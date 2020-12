Giga illimitati a Natale: le iniziative di TIM, Vodafone e WINDTRE

TIM, Vodafone e WINDTRE rispondono all'appello del Ministro per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano. Dalla serata di oggi, 24 dicembre, e per tutta la giornata di domani, 25 dicembre, gli utenti potranno sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi per restare in contatto con amici e parenti distanti. Ecco le iniziative degli operatori per avere Giga illimitati a Natale .

Nei giorni scorsi era arrivato l’appello del Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione, Paola Pisano, agli operatori di telefonia mobile in merito alla possibilità di avviare iniziative per semplificare l’accesso alla rete mobile durante il periodo di Natale. Le attuali restrizioni agli spostamenti, volute dal Governo per ridurre al minimo i rischi di una nuova ondata della pandemia, impediscono di vivere il Natale come al solito.

Per semplificare i contatti tra amici e parenti, lo scambio di messaggi e auguri e le videochiamate, gli operatori di telefonia mobile TIM, WINDTRE e Vodafone hanno accolto l’invito del Ministro arrivato nei giorni scorsi. Da notare, inoltre, che anche Iliad, come già annunciato ieri, ha scelto di garantire Giga illimitati a tutti i clienti che hanno attivato un’offerta Voce, senza Giga sufficienti per poter contattare amici e parenti durante il periodo di festività.

Come avere Giga illimitati a Natale con TIM, Vodafone e WINDTRE

I tre operatori principali del settore di telefonia mobile, almeno per quanto riguarda il numero di utenti attivi, hanno accolto l’invito del Ministro Paola Pisano. I clienti di TIM, Vodafone e WINDTRE potranno, quindi, sfruttare Giga illimitati senza costi aggiuntivi. L’opzione per l’utilizzo della rete mobile senza consumare i Giga del proprio piano tariffario sarà attiva a partire dalle 18.00 del 24 dicembre. I Giga illimitati, inoltre, resteranno disponibili per tutta la giornata del 25 dicembre.

Vodafone, TIM e WINDTRE stanno contattando, in queste ore, i rispettivi clienti per avvisarli della nuova iniziativa. Da notare che l’iniziativa si attiva in modo automatico. A partire dalle 18 di oggi, infatti, si potranno utilizzare Giga senza limiti e senza consumare il proprio bundle dati. La promozione continuerà per tutto il giorno di Natale, consentendo di rendere ancora più semplice lo scambio di auguri. Dal 26 dicembre, invece, il consumo dei Giga in base al proprio piano tariffario verrà ripristinato e tutto tornerà alla normalità. Nelle prossime settimane, in particolare per Capodanno, potrebbero essere proposte nuove iniziative di questo tipo.

In risposta all’iniziativa dei tre operatori arrivano le parole del Ministro, Paola Pisano, che ha dichiarato: “Le risposte date da queste aziende in piena autonomia costituiscono uno dei segni di consapevolezza della necessità di dover contribuire noi tutti a rinsaldare la coesione della nostra comunità nazionale in un momento nel quale ragioni di prevenzione sanitaria impediscono agli italiani di trascorrere queste festività con tutte le persone care che vorrebbero avere vicini”

Per maggiori dettagli in merito alle iniziative per il Natale del proprio operatore consigliamo di consultare il sito o l’app ufficiale o di prestare attenzione alle comunicazioni in arrivo via SMS.