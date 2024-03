A partire da oggi è possibile attivare una nuova offerta con Giga illimitati scegliendo CoopVoce , uno dei principali operatori virtuali del mercato di telefonia mobile. L'offerta in questione è valida solo fino al 20 marzo e potrà essere utilizzata esclusivamente ricorrendo a una eSIM. Vediamo i dettagli completi.

CoopVoce lancia la nuova Evo Unlimited eSIM. Si tratta della nuova tariffa con Giga illimitati che può essere attivata, esclusivamente richiedendo una eSIM e solo con procedura online tramite il sito dell’operatore, entro il prossimo 20 marzo. La promozione è una delle pochissime offerte con Giga illimitati disponibili ad oggi sul mercato di telefonia mobile.

Tali offerte, in genere, sono vincolate a promozioni fisso + mobile e sono proposte esclusivamente da operatori MNO, con infrastruttura di rete proprietaria, come TIM, Vodafone e WINDTRE. CoopVoce, invece, è un operatore virtuali e utilizza la rete TIM, con accesso al 4G senza limiti di velocità, per l’erogazione dei suoi servizi.

Per attivare la nuova Evo Unlimited eSIM di CoopVoce è possibile accedere al sito dell’operatore, premendo sul box qui di sotto.

Attiva qui CoopVoce EVO Unlimited »

CoopVoce Evo Unlimited eSIM: cosa prevede l’offerta

3 COSE DA SAPERE SULL’OFFERTA COOPVOCE 1. L’offerta flash è disponibile fino al 20 marzo 2. È disponibile per tutti ma solo con portabilità da un altro operatore; non è attivabile con un nuovo numero 3. È disponibile solo con eSIM ed è, quindi, necessario avere uno smartphone che supporti le SIM virtuali

La nuova Evo Unlimited eSIM di CoopVoce mette a disposizione dei nuovi clienti:

minuti illimitati verso tutti

verso tutti 1.000 SMS verso tutti

verso tutti Giga illimitati sotto rete 4G

tutti i servizi aggiuntivi sono inclusi senza costi extra

possibilità di utilizzo del VoLTE , senza costi aggiuntivi

, senza costi aggiuntivi in roaming in UE è possibile utilizzare minuti illimitati, 1.000 SMS e fino a 15 Giga al mese , senza costi

possibile utilizzare minuti illimitati, 1.000 SMS e , senza costi con il servizio Autoricarica con la spesa è possibile convertire i punti accumulati nei negozi Coop in ricariche del credito da usare per coprire i costi dell’offerta

La nuova promozione flash di CoopVoce prevede un costo di 13,90 euro al mese con prezzo per sempre. Da notare che è previsto un contributo di attivazione di 9,90 euro una tantum. La spesa complessiva per l’attivazione (considerando anche il primo mese dell’offerta) è di 23,90 euro.

L’offerta di CoopVoce è disponibile esclusivamente con portabilità del numero da un altro operatore (non ci sono vincoli in merito all’operatore di provenienza) e solo con eSIM (è necessario, quindi, avere uno smartphone che supporti l’utilizzo delle SIM virtuali).

Per attivare la promozione c’è tempo fino al prossimo 20 marzo. L’offerta è disponibile tramite il sito ufficiale di CoopVoce, utilizzando il link incluso nel box qui di sotto.

Attiva qui CoopVoce EVO Unlimited »

Il meccanismo di attivazione è semplice. L’operatore invia all’utente un codice QR che dovrà essere scansionato con il proprio smartphone per poter registrare la SIM virtuale e collegarsi alla rete CoopVoce. L’operatore, in ogni caso, fornirà tutte le istruzioni per completare l’attivazione dell’offerta.

Per confrontare la tariffa di CoopVoce con le altre proposte degli operatori partner di SOStariffe.it è possibile consultare il comparatore di offerte di telefonia mobile da cui è possibile individuare l’offerta giusta per le proprie esigenze e richiederne l’attivazione direttamente online.

Offerte in evidenza Optima SuperMobile Smart 4.95 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA SMART Reward 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA ho. 5,99 5.99 €/mese con SOStariffe.it VAI ALL'OFFERTA