Film da vedere su Sky on demand: la programmazione di maggio 2022

Sky On Demand è un servizio gratuito attraverso il quale si potranno vedere migliaia di contenuti di ogni sorta, in qualsiasi momento: di seguito proponiamo 10 titoli di film che sarà possibile vedere nel mese di maggio 2022.

I titolari di un’offerta Sky hanno la possibilità di poter usufruire gratuitamente del servizio Sky On Demand, per il quale non sono previsti né costi di attivazione né un canone mensile di gestione.

Sarà possibile vedere i propri programmi preferiti anche in versione HD: si potranno visualizzare premendo il tasto I del telecomando Sky e selezionando il programma di proprio interesse.

I contenuti disponibili saranno diversi a seconda del tipo di abbonamento che è stato sottoscritto. Sarà possibile scegliere tra:

grandi film,

le serie TV più amate (anche complete di tutte le stagioni),

intrattenimento,

sport,

documentari

programmi per i bambini.

Per aderire a Sky On Demand:

se sei un cliente Sky Q , il servizio è già incluso nel tuo pacchetto e potrai utilizzarlo gratuitamente con il tuo box connesso a Internet;

se, invece, sei un cliente con decoder My Sky HD , dovrai attivare il servizio Sky On Demand e verificare che il tuo My Sky sia collegato a Internet

Migliori film da vedere su Sky on Demand: Top 10 di maggio 2022

La programmazione di Sky è in costante aggiornamento, quindi vale la pena di dare sempre un’occhiata alla proposta di titoli di film e serie TV che si potranno vedere ogni mese. Di seguito parleremo di 10 film che si consiglia di vedere nel caso in cui si volesse attivare il servizio Sky on Demand o lo si avesse già.

Titolo film Disponibile fino al 1. The Batman 11 maggio 2022 2. Inception 30 dicembre 2024 3. Ghostbuster Legacy 10 maggio 2022 4. Interstellar 30 dicembre 2024 5. Assassin’s Creed 25 giugno 2022 6. Un eroe 19 maggio 2022 7. Tutti i santi giorni 31 agosto 2023 8. Manchester By The Sea 29 marzo 2023 9. Spiderman: No Way Home 9 luglio 2022 10. Sin City – Una donna per cui uccidere 30 novembre 2024

Per conoscere quali sono le offerte Sky con le quali attivare il servizio Sky On Demand, clicca subito sul link che trovi qui sotto

1. The Batman

Pellicola del 2022, diretta da Matt Reeves, e