I conti deposito con migliore rendimento a Maggio 2022

Il conto deposito è una forma di investimento a breve termine dei propri risparmi senza assumere i rischi del mercato azionario e obbligazionario. Il deposito di denaro su questa tipologia di conto è consigliata al risparmiatore che ha accantonato del denaro e che non ha necessità o intenzione di spenderlo nell’immediato. Ma è una somma dalla quale vuole ottenere un rendimento grazie a un tasso di interesse.

Ma come scegliere il miglior conto deposito a Maggio 2022? Una risposta è fornita dal comparatore per conti deposito di SOStariffe.it (disponibile anche con l’App di SOStariffe.it in versione Android e iOS) che confronta le soluzioni più redditizie sul mercato bancario.

Conto deposito: che cos’è e come funziona

CONTO DEPOSITO: CARATTERISTICHE I conti deposito sono dei conti bancari che permettono di ottenere rendimenti senza correre i rischi Un conto deposito può essere aperto o in una filiale di una banca, oppure online attivabile tramite Internet Fondamentale è avere un conto corrente di appoggio da cui prelevare e versare il denaro per il conto deposito La rendita di un conto deposito è legata al tasso di interesse Il conto deposito può essere vincolato. Più lungo è il vincolo più alto è il tasso di interesse per il risparmiatore. Con lo svincolo prima della sua scadenza, si perdono gli interessi guadagnati Il conto deposito può essere senza vincolo : il denaro può essere recuperato in qualsiasi momento, ma il tasso di interesse è molto più basso rispetto a un conto deposito con vincolo

Il conto deposito permettere al risparmiatore di beneficiare di un rendimento senza rischio, perché non c’è possibilità di perdere il capitale depositato. I conti deposito sono un investimento consigliato quando c’è un eccesso di liquidità diversificando il proprio portafoglio finanziario.

Come detto il tasso di interesse, che può essere liquidato o alla fine del vincolo o con cedola trimestrale, è più elevato tanto più lungo è il periodo di vincolo che oscilla da un minimo di 3 mesi a un massimo di 36-48 mesi. Dal punto di vista fiscale, il conto deposito è soggetto all’imposta di bollo: quest’ultima corrisponde allo 0,2% del capitale che si applica alla frazione di anno in cui il conto deposito è stato aperto.

Inoltre, si dovrà poi aggiungere la trattenuta alla fonte del 26%, che è applicata agli interessi maturati.

I conti deposito di Maggio 2022: i migliori per rendimento

NOME DEL CONTO DEPOSITO DETTAGLI DELL’OFFERTA IBL Banca Time Deposit Gold Vincolo minimo 90 giorni (tasso lordo 0,60%, netto 0,44% )

) Vincolo massimo 36 mesi (tasso lordo 1,60% netto 1,18% )

) Riservato ai nuovi clienti che aprono ControCorrente (il conto corrente online) entro il 30 giugno 2022 Banca AideXa Vincolo minimo 3 mesi (tasso lordo 0,60%, netto 0,44% )

) Vincolo massimo 24 mesi (tasso lordo 1,40%, netto 1,04%)

Tre sono i conti deposito online con il miglior rendimento a Maggio 2022, che è possibile trovare grazie al comparatore di SOStariffe.it per avere una resa dai propri soldi senza lasciarli sul conto corrente.

Banca AideXa

Un conto deposito online vincolato conveniente a Maggio 2022 è quello di Banca AideXa, che offre X Risparmio. Si tratta di un prodotto bancario che ha i seguenti benefici come durata variabile del vincolo e dei tassi di interesse a partire da una somma minima di 1.000 euro e massima di 100.000 euro:

3 mesi tasso annuo lordo 0,6%, effettivo 0,44%;

tasso annuo lordo 0,6%, effettivo 0,44%; 6 mesi tasso annuo lordo 0,7% effettivo 0,52%;

tasso annuo lordo 0,7% effettivo 0,52%; 12 mesi tasso annuo lordo 1% effettivo 0,74%;

tasso annuo lordo 1% effettivo 0,74%; 18 mesi tasso annuo lordo 1,2% effettivo 0,89%;

tasso annuo lordo 1,2% effettivo 0,89%; 24 mesi tasso annuo lordo 1,4% effettivo 1,04%.

