Cambio fornitore luce e gas: offerte e passaggio ad Agosto 2022

Una mappa con le migliori offerte luce e gas per chi volesse cambiare fornitore di energia elettrica e metano prima dell’arrivo dell’autunno. La classifica delle offerte luce e gas più vantaggiose ad Agosto 2022 e i passi per sottoscriverle.

Per chi è a caccia di risparmio e alla ricerca di un nuovo fornitore di energia elettrica e gas nel Mercato libero, ecco la classifica delle offerte più vantaggiose da sottoscrivere ad Agosto 2022.

La fotografia dei “campioni” della convenienza è stata stilata utilizzando il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas. Si tratta di un tool gratuito (disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per sistemi operativi Android e iOS) che accompagna i titolari di utenze domestiche alla scoperta delle soluzioni per illuminare o riscaldare casa che fanno camminare a braccetto risparmio e servizi, senza dover rinunciare agli stili di consumo della propria famiglia.

Clicca al link di seguito per accedere al comparatore di SOStariffe.it e avviare subito il confronto tra le offerte del Mercato libero attualmente a disposizione:

Le offerte luce per risparmiare ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO LUCE COSTO wekiwi Energia alla Fonte 0,441 €/kWh 83,25 € al mese A2A Energia A2A Easy Luce 0,441 €/kWh 85,70 € al mese Edison Energia Edison World Luce Plus 0,441 €/kWh 86,26 € al mese

Di seguito analizziamo le offerte luce che il comparatore di SOStariffe.it ha restituito come le più convenienti ad Agosto 2022 per una “famiglia tipo” che utilizzi 2.700 kWh di energia elettrica (con potenza impegnata di 3 kW) in un anno.

Energia alla fonte wekiwi

wekiwi, la web company nata nel 2015 e controllata dal gruppo Tremagi, attrae il risparmio grazie a un’offerta che sfrutta il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica con riferimento all’indice PUN (ad agosto 2022 pari a 0,0441 €/kWh).

Altre caratteristiche della promozione sono:

30 euro di bonus in bolletta con il codice sconto SOSW22;

10% di sconto sull’acquisto di prodotti sul wekiwi shop , la piattaforma online dedicata alla vendita di oggetti per la casa, illuminazione led e accessori elettronici ;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

La “famiglia tipo” che volesse attivare questa promozione spenderebbe 83,25 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

A2A Easy Luce

Risparmio nel mirino anche per A2A Energia, un punto di riferimento del mercato energetico italiano per milioni di clienti. Grazie all’opzione della tariffa bioraria, questa promozione è molto vantaggiosa per chi vive la casa solo la sera e nel fine settimana (quando l’energia costa meno).

Ecco l’istantanea dell’offerta:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso per il primo anno (pari a 12 euro al mese) ;

voucher Unieuro di 100 euro con sottoscrizione online dell’offerta luce + gas (codice sconto SUMMER22)

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile per la luce di 85,70 euro.

Clicca al link di seguito per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Edison World Luce Plus

Edison, uno dei principali fornitori di energia e gas in Italia, sale sul podio della convenienza con una promozione che si affida al prezzo dell’elettricità applicato dal mercato all’ingrosso e che può essere sottoscritta in modalità Dual Fuel, ovvero un unico contratto per la fornitura di luce e gas.

Altri punti cardine dell’offerta sono:

prezzo indicizzato in base al PUN (Prezzo Unico Nazionale) senza costi extra ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

sconto del 50% sul contributo fisso a tempo indeterminato (pari a 12,90 euro al mese)

servizio E DISON R i solve gratuito ;

bolletta online e gestione digitale della fornitura con l’App MyEdison.

Attivando questa promozione, la “famiglia tipo” spenderebbe 86,26 euro al mese per le bollette della luce.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Le offerte gas per alleggerire la bolletta ad Agosto 2022

SOCIETÀ OFFERTA PREZZO GAS COSTO wekiwi Gas alla Fonte 1,7796€/Smc 141,54 € al mese A2A Energia A2A Easy Gas 1,8296 €/Smc 141,60 € al mese Edison Energia Edison World Gas Plus 1,8569€/Smc 150,81 € al mese

Ecco le offerte gas che il comparatore di SOStariffe.it ha incoronato come le più vantaggiose per una “famiglia tipo” che registri un consumo annuale di 1.400 Smc di gas naturale con fornitura attiva nel comune di Milano.

Gas alla Fonte wekiwi

wekiwi conquista il podio della convenienza anche per il gas, con una promozione che può essere sottoscritta anche in modalità Dual Fuel (facendo così diventare wekiwi unico fornitore sia per l’energia elettrica sia per il gas). La soluzione proposta si caratterizza per:

prezzo indicizzato in base a ll’ indice PSV (Punto di Scambio Virtuale; ultimo valore disponibile pari a 1,8296 €/Smc) che viene ridotto di 0,05 € /Smc ;

ll’ bonus di benvenuto di 30 euro con il codice sconto SOSW22 ;

SOSW22 pagamento tramite RID.

Questa soluzione costerebbe alla “famiglia tipo” 141,54 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

A2A Easy Gas

Nella classifica dei fornitori di gas “campioni” del risparmio ad Agosto 2022 c’è anche A2A Energia, grazie a una promozione che garantisce l’accesso al prezzo all’ingrosso del metano.

Ecco la carta d’identità della promozione:

prezzo indicizzato in base al PSV ( Punto di Scambio Virtuale ) senza costi extra ;

sconto del 50% sul contributo fisso di 12 euro al mese

voucher Unieuro di 100 euro con sottoscrizione online dell’offerta luce + gas (codice sconto SUMMER22)

possibilità di attivazione della fornitura anche con WhatsApp;

energia prodotta al 100% da fonti rinnovabili.

Con questa promozione, la “famiglia tipo” avrebbe una spesa mensile di 141,60 euro.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

Edison World Gas Plus

Con questa offerta per la fornitura di gas, Edison Energia propone:

prezzo indicizzato in base al PSV (Punto di Scambio Virtuale) + contributo al consumo di 0,03 € /Smc ;

opzione di scelta tra tariffa monoraria e bioraria ;

attivazione della promozione in modalità Dual Fuel (sottoscrivendo anche un contratto per la fornitura della luce).

Con questa soluzione gas, la spesa stimata per la “famiglia tipo” in bolletta è pari a 150,81 euro al mese.

Clicca al link qui sotto per una panoramica dettagliata dell'offerta:

I passi da compiere per ca mbiare fornitore di luce e gas

Una volta individuata l’offerta che si sposa con il proprio fabbisogno energetico, attivare un contratto di fornitura luce e gas è semplice e intuitivo. Basta seguire la procedura online prevista sul sito del nuovo gestore e assicurarsi di avere a portata di mano i seguenti documenti:

i dati anagrafici dell ’ intestatario della fornitura (nome, cognome e codice fiscale);

’ i dati della fornitura (il POD per l ’ energia elettrica e il PDR per il gas; entrambi si possono trovare nell ’ ultima bolletta ricevuta);

’ ’ i recapiti (telefonici o mail);

le coordinate IBAN del conto corrente p er chi vuole attivare la domiciliazione bancaria della bolletta.

La procedura sarà completata con l’inserimento online di tutti i dati richiesti. È bene, però, ricordare che l’effettiva attivazione della fornitura non sarà immediata. È necessario attendere qualche settimana perché l’attivazione sia registrata: in questa fase di transizione, in cui il fornitore si occuperà di gestire tutte le pratiche tecniche e amministrative, la continuità dell’erogazione di energia elettrica e gas è sempre garantita.

Oltre al suo comparatore, SOStariffe.it mette a disposizione dei consumatori un servizio di consulenza gratuito e senza impegno, disponibile al numero 02 5005 111. In questo modo, è possibile ottenere supporto qualificato da un consulente specializzato nel settore energia in grado di indirizzare l’utente nella scelta delle offerte più in linea con le proprie esigenze.