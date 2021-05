Flash 120 GB di Iliad: nuova offerta 5G attivabile per pochi giorni

Iliad rinnova il suo listino di offerte presentando la nuova Flash 120 , nuova offerta 5G che, senza aumenti di prezzo rispetto all'offerta precedente, aggiunge traffico dati aggiuntivo a disposizione dei nuovi clienti. Da segnalare anche il debutto della nuova Giga 80 che, anche in questo caso, propone più GB senza costi aggiuntivi rispetto all'offerta precedente. Le nuove proposte di Iliad sono disponibili a partire dalla giornata di oggi per tutti i nuovi clienti che passano ad Iliad.

Si rinnova il listino di offerte Iliad. In un colpo solo, infatti, l’operatore di telefonia mobile annuncia due novità per la sua gamma di offerte per i nuovi clienti (con o senza portabilità del numero di cellulare). Sono disponibili da oggi, infatti, Flash 120, nuova offerta per accedere alla rete 5G dell’operatore con un bundle mensile di ben 120 GB ed un costo inferiore a 10 euro al mese, e Giga 80, tariffa che sostituisce la precedente Giga 50 aggiungendo 30 GB al mese senza costi aggiuntivi.

Ecco i dettagli:

Flash 120

La nuova Flash 120 è la nuova proposta con cui Iliad permetterà ai nuovi clienti di accedere alla sua rete 5G, disponibile, ricordiamo, da fine 2020 e in costante aggiornamento ed espansione in questi mesi. Flash 120 presenta le seguenti caratteristiche:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

120 GB in 4G e 5G ogni mese ; in caso di esaurimento del traffico dati mensile, previso consenso del cliente, sarà possibile continuare a navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) fino al rinnovo mensile successivo

; in caso di esaurimento del traffico dati mensile, previso consenso del cliente, sarà possibile continuare a navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) fino al rinnovo mensile successivo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 6 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Flash 120 presenta un costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo e attivazione di 9,99 euro una tantum. Il prezzo è “per sempre” con l’operatore che non effettuerà alcuna rimodulazione tariffaria nel corso del prossimo futuro. Da notare che non sono previsti vincoli di alcun tipo. Possono attivare Flash 120 tutti i nuovi clienti che passando ad Iliad, con o senza portabilità del numero di cellulare.

L’offerta è disponibile fino al prossimo 30 giugno 2021. Per attivare l’offerta è possibile affidarsi all’attivazione online tramite il sito dell’operatore. La spedizione della SIM all’indirizzo di casa del cliente è gratuita.

Annunci Google

Attiva Flash 120 di Iliad »

Come evidente dalla tabella riportata qui di sotto, la nuova Flash 120 di Iliad è una delle offerte più convenienti disponibili sul mercato di telefonia mobile ed è la tariffa 5G più economica tra gli operatori MNO. Per trovare un’offerta che propone più Giga in 5G rispetto alla tariffa di Iliad è necessario spendere almeno il triplo.

Operatore Offerta Giga in 5G al mese Minuti SMS Costo mensile Iliad Flash 120 120 Illimitati Illimitati 9,99 euro WINDTRE X-Large 100 Illimitati 200 16,99 euro Vodafone Red 40 (Giga illimitati su alcune app Illimitati Illimitati 18,99 euro WINDTRE Unlimited Illimitati Illimitati 200 29,99 euro TIM TIM Advance 5G 50 Illimitati Illimitati 29,99 euro Vodafone Infinito Black Edition Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro TIM TIM Advance 5G UNLIMITED Illimitati Illimitati Illimitati 39,99 euro

Giga 80

Giga 80 è la nuova proposta di Iliad che va a sostituire la “storica” Giga 50 proponendo lo stesso prezzo (7,99 euro al mese) ma un bundle dati molto più ricco. Quest’offerta conserva tutte le caratteristiche delle altre tariffe di Iliad, a partire dal prezzo bloccato per sempre e dall’assenza di costi nascosti, permettendo di sfruttare al massimo la rete 4G dell’operatore mentre il 5G non è disponibile. L’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare.

Ecco i dettagli:

minuti ed SMS illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali

minuti illimitati dall’Italia verso oltre 60 destinazioni internazionali

80 GB in 4G ogni mese; in caso di esaurimento del traffico dati mensile, previso consenso del cliente, sarà possibile continuare a navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) fino al rinnovo mensile successivo

in caso di esaurimento del traffico dati mensile, previso consenso del cliente, sarà possibile continuare a navigare a consumo (90 centesimi per 100 MB di traffico) fino al rinnovo mensile successivo in roaming in UE: minuti ed SMS illimitati e fino a 5 GB al mese senza costi aggiuntivi oltre al solo canone mensile

tutti i servizi accessori (Mi Richiami, HotSpot, Controllo del credito residuo, Segreteria telefonica) sono inclusi nel canone senza costi aggiuntivi

Giga 80 presenta un costo periodico di 7,99 euro al mese con contributo di attivazione di 9,99 euro una tantum. Come sottolineato in precedenza, l’offerta non presenta costi nascosti di alcun tipo e il prezzo è “per sempre” con la garanzia della totale assenza di rimodulazioni. Anche Giga 80 può essere attivata direttamente online con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo.

Ricordiamo, infine, che è possibile confrontare le nuove offerte di Iliad con tutte le proposte presenti sul mercato di telefonia in questo momento consultando il comparatore di SOStariffe.it per offerte di telefonia mobile oppure scaricando l’App di SOStariffe.it, disponibile gratuitamente sul Google Play Store o sull’Apple AppStore.