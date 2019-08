ho. Mobile, offerta per clienti Iliad: 50 GB e minuti illimitati a 5,99 euro

Iliad ha inizialmente mandato nel panico gli operatori di telefonia mobile “tradizionali”. L’offerta low cost dell’operatore francese, che si caratterizza non solo per i prezzi bassi ma anche per la massima trasparenza sul tema dei costi extra e nascosti nei confronti dell’utente, ha spinto milioni di utenti dei maggiori provider a cambiare gestore. Iliad ha infatti conquistato in appena 10 mesi ben 3,3 milioni di italiani (dati di maggio 2019) e i suoi numeri non fanno che crescere costantemente.

Vodafone come altri grandi player del settore della telefonia è dovuto correre ai ripari. Il 22 giugno, tramite VEI S.r.l, il provider britannico ha lanciato in Italia la sua offerta low cost con il marchio ho. Mobile. Il MVNO (Mobile Virtual Network Operator) si è ritagliato in poco tempo il suo spazio e oggi sfida a muso duro il suo concorrente francese con una tariffa da 5,99 euro al mese. E’ importante ricordare che tale promozione è però limitata nel tempo. Se non siete soddisfatti del servizio offerto da Iliad e state seriamente pensando di passare a ho., è meglio affrettarsi.

Attiva ho. 5,99

I pro e i contro di passare da Iliad a ho. Mobile

Passare da Iliad a ho. è conveniente per diversi motivi. Il primo è che ho. 5,99 offre gli stessi servizi di Giga 50, la principale offerta del provider francese, con un addebito mensile decisamente inferiore. La tariffa dell’operatore low cost di Vodafone infatti prevede minuti illimitati per chiamare e 50 GB di traffico per navigare su Internet e utilizzare le proprie app preferite dallo smartphone. Il formato è quindi identico a quello di Iliad ma il costo è di 5,99 euro al mese contro i 7,99 euro di Giga 50.

La proposta di ho. inoltre include tutti i servizi più richiesti dall’utente come: SMS ho. Chiamato, avviso di chiamata, numero gratuito per l’assistenza 42121, modalità Hotspot, trasferimento di chiamata, app per gestire il piano telefonico in ogni suo dettaglio. L’operatore poi include il blocco di servizi a sovrapprezzo (oroscopi, suonerie, SMS bancari) e delle chiamate verso numeri a pagamento 199 e 899. Altre numerazioni speciali come quelle per utilizzare i servizi di aziende terze o SMS per partecipare a sondaggi o trasmissioni televisive non sono comprese nel servizio.

ho. è molto attenta ad eliminare ogni forma di costo extra e per questo blocca la navigazione su Internet nel momento in cui si esauriscono i Gigabyte previsti dal piano di cui si dispone in modo da non far spendere all’utente neanche un euro di troppo. Si può poi tornare ad accedere al web allo stesso prezzo facendo ripartire l’offerta e un nuovo ciclo mensile.

In merito ai rinnovi, ho. è totalmente contraria alla fatturazione a 28 giorni, pratica che è costata cara ai grandi operatori italiani. L’offerta si rinnova ogni mese sempre lo stesso giorno in modo da sapere esattamente quando il credito viene scalato. L’operatore low cost inoltre non pone alcun tipo di vincolo ai suoi clienti e non richiede né la carta di credito né l’IBAN per rinnovare le sue promozioni. L’utente può decidere di recedere dal contratto in ogni momento, senza alcun costo aggiuntivo o penale, e ha la possibilità di scegliere la modalità di pagamento per la ricarica del credito.

Il MVNO ai propri clienti fornisce poi tutta l’assistenza necessaria per dare risposta ai propri dubbi dal lato amministrativo o risolvere disservizi di natura tecnica. La sua piattaforma di supporto è accessibile dall’app, dal sito o chiamando il numero gratuito 19.21.21 (disponibile tutti i giorni) o 800.688.788 se si chiama da un telefono diverso dal proprio. Non solo, ho. officina è una community online in cui confrontarsi con gli altri utenti e ottenere informazioni dirette dagli esperti del provider.

L’app di ho. per iOS e Android permette di gestire ogni dettaglio della propria offerta come monitorare il traffico dati e voce residuo, ricaricare online, controllare eventuali promozioni attive sulla linea, cambiare piano telefonico e molto altro ancora.

ho. ha anche un secondo vantaggio rispetto ad Iliad. L’azienda sfrutta la rete di Vodafone per erogare i suoi servizi e si dà il caso che si tratti della seconda infrastruttura più diffusa a livello nazionale e tra le prime per potenza e stabilità del segnale. L’operatore afferma di raggiungere il 99% della popolazione italiana e il 98% con la tecnologia 4G Basic. Iliad dichiara una copertura simile ma la sua rete non è nuova a disservizi e alcune zone del Paese (Sardegna centrale, zone montane e aree interne) non sono raggiunte.

Iliad batte però ho. in termini di velocità di navigazione. L’azienda francese permette di accedere al web potendo sfruttare anche il 4.5G. L’operatore low cost di Vodafone invece blocca la banda a 30 Mbps in download e upload. Iliad al contrario di ho. non pone vincoli all’ingresso agli utenti di altri operatori e nel suo listino dispone di tariffe telefono incluso. Il provider francese infatti consente di acquistare i più recenti modelli di iPhone.

ho. 5,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione di ho. Mobile ha un costo di 5,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 6 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 4,8 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

Iliad

Coop Voce

Digitel

Fastweb

Fastweb (Pre-2016)

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Lycamobile

NT Mobile (Pre 24/06/2019)

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima Mobile

Noitel (Pre 06/05/2019)

Optima

Poste Mobile

Poste Mobile (Pre-2014)

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

BT Italia

Digi Mobil

Withu

L’offerta è attivabile fino al 2/9/19.

ho. permette di ricevere la nuova SIM tramite tre modalità differenti ma ugualmente funzionali. Bastano 2 minuti per acquistare un scheda telefonia dell’operatore low cost in uno dei 3.000 punti vendita autorizzati dall’azienda. Sul sito del provider è presente una mappa interattiva in cui è possibile trovare il negozio più vicino al proprio indirizzo in modo semplice e rapido.

La prima alternativa è quella di richiedere la SIM online dal sito del provider con carta di credito, carta di debito, Visa, Mastercard, Postepay, PayPal. La scheda verrà consegnata in modo del tutto gratuito direttamente a domicilio nella cassetta delle lettere. Non è quindi necessario prendere alcun appuntamento con il corriere. L’attivazione avviene tramite un videochiamata guidata da parte di un’operatore tramite l’app di ho.

La terza via prevede di acquistare online la SIM fornendo i propri dati e documenti e scegliendo l’edicola più vicina in cui effettuare il ritiro. Il pagamento può essere effettuato direttamente in loco e scegliendo la modalità che si preferisce. L’attivazione avviene in automatico dopo pochi minuti.

Altre tariffe interessanti

Se non siete convinti da ho. 5,99 ci sono altre tariffe altrettanto convenienti e interessanti. Ecco le migliori:

1. Play Power 60

Minuti illimitati per chiamare

100 SMS

60 GB di traffico in 4G LTE o 4.5G per navigare in Internet

La tariffa ha un costo di 11,99 euro al mese. Se la tariffa viene sottoscritta online la spesa per l’attivazione è azzerata e i Gigabyte a disposizione passano da 30 a 60, altrimenti il costo è di 6,99 euro. La navigazione 4G è gratuita per chi ha sottoscritto l’offerta dopo l’1/4/19. Per i già clienti il costo per connettersi al 4G è di 1 euro al mese. Nell’offerta sono inoltre compresi un abbonamento di 6 mesi ad Apple Music e la Card Grande Cinema 3 (operazione a premi valida fino al 31/12/2019).

Attiva Play Power 60 di Tre

2. ho. 12,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G basic per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 12,99 euro al mese. I nuovi clienti dovranno comunque spendere 9,99 euro per l’attivazione e l’acquisto di una nuova SIM a cui aggiunge un primo rinnovo di 13 euro. La promozione non prevede nessun costo aggiuntivo né particolari vincoli. In Europa gli utenti potranno utilizzare tutti i minuti e gli SMS previsti dal piano e 2 GB di traffico dati. ho. consente di navigare sulla rete 4G di Vodafone ma la banda è limitata a 30 Mbps. L’offerta può essere sottoscritta in tutti i negozi autorizzati dall’operatore.

Tale tariffe è disponibile per chi arriva da:

TIM

Wind

Tre

Poste Mobile

Fastweb

Iliad

Coop Voce

Daily Telecom

Digi Mobil

Digitel

Foll-In

Green Telecomunicazioni

Kena Mobile

Lycamobile

NT Mobile

NV mobile

Noitel

Optima

Plintron

Rabona Mobile (Pre-24/03/19)

Rabona Mobile

Tiscali

UnoMobile – Carrefour

Welcome Italia

Fastweb (Pre-2016)

Poste Mobile (Pre-2014)

Per chi invece proviene da altri operatori il costo per l’acquisto di una nuova SIM e per l’attivazione è di 29,99 euro.

Attiva ho. 12,99

3. Kena 13,99

Minuti illimitati per chiamare

SMS illimitati

50 GB di traffico in 4G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 13,99 euro al mese ed è riservata a chi attiva un nuovo numero Kena o chi effettua la portabilità del numero arrivando da un altro operatore. La spesa per l’attivazione è azzerata per l’estate ma l’utente dovrà comunque acquistare una nuova SIM per 5 euro.

I Gigabyte offerti si intendono con scatti anticipati di 1 KB. In caso di superamento della soglia di traffico di 30 GB, a meno che non siano attive altre offerte, si applica la tariffazione del Piano Base Kena che prevede un costo di 50 cent ogni 50 MB per chi naviga sul web in Italia e nei Paesi della Zona Ue. La spesa per un SMS verso tutti è invece di 25 cent.

I clienti possono attivare la connessione alla rete 4G fino a 30 Mbps direttamente dal sito dell’operatore. L’utente dovrà solamente controllare che il proprio smartphone abbia correttamente impostata la modalità associata allo standard di rete più recente cliccando su: impostazioni del telefono -> rete mobile -> modalità di rete -> 4G o LTE. In alcuni casi potrebbe essere necessario riavviare il telefono.

Attiva Kena 13,99

4. All Digital di Wind

Minuti illimitati per chiamare

40 GB di traffico in 4G e 4.5G per navigare in Internet

La promozione ha un costo di 14,99 euro al mese e può essere attivata solo online. Per i nuovi clienti la spesa per l’attivazione è pari a zero e non c’è alcun vincolo di durata. Per chi ha attivato l’offerta dopo il 17/6/19 si hanno 100 GB aggiuntivi per tutta l’estate. L’opzione si disattiva il 22/9/19.

Attiva All Digital di Wind