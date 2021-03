Iliad Bonus PC: esistono offerte?

Il Bonus PC e Internet è un’iniziativa intrapresa dal Ministero dello Sviluppo Economico per incentivare la digitalizzazione delle famiglie a basso reddito e la diffusione della banda ultralarga in tutto il Paese. Dallo scorso novembre è quindi possibile richiedere un voucher fino a 500 euro, suddiviso in 200 euro per l’attivazione di un’offerta Internet casa da almeno 30 Mbps in download e 300 euro per l’acquisto di un tablet o di un PC.

Nella prima fase il Bonus PC e Internet può essere richiesto dalle famiglie con redditto ISEE inferiore ai 20.000 euro che già non dispongono di una linea fissa da almeno 30 Mbps. In Emilia Romagna, Lazio, Liguria e Friuli-Venezia Giulia il voucher è destinato solo ai cittadini di alcuni Comuni selezionati. Inizialmente anche la Toscana aveva imposto un limite territoriale all’accesso all’incentivo.

Nella seconda fase il Bonus PC e Internet, solo per la parte relativa all’offerta Internet casa, sarà esteso anche alle famiglie con reddito ISEE inferiore ai 50.000 euro. Ad oggi però non c’è ancora una data ufficiale. Per le aziende sarà invece disponibile un incentivo da 500 fino a 2.000 euro per la connettività Internet da 30 Mbps o 1 Gigabit al secondo in base alla tipologia di rete disponibile in sede.

Per verificare la copertura disponibile nel vostro Comune, potete farlo gratuitamente con SOStariffe.it. Basta inserire il proprio indirizzo per scoprire qual è la migliore tecnologia per voi disponibile e anche la tariffa più economica in base alle vostre abitudini di consumo.

Le caratteristiche tecniche minime dei dispositivi acquistabili con il Bonus PC e Internet, che verranno ceduti all’utente in comodato d’uso per un anno, sono state stabilite da Infratel. La stessa società si occupa anche dalla distribuzione dei voucher. Le richieste infatti possono essere effettuate fino all’esaurimento del fondo da circa 200 milioni di euro stabilito dal precedente Governo. Ad oggi sarebbero state utilizzare circa il 70% delle risorse.

Iliad Bonus PC: esistono offerte?

Molti operatori di rete fissa hanno aderito al Bonus PC e Internet come Tim, Vodafone, Fastweb, WindTre e Tiscali. Al momento Iliad non ha realizzato una tariffa ad hoc per il semplice fatto che non eroga servizi di connettività fissa. Le cose potrebbero però cambiare nei prossimi mesi.

L’operatore francese ha infatti annunciato un accordo con Open Fiber, uno dei maggiori wholesaler in Italia, per la realizzazione di una rete in fibra ottica nella modalità FTTH (Fiber to the Home). Quest’ultima prevede che il segnale raggiunga direttamente il modem dell’utente e permette di navigare fino a 1 Gigabit al secondo in download (anche fino a 2,5 Gigabit con la nuova tecnologia di Fastweb).

L’offerta fibra ottica di Iliad potrebbe debuttare la prossima estate. L’azienda ha infatti assicurato di aver accelerato i suoi piani per il lancio della tariffa.

Al momento non è possibile sapere i dettagli sulla promozione per la FTTH del gestore francese ma guardando a quelle della concorrenza non è da escludere che si tratterà di un’offerta convergente fisso – mobile con attivazione e modem inclusi. Data la strategia commerciale aggressiva di Iliad in termini di costi, è possibile che si tratterà di una tariffa low cost. Oggi in media per la fibra ottica si va dai 25-26 euro al mese.

Discorso diverso, invece, per quanto riguarda il Bonus smartphone 2021 approvato con la nuova Legge di Bilancio. L’incentivo permette di avere in comodato d’uso per un anno uno smartphone o un dispositivo dotato di connettività Internet con app IO inclusa e l’abbonamento a due giornali digitali. I requisiti per ottenerlo sono disporre di un reddito ISEE inferiore ai 20.000 euro, credenziali SPID e almeno un componente della famiglia iscritto a un ciclo di istruzione scolastico o universitario.

Il Bonus smartphone 2021 è pensato soprattutto per sostenere gli studenti meno abbienti nel loro processo di digitalizzazione e per la didattica a distanza (DAD). Iliad in quanto operatore di telefonia mobile potrebbe partecipare all’iniziativa, anche se al momento l’azienda offre solo la possibilità di acquistare gli ultimi modelli di iPhone in un’unica soluzione o con pagamento a rate. Ulteriori informazioni sulle modalità di richiesta del Bonus smartphone 2021 dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.

Bonus PC e Internet: le offerte disponibili

In attesa di conoscere i piani di Iliad, fortunatamente è possibile attivare molte altre tariffe associate al Bonus PC e Internet. Attualmente Tim è l’unico a offrire la possibilità di acquistare un PC:

1. Tim Super Voucher Fibra

Navigazione illimitata fino a 1 Gigabit al secondo in download e 100 Mbps in upload in FTTH

Chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali

Modem TIM HUB+ con Wi-Fi 6 incluso (5 euro al mese per 48 mesi)

Attivazione non prevista

L’offerta di Tim ha un costo di 19,90 euro al mese per 20 mesi con vincolo di 12 mesi. Il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 10 euro per 20 mesi. Non è previsto alcun costo per la disattivazione della linea ma l’utente è tenuto alla restituzione del modem Tim HUB+. La tariffa permette di ottenere il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite WiFi a 29,90 euro o gratuitamente il tablet Lenovo Tab P11 Wi-Fi da 64 GB. In alternativa è disponibile il PC Onda Oliver Plus 15,6″ a 99,90 euro. Per il dispositivo il bonus viene erogato direttamente da Tim in fattura sotto forma di uno sconto di 300 euro.

2. Internet Unlimited bonus

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in dowload e 200 Mbps in upload

Chiamate a consumo

Attivazione inclusa (1 euro al mese per 24 mesi)

Vodafone Ready incluso

Modem con Wi-Fi optimizer

L’offerta di Vodafone ha un costo di 19,90 euro al mese per 24 mesi. Allo stesso prezzo è possibile avere le chiamate incluse ma senza modem. La spesa per la disattivazione del servizio è di 28 euro. E’ possibile poi acquistare il tablet Lenovo Yoga Smart TAB con riconoscimento vocale a 360° a 19,99 euro. Per il dispositivo pagamento e ritiro sono previsti in negozio.

3. Super Fibra di WindTre

fibra ottica (FTTH) fino a 1 Gigabit al secondo in download

Chiamate illimitate

Modem incluso

Nessun costo di attivazione

12 mesi di Amazon Prime inclusi

La tariffa di WindTre ha un costo di 12,31 euro al mese per 12 mesi, poi 28,98 euro al mese. E’ possibile scegliere tra il tablet Samsung Galaxy Tab S6 Lite a 159,90 euro o con Lenovo Yoga Smart TAB ZA3V0011SE incluso con display 10.1″ Full HD e due casse Hi-Fi JBL ottimizzate dal sistema Dolby Atmos. L’offerta in Fibra FTTH Aree Bianche costa 13,31 euro al mese e prevede un costo di primo allaccio di 99 euro, rateizzabili a 3,99 euro al mese per 24 mesi. L’addebito per la disattivazione è pari a una mensilità dell’offerta.

4. Fastweb NeXXt Casa Voucher

Navigazione illimitata in fibra ottica (FTTH e FTTN) fino a 1 Gigabit al secondo o ADSL

Chiamate illimitate verso numeri fissi e mobili nazionali senza scatto alla risposta

Modem Wi-Fi FASTGate incluso

Attivazione inclusa

WOW Fi

Assistenza MyFastweb

Huawei Matepad 10.4″ incluso

L’offerta di Fastweb ha un costo di 9,95 euro al mese per 12 mesi (poi 29,95 euro al mese). Decorso tale termine il costo di disattivazione è di 29,95 euro una tantum per il ristoro delle spese sostenute dal provider per la dismissione o trasferimento della linea. A partire da febbraio 2021 è possibile navigare fino a 2,5 Gigabit al secondo in download e 200 Mbps in upload con la tecnologia FTTH NGN GPON in alcuni Comuni. Il passaggio alla tecnologia superiore è gratuito.

WOW Fi è il servizio che consente di connettersi gratuitamente e in sicurezza quando si è fuori casa alla rete wireless sfruttando oltre 1 milione di punti di accesso in Italia. Per quanto riguarda le chiamate, nel pacchetto sono inclusi anche i servizi:

Chi chiama

Avviso di chiamata

Nascondi Numero

Disabilitazione chiamate

Trasferimento di chiamate

Fastweb Casa Voucher può essere attivata compilando l’apposito form online sul sito dell’operatore o richiedendola nei punti vendita e rivenditori autorizzati Fastweb o chiamando il 146.

5. Ultrainternet Fibra Voucher di Tiscali

Navigazione illimitata in fibra ottica fino a 1 Gigabit al secondo

Chiamate a consumo

Modem Super Wi-Fi incluso

Attivazione inclusa

2 mesi di Infinity inclusi

Huawei Matepad 10.4″ incluso

L’offerta di Tiscali ha un costo di 9,95 euro al mese invece di 27,95 euro al mese con vincolo di 12 mesi. Con 2 euro in più al mese è possibile avere chiamate illimitate verso fissi e mobili nazionali. Per richiedere il bonus si dovranno presentare un documento d’identità e un’autecertificazione che attesti il valore ISEE al di sotto dei 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo familiare non hanno usufrito dell’incentivo.