A proposito di X Risparmio, c’è da sottolineare che è possibile richiedere l’estinzione anticipata del conto deposito, con la perdita degli interessi maturati. L’imposta di bollo è a carico della banca stessa, non c’è nessuna spesa extra e gli interessi attivi sono pari a zero. Ricordiamo infine che, allo scadere del contratto, l’importo del conto depositato vincolato di Banca Aidexa ritorna al risparmiatore con il rendimento maturato durante il vincolo.

IBL Banca Time Deposit Gold

Ai nuovi clienti che apriranno Controcorrente entro il 30 giugno 2022, il conto corrente online di IBL Banca con canone annuale gratuito nella sua versione base, è offerta la possibilità di beneficiare di un conto deposito per poter vincolare delle somme di denaro e ottenere un rendimento più alto. IBL Banca propone ai risparmiatori un conto deposito con queste due opzioni:

sia con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

degli interessi alla scadenza del vincolo; sia con periodicità di liquidazione degli interessi trimestrale.

Ecco la mappa dei tassi di interesse sulla base della durata del vincolo:

90 giorni , tasso lordo 0,60% (netto 0,44%), sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,60% (netto 0,44%), sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione alla scadenza del vincolo; 180 giorni , tasso lordo 0,85% (netto 0,63%), con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,85% (netto 0,63%), con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 365 giorn i, tasso lordo 1,10% (netto 0,81%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

i, tasso lordo 1,10% (netto 0,81%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 18 mesi , tasso lordo 0,1,25% (netto 0,93%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,1,25% (netto 0,93%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 24 mesi , tasso lordo 1,35% (netto 1,00%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 1,35% (netto 1,00%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 36 mesi, tasso lordo 1,60% (netto 1,18%) sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione degli interessi trimestrale.

Le due formule (liquidazione alla scadenza o cedola trimestrale) proposte da IBL Banca hanno un importo minino di 5.000 euro e massimo di 1 milione di euro. Così come un numero massimo di vincoli costituiti contemporaneamente pari a 10, con un limite massimo di 1 milione di euro come tetto dell’importo vincolato. Non è però permessa l’estinzione anticipata, sono previste zero spese per l’apertura e l’estinzione del vincolo, così come zero spese extra, ma si paga solo un’imposta di bollo di 120 euro.

Per i clienti che hanno già scelto Controcorrente, il conto corrente online di IBL Banca con canone annuo gratuito nella sua versione base, è possibile vincolare delle somme per avere un rendimento più elevato. IBL Banca propone ai risparmiatori il conto deposito Time Deposit:

con liquidazione degli interessi alla scadenza del vincolo;

con periodicità di liquidazione degli interessi trimestrale.

I tassi di interesse in base alla durata del vincolo sono i seguenti:

90 giorni , tasso lordo 0,45% (netto 0,33%), sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,45% (netto 0,33%), sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione alla scadenza del vincolo; 180 giorni , tasso lordo 0,55% (netto 0,41%), con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,55% (netto 0,41%), con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 365 giorn i, tasso lordo 0,75% (netto 0,56%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

i, tasso lordo 0,75% (netto 0,56%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 18 mesi , tasso lordo 0,80% (netto 0,59%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,80% (netto 0,59%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 24 mesi , tasso lordo 0,90% (netto 0,67%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo;

, tasso lordo 0,90% (netto 0,67%) con cedola trimestrale o alla scadenza del vincolo; 36 mesi, tasso lordo 1,00% (netto 0,74%) sottoscrivibile solo con periodicità della liquidazione degli interessi trimestrale.

Entrambe le formule (liquidazione alla scadenza o cedola trimestrale) hanno un importo minino di 5.000 euro e massimo di 1 milione di euro. La proposta prevede un numero massimo di vincoli costituiti contemporaneamente pari a 10 per un limite massimo dell’importo vincolato di 1 milione di euro. Sono previste zero spese per l’apertura e l’estinzione del vincolo, così come zero spese extra, ma un’imposta di bollo di 120 euro e non è consentita l’estinzione anticipata rispetto al vincolo.

Per maggiori dettagli sul ContoCorrente Semplice di IBL Banca è possibile fare riferimento al link qui di seguito:

