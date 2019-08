Passare da ADSL a Fibra Ottica: le offerte più convenienti a settembre 2019

Chi ha da tempo un abbonamento Internet casa che prevede la presenza di una connessione con rete ADSL potrebbe poter attivare un nuovo abbonamento con connessione ad Internet tramite rete in fibra ottica, una tecnologia decisamente migliore rispetto all’oramai obsoleta ADSL che limita la velocità a 20 Mega. Ecco quali sono le offerte più convenienti di settembre 2019 per passare da ADSL a fibra ottica.

Per passare da ADSL a fibra ottica è possibile attivare una lunga serie di offerte fibra ottica che, attualmente, garantiscono la possibilità di sottoscrivere un nuovo abbonamento ad un prezzo molto vantaggioso, con diversi servizi inclusi e, soprattutto, con la possibilità di poter sfruttare la banda ultra-larga per navigare ad una velocità sensibilmente maggiore rispetto a quella garantita dall’ADSL.

Una connessione ADSL, infatti, può raggiungere, al massimo, una velocità di 20 Mega in download e 1 Mega in upload. Una connessione FTTH, invece, può raggiungere una velocità massima di 1000 Mega in download e 1000 Mega in upload. Chi non è raggiunto dalla fibra FTTH, inoltre, potrebbe comunque attivare un abbonamento con fibra mista FTTC, una tecnologia ibrida che permette di ottenere prestazioni nettamente migliori rispetto all’ADSL. Con la fibra FTTC, infatti, la connessione potrà raggiungere una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Ecco, quindi, quali sono le migliori offerte di settembre 2019 per passare dall’ADSL alla fibra ottica.

Fibra 1000 di Wind

Una delle migliori offerte di settembre 2019 per passare da ADSL a fibra ottica è, senza dubbio, Fibra 1000 di Wind. Questa tariffa, disponibile si per chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH che per chi può contare solo sulla fibra mista FTTC, mette a disposizione una linea telefonica con chiamate a consumo (le chiamate illimitate costano 5 Euro in più al mese) ed una connessione illimitata ad Internet.

La connessione tramite rete FTTH permette di navigare con una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload mentre la connessione tramite rete FTTC prevede la possibilità di ottenere una velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. In ogni caso, la connessione non presenta limiti di volume o di tempo.

A completare i vantaggi inclusi in Fibra 1000 di Wind troviamo la possibilità di sfruttare ben 100 GB di traffico dati in 4G al mese da condividere con le SIM Wind della propria famiglia che hanno attivato un’offerta All Inclusive, Wind Smart oppure Call Your Country con minuti inclusi.

Fibra 1000 di Wind presenta un costo periodico di 26,98 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Attiva Fibra 1000 di Wind

Internet Unlimited di Vodafone

Un’altra ottima tariffa per passare dall’ADSL alla fibra ottica è rappresentata da Internet Unlimited di Vodafone. Quest’offerta, disponibile sia con fibra ottica FTTH che con fibra mista FTTC, presenta una linea telefonica con chiamate a consumo (le chiamate gratis dal telefono fisso costano 5 Euro in più al mese) ed una connessione ad Internet senza limiti.

Anche in questo caso, se la connessione avverrà con rete FTTH sarà possibile navigare sino ad una velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload mentre con fibra mista FTTC la velocità massima sarà di 200 Mega in download e 20 Mega in upload. Non sono previsti limiti alla connessione o costi aggiuntivi per sfruttare al massimo la rete.

A completare i vantaggi di Internet Unlimited troviamo i seguenti bonus:

SIM dati con 30 GB di traffico in 4G ogni mese da utilizzare su tablet o chiavette;

da utilizzare su tablet o chiavette; 6 mesi di abbonamento gratuito a Netflix (successivamente l’abbonamento si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento);

(successivamente l’abbonamento si rinnoverà al costo di 11,99 Euro al mese con possibilità di disdetta in qualsiasi momento); solo per chi è raggiunto dalla fibra FTTH: servizio Vodafone TV incluso nel canone dell’offerta con la possibilità di accedere senza costi aggiuntivi ai ticket Serie TV e Intrattenimento di NOW TV , la TV in streaming di Sky;

incluso nel canone dell’offerta con la possibilità di accedere senza costi aggiuntivi ai , la TV in streaming di Sky; solo per chi si abbona online: le chiamate gratis verso i fissi e i mobili nazionali sono incluse nel prezzo con un risparmio di 5 Euro al mese;

Internet Unlimited di Vodafone presenta un costo periodico di 27,90 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Internet Unlimited di Vodafone

Fastweb Casa

Un’ottima offerta per passare alla fibra ottica è Fastweb Casa. La tariffa di Fastweb mette a disposizione una linea telefonica con chiamate gratis verso tutti ed una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH, con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload. In alternativa, è possibile attivare l’offerta anche con fibra mista FTTC, con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Fastweb Casa ha un costo periodico di 29,95 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi incluso nel prezzo di sottoscrizione.

Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa

Da segnalare, inoltre, che Fastweb mette a disposizione l’offerta Fastweb Casa + DAZN. Questa soluzione unisce Fastweb Casa ed una sottoscrizione alla piattaforma di streaming DAZN che offre l’accesso ad un gran numero di eventi sportivi a partire da 3 partite di Serie A per ogni giornata di campionato e a tutta la Serie B. Di solito, DAZN ha un costo di 9,99 Euro al mese.

L’offerta Fastweb Casa + DAZN, invece, può essere attivata a 35,95 Euro al mese con un risparmio di 4 Euro al mese rispetto al costo dei due servizi considerati separatamente.Verifica la copertura ed attiva Fastweb Casa + DAZN

TIM Super Fibra

Chi è raggiunto dalla fibra ottica FTTH ha la possibilità di attivare TIM Super Fibra, una tariffa eccellente per passare dall’ADSL alla fibra ottica. L’offerta di TIM prevede la presenza di una linea telefonica fissa e di una connessione illimitata con velocità massima di 1000 Mega in download e 100 Mega in upload.

Il costo dell’offerta è di 35 Euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo di sottoscrizione. Da notare, inoltre, che, incluso nel prezzo, troviamo anche l’accesso illimitato al servizio di streaming TIM Vision che offre film, serie TV e tanti altri programmi da guardare in streaming dalla propria Smart TV (oppure tramite un apposito decoder ), da smartphone e tablet o via browser web da PC.

A completare l’offerta di TIM troviamo queste cinque opzioni che riportiamo qui di seguito. La prima opzione scelta dal cliente è sempre inclusa nel canone dell’offerta mentre le altre quattro possono essere attivate al costo di 5 Euro in più al mese. Ecco i dettagli:

Smart Home: quest’opzione aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM;

aggiunge all’abbonamento due telecamere Wi-Fi per controllare la propria casa sfruttando l’applicazione per smartphone l’App IoTIM; TIM Vision Plus: con quest’opzione si potrà accedere alla versione arricchita di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva;

con quest’opzione si potrà accedere alla versione arricchita di TIM Vision, con più dispositivi in contemporanea e con contenuti in HD e programmi in esclusiva; Safe Web Plus: quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web;

quest’opzione permette di attivare un servizio integrato nella rete TIM che protegge l’utente dalle minacce del web; Assistenza: con quest’opzione si avrà a disposizione un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart;

con quest’opzione si avrà a disposizione un consulente qualificato che risolverà le problematiche di configurazione della linea e di collegamento dei vari dispositivi smart; Voce: quest’opzione va ad aggiungere al proprio abbonamento le chiamate gratis e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili nazionali dal telefono di casa;

Da notare, inoltre, che chi attiva TIM Super Fibra potrà passare a TIM anche con lo smartphone attivando un’offerta con minuti ed SMS illimitati e 20 GB in 4G al mese al costo di 10 Euro in più a rinnovo. Per ogni linea fissa è possibile attivare due offerte mobile con questa tariffa.

Tra i vantaggi disponibili per chi attiva un’offerta TIM Super, inoltre, troviamo la possibilità di attivare, tramite TIM Vision, il ticket Sport mensile di NOW TV. Questo ticket, che permette di accedere in streaming a tutta la programmazione sportiva di Sky, presenta un costo di 29,99 Euro al mese ma i primi quattro mesi sono gratis per i clienti TIM.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra

Da notare che per chi non è raggiunto dalla fibra FTTH ma solo dalla fibra mista FTTC c’è la possibilità di attivare TIM Super Mega. Questa tariffa include gli stessi bonus visti con TIM Super Fibra ma prevede una connessione illimitata con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload.

Il costo dell’offerta è di 30 Euro al mese per 12 mesi e, successivamente, di 35 Euro al mese, con attivazione e modem Wi-Fi inclusi nel prezzo.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Mega