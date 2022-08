Il conto corrente più conveniente di Agosto 2022

Offerte in evidenza Conto Corrente BBVA ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA Conto Corrente Widiba ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA My Genius Green ZERO SPESE con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA

Un conto corrente online è più conveniente di un conto tradizionale perché, a parità di servizi offerti ai suoi clienti, è a zero spese, o con canoni annuali molto bassi. Più economico per le tasche dei risparmiatori, dunque. Ma anche più vantaggioso perché fa guadagnare tempo, non essendo più necessario andare in una filiale per la sua operabilità quotidiana. Tanto che, con un conto corrente online, tutte le operazioni possono eseguite in qualsiasi momento 24 ore su 24, sette giorni su sette (festivi inclusi).

Grazie al comparatore per conti correnti di SOStariffe.it (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) sono stati selezionati i 3 conti correnti più economici di Agosto 2022. Si tratta di 3 conti correnti online che risultano molto convenienti per i risparmiatori che desiderano tagliare i costi di tenuta di un conto bancario.

Conto corrente online: le migliori offerte di Agosto 2022

NOME DELL’OFFERTA DETTAGLI DELL’OFFERTA Conto BBVA conto corrente online

canone annuale gratuito per sempre

carta di debito inclusa

bonifici ordinari e istantanei gratuiti Conto Banca Widiba conto corrente online

canone gratuito al primo anno,

canone di 3 euro al mese dal secondo anno, ma azzerabile con una serie di promozioni

carta di debito inclusa

bonifico ordinario gratuito

PEC e firma digitale senza costi Conto UniCredit conto corrente online

canone annuale gratuito per sempre

carta di debito inclusa

bonifici ordinari gratis

giroconto gratuito

Sono 3 i conti correnti online al top per convenienza ad Agosto 2022. E sono stati trovati grazie al tool online e gratuito di SOStariffe.it. Qui di seguito, vediamo in dettaglio i vantaggi di ciascuna delle 3 offerte selezionate.

Conto BBVA

Sul fronte della convenienza, l’offerta più ghiotta di Agosto 2022 è il conto corrente online proposto da BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria). La banca multinazionale offre ai nuovi clienti un conto bancario a zero spese, considerato che il canone annuo è gratuito per sempre.

Le principali caratteristiche di questo conto, con codice IBAN italiano, sono:

carta di debito (fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online;

(fisica e digitale) inclusa, con collegamento con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay per pagamenti online; prelievi gratis in area euro per importi pari o maggiori di 100 euro;

bonifici ordinari (fino a 6.000 euro) e bonifici istantanei (fino a 1.000 euro) senza commissioni;

accredito anticipato dello stipendio;

addebito di abbonamenti e pagamenti ricorrenti;

domiciliazione delle bollette gratuita;

salvadanaio digitale gratuito dedicato alla gestione dei propri risparmi;

opportunità di eseguire acquisti in valuta straniera senza nessuna commissione;

possibilità di ricaricare il conto gratuitamente.

A rendere la proposta di BBVA “campione” di quest’estate 2022 ci sono anche i servizi “Pay&Plan”, che consente ai clienti di finanziare i propri acquisti fino a 1.500 euro in un massimo di 10 rate a fronte del pagamento di una commissione, e “Stipendio in Anticipo”, che permette ai clienti di ricevere fino a 1.500 euro di stipendio con anticipo da 3 a 15 giorni sulla data prevista di accredito dello stipendio stesso a fronte del pagamento di una commissione.

Sempre allo scopo di rendere la sua offerta un’occasione non perdere, la banca multinazionale spagnola ha anche previsto una serie di promozioni che permetto ai nuovi clienti rimborsi e omaggi per un totale di 230 euro complessivi. Nel dettaglio:

Gran Cashback 20% di BBVA : rimborso cashback su acquisti (fino a 500 euro) effettuati con carta di debito BBVA nel primo mese di attivazione del servizio fino a 100 euro;

: rimborso cashback su acquisti (fino a 500 euro) effettuati con carta di debito BBVA nel primo mese di attivazione del servizio fino a 100 euro; Cashback 1% di BBVA : rimborso cashback su acquisti (fino a 250 euro al mese) effettuati nell’arco di un anno, a partire dallo scadere del primo mese di attivazione del servizio, fino a 30 euro;

: rimborso cashback su acquisti (fino a 250 euro al mese) effettuati nell’arco di un anno, a partire dallo scadere del primo mese di attivazione del servizio, fino a 30 euro; “Passaparola”: bonus di 20 euro per chi porta un amico o un familiare in BBVA. Si possono invitare fino a 5 persone e guadagnare fino a 100 euro.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di BBVA segue il link qui sotto:

Scopri il conto BBVA »

Conto Widiba Start di Banca Widiba

Tra i migliori conti online alla voce convenienza attualmente disponibili sul mercato bancario, c’è il conto corrente Start proposto da Banca Widiba, banca 100% digitale del Gruppo Montepaschi, che ai nuovi clienti offre i seguenti servizi:

canone gratuito per il primo anno ;

; possibilità di azzerare il canone di 3 euro al mese dal secondo anno in avanti rispettando alcune condizioni;

carta di debito senza costi , sia in versione fisica che virtuale;

, sia in versione fisica che virtuale; possibilità di collegamenti e pagamenti con Google Pay e Apple Pay;

possibilità di avere una carta prepagata a 10 euro;

possibilità di richiedere la carta di credito Classic con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure carta di credito Gold , con un plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro;

con fido di 1.500 euro e canone trimestrale di 5 euro, oppure , con un plafond di 3.000 euro con canone trimestrale di 12,50 euro; bonifici ordinari online senza commissioni;

PEC e Firma Digitale gratis fino a quando si è clienti della banca.

servizio di portabilità WidiExpress per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online;

per trasferire il vecchio conto e tutte le operazioni collegate (stipendio, utenze, bonifici e molto altro) solo compilando un modulo online; prelievo gratuito senza commissioni in area euro per importi superiori a 100 euro da ATM del Gruppo Montepaschi (2 euro da ATM di altre banche);

deposito titolo gratuito.

Annunci Google

Come detto sopra, il conto Widiba Start è a zero speso per i primi 12 mesi. Dal secondo anno invece i titolari del conto pagheranno un canone di 3 euro al mese. Ma si tratta di una spesa è azzerabile, grazie a una serie di promozioni offerta da Banca Widiba. Ecco com’è possibile risparmiare sul canone di tenuta del conto:

3 euro in meno se si hanno meno di 30 anni di età;

in meno se si hanno meno di 30 anni di età; 1 euro in meno con l’accredito di stipendio e pensione;

in meno con l’accredito di stipendio e pensione; 1 euro di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro;

di risparmio con un patrimonio complessivo di almeno 25.000 euro; 2 euro di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito: fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile);

di sconto con 10.000 euro investiti in risparmio gestito: fondi, polizze, Sicav (Società di investimento a capitale variabile); 1 euro di riduzione con 20.000 euro investiti in risparmio amministrato: obbligazioni, azioni, fondi d’investimento ETF (Exchange-traded fund) e strumenti finanziari ETC (Exchange-traded commodities).

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di Banca Widiba segue il link qui sotto:

Scopri conto Widiba »

Conto My Genius Green di UniCredit

Sul podio della convenienza di Agosto 2022 sale anche My Genius Green, conto corrente online a zero spese per sempre proposto da banca UniCredit.

Essendo un conto 100% digitale e completamente paperless (con tutte le informazioni in formato elettronico e assenza di carnet di assegni), questo strumento bancario mira a salvaguardare l’ambiente, com’è indicato nel nome stesso del conto.

Inoltre, l’apertura di My Genius Green è facile e veloce. Occorre essere provvisti di:

documento di identità o SPID;

webcam o una fotocamera;

cellulare con numero italiano;

indirizzo e-mail.

Così come la gestione del conto è totalmente digitale, grazie al servizio Banca Multicanale che consente di controllare e operare sul proprio conto senza la necessità di andare in una filiale. È possibile farlo grazie all’home banking e al mobile banking tramite Internet, App e telefono.

Le principali caratteristiche del conto My Genius Green sono:

bonifici ordinari SEPA senza commissioni;

giroconti online senza costi aggiuntivi;

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione fisica realizzata in materiale ecosostenibile;

carta di debito internazionale My One (circuito Visa/MasterCard) inclusa in versione digitale per pagamenti online con il wallet del proprio smartphone.

Per conoscere nei dettagli l’offerta del conto di UniCredit segue il link qui sotto:

SCOPRI MY GENIUS GREEN DI UNICREDIT »

« notizia precedente Cambio fornitore luce e gas: offerte e passaggio ad Agosto 2022