Adsl a 7 Mega il canone richiesto sarà di 33,98 euro nel canone mensile è compresa una quota di 5,99 euro per 4 anni per il dispositivo Gratuita internet senza limiti assistenza e riparazione del modem opzione Giga illimitati su 2 numeri mobile chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali 12 mesi di Amazon Prime Programma a premi WinDay Vodafone 29,90 euro al mese per i primi 4 anni, poi 20,90 euro al mese Vodafone Station con Wi-Fi 6 a 5 euro al mese per 48 mesi + 1 euro per Vodafone Ready servizio di assistenza 1 euro al mese per 24 mesi (già incluso nel canone), con sconto di 24 euro internet senza limiti chiamate da fisso verso numeri nazionali illimitate Wi-Fi optimizer Per clienti in fibra Vodafone Tv attiva gratis, con Adsl costo di attivazione 2 euro al mese per 4 anni Per chi attiva FTTH anche 1 anno di Amazon Prime gratis TIM 29,90 euro al mese 5 euro al mese per 4 anni per TIM HUB + 10 euro per 24 mesi internet senza limiti chiamate illimitate verso i numeri nazionali (per 2 anni più 2) TIMVision con 1 mese di Disney+ gratis Disney Plus + a 4,99 euro TIM UNICA per avere Giga illimitati su 6 numeri TIM di famiglia Fastweb 29,95 euro al mese oppure con offerta misto mobile e casa a 34,90 euro (di cui 25,95 euro e 8,95 euro) incluso nel canone il modem FastGate compreso internet senza limiti chiamate da fisso gratis sim con 50 Giga, minuti illimitati e 100 sms (sconto di 15 euro per chi attiva online) 3 mesi di DAZN gratis 1 mesi di prova gratuita della connessione internet PosteMobile Casa Internet 26,90 euro in promozione, anziché 30,90 euro telefono e modem in comodato d’uso gratuito (da restituire entro 60 giorni dalla cessione del contratto) consegna dei dispositivi 80 euro, gratis per chi attiva il piano entro fine mese attivazione 59 euro, costi azzerati per chi sottoscrive l’offerta entro il 30 Ottobre internet senza limiti velocità massima 300 Mega chiamate verso numeri fissi e mobili nazionali gratis Eolo 24,90 euro per l’Adsl fino a 30 Mega Eolorouter incluso nell’offerta gratis standard, con installazione gratuita entro 5 giorni 49,90 euro chiamate illimitate verso i numeri nazionali assistenza telefonica rapida 1 mesi di prova per i pacchetti opzionali Studio, Intrattenimento o Sicurezza upgrade della rete a 100 Mega o 1 Gigabit/s con router evoluto a 5 euro in più al mese

Addio all’Adsl?

Le promozioni illustrate sono disponibili sia per l’attivazione Adsl che in fibra mista o in FTTH. Per verificare quale sia la migliore tecnologia internet attivabile nella vostra zona potete effettuare un test della copertura del servizio. Gli operatori sono sempre più concentrati sullo sviluppo della nuova rete e stanno progressivamente eliminando l’opzione Adsl anche dal catalogo delle offerte.

TIM per esempio ha pubblicato una modifica dei contratti della sua tariffa Super Adsl, ecco cosa ha proposto ai propri utenti il gestore: “Il Cliente prende atto e accetta che TIM si riserva il diritto di adeguare la tecnologia dell’impianto telefonico del Cliente e fornire il Servizio mediante la migliore architettura di rete disponibile presso la sede ove detto impianto è ubicato. L’adeguamento tecnologico dell’impianto telefonico del Cliente non comporterà modifiche peggiorative delle condizioni economiche applicate o dei servizi forniti al Cliente. TIM si farà carico degli oneri connessi alla realizzazione dell’intervento di adeguamento tecnologico dell’impianto telefonico del Cliente, nonché dell’eventuale sostituzione del modem utilizzato dal Cliente”.

In sostanza l’operatore attiverà per l’utente la migliore tecnologia disponibile in quel momento, l’upgrade tecnologico sarà a spese di TIM che provvederà anche a fornire un modem adeguato alla nuova connessione. Per passare dal collegamento Adsl alla fibra è infatti necessario sostituire i vecchi apparecchi internet, i modem della precedente generazione non riescono a reggere i parametri e le performance delle nuove linee.

Vodafone e la fibra

Anche il gestore britannico privilegia i clienti che attivano la fibra ottica. Nelle sue promozioni spesso sono inclusi incentivi esclusivi solo per chi sottoscrive una delle offerte FTTH, anche questo mese viene data la possibilità di avere uno sconto sui servizi in streaming a questi utenti.

Uno dei vantaggi riservati ai clienti in fibra sono i pacchetti Vodafone TV in promo:

Intrattenimento e Show di NOW TV a 10 euro al mese

Sport di Sky a 20 euro al mese

Sport e Intrattenimento a 30 euro al mese

Per gli utenti Adsl di Vodafone il costo della connessione casa e di questi pacchetti sarà più elevato (10 euro al mese in più).

Eolo più e i pacchetti Sicurezza, Studio o Intrattenimento

Una piccola aggiunta rispetto allo schema riassuntivo la meritano i piani abbinabili all’offerta di Eolo. Il gestore permette agli utenti di ottimizzare il proprio piano casa con dei servizi e una configurazione personalizzata in base alle proprie esigenze.

Se in famiglia siete in smart working o ci sono minori che studiano da casa è possibile attivare il piano Studio pagando 5 euro in più al mese. In questa offerta il gestore comprende:

upgrade della linea a 100 Mega o fino a 1 Gigabit/s

consegne router Evo

pacchetto Microsoft 365 Personal per 1 anno

I tecnici inoltre imposteranno i parametri del collegamento in modo che offra le migliori prestazioni per i programmi più utilizzati per videoconferenze, condivisione di documenti e altri strumenti adatti alla DAD o al lavoro da remoto.

Con Intrattenimento l’ottimizzazione si concentrerà invece sui dispositivi di streaming e gaming e setterà la rete per rendere migliore l’esperienza di gioco online o la visione di film e serie. Con questo piano si potranno avere 6 mesi di DAZN o di NOW TV inclusi nel canone e sarà attivata l’ultra velocità (con consegna del modem Evo)

Infine il pacchetto Sicurezza (che costa 3 euro in più al mese) permetterà di aumentare il grado di protezione dei dispositivi e della navigazione in rete della famiglia. Sarà possibile impostare il parental control sui device di casa, questo servizio permetterà di filtrare siti e di limitare la navigazione dei minori, si potranno creare diversi profili di utilizzo e anche regolare l’uso con un timer orario. Nel piano è incluso anche l’installazione di un antivirus sui dispositivi domestici connessi.