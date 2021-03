Scegliere la fibra ottica di Vodafone conviene sempre di più. Per tutti i nuovi clienti che attivano un abbonamento con fibra ottica FTTH, infatti, Vodafone mette a disposizione un bonus aggiuntivo. Attivando il nuovo abbonamento si riceveranno 3 mesi di abbonamento DAZN gratis con un risparmio di quasi 30 euro sul costo della piattaforma di streaming dedicata al mondo dello sport. Ecco tutti i dettagli sulla promozione Vodafone.

Fibra ottica Vodafone: per i nuovi clienti ci sono 3 mesi di DAZN in regalo

Passare alla fibra ottica di Vodafone è ancora più conveniente questa settimana. Fino al prossimo 5 marzo, infatti, per tutti i nuovi clienti che attivano l’abbonamento Internet Unlimited di Vodafone con fibra ottica FTTH c’è un bonus aggiuntivo, disponibile senza alcun costo. L’operatore, infatti, regala tre mesi di DAZN gratis con un risparmio di quasi 30 euro sul costo dell’abbonamento al servizio di streaming dedicato al mondo dello sport.

Ricordiamo che con DAZN è possibile guardare in esclusiva 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato oltre a tanti altri eventi sportivi, dalla Serie B al calcio internazionale e sino ad arrivare a tanti altri sport ed ai canali Eurosport. Di norma, un abbonamento mensile a DAZN ha un costo di 9,99 euro. Con l’offerta di Vodafone è possibile, quindi, ottenere un risparmio notevole per chi è interessato ai contenuti di DAZN.

Ecco i dettagli dell’offerta:

Internet Unlimited di Vodafone: canone di 29,90 euro, nessun vincolo e DAZN in regalo

Ecco i dettagli completi relativi all’abbonamento Internet Unlimited di Vodafone in promozione fino al prossimo 5 marzo:

linea telefonica fissa con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH fino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la fibra ottica non dovesse essere disponibile all’indirizzo di attivazione dell’abbonamento, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fino a 1000 Mega in download e 200 Mega in upload; se la fibra ottica non dovesse essere disponibile all’indirizzo di attivazione dell’abbonamento, la connessione avverrà tramite fibra mista rame FTTC fino a 200 Mega oppure tramite rete ADSL fino a 20 Mega solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: 3 mesi di DAZN in regalo con possibilità di disdetta dell’abbonamento al termine del periodo promozionale senza alcun costo;

con possibilità di disdetta dell’abbonamento al termine del periodo promozionale senza alcun costo; per i clienti Vodafone su mobile: 50 GB extra gratis al mese per la propria offerta con la promozione Giga Family ; la promozione consente di portare il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa andando a sbloccare il bundle dati extra senza costi aggiuntivi; abbinando una seconda SIM Vodafone all’abbonamento di rete fissa, inoltre, ci saranno 100 GB gratis per ogni SIM; è possibile abbinare fino a 6 SIM ad un abbonamento di rete fissa

per la propria offerta con la promozione ; la promozione consente di portare il costo dell’offerta mobile nel conto telefonico di rete fissa andando a sbloccare il bundle dati extra senza costi aggiuntivi; abbinando una seconda SIM Vodafone all’abbonamento di rete fissa, inoltre, ci saranno 100 GB gratis per ogni SIM; è possibile abbinare fino a 6 SIM ad un abbonamento di rete fissa per chi passa a Vodafone con il numero di cellulare: possibilità di attivare l’offerta Family+ con minuti illimitati e 50 GB a 9,99 euro al mese dopo l’attivazione dell’abbonamento Internet casa

Internet Unlimited presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis. L’abbonamento può essere attivato direttamente online, cliccando sul link qui di sotto e seguendo la procedura di sottoscrizione dal sito dell’operatore.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone »

Da notare, inoltre, che Internet Unlimited è personalizzabile dall’utente. Dopo aver effettuato la verifica della copertura, infatti, si può cliccare sull’opzione AGGIUNGI / RIMUOVI per scegliere le opzioni extra con cui arricchire l’abbonamento Internet casa. Tra le soluzioni disponibili troviamo:

Vodafone TV , con diversi pacchetti tra cui scegliere, a partire da 11,99 euro al mese (Vodafone TV Intrattenimento); per gli appassionati di Sport c’è Vodafone TV Sport che include il pass Sport di NOW TV a 29,99 euro al mese

, con diversi pacchetti tra cui scegliere, a partire da 11,99 euro al mese (Vodafone TV Intrattenimento); per gli appassionati di Sport c’è Vodafone TV Sport che include il pass Sport di NOW TV a 29,99 euro al mese Opzione per chiamate gratis verso fissi internazionali a 5 euro in più al mese

a 5 euro in più al mese SIM dati con 150 GB al mese al costo di 4 euro in più al mese; aggiungendo 1 euro al mese si potrà includere anche il Mobile Wi-Fi, modem 4G in cui inserire una SIM dati per navigare in mobilità

al costo di 4 euro in più al mese; aggiungendo 1 euro al mese si potrà includere anche il modem 4G in cui inserire una SIM dati per navigare in mobilità Happy Black, programma che offre bonus e vantaggi aggiuntivi ai clienti Vodafone, al costo di 1,99 euro al mese

Per un quadro completo sulle tariffe per la connessione Internet di casa è possibile dare un’occhiata al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure scaricare l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente su smartphone e tablet Android, dal Play Store, o su iPhone e iPad, dall’AppStore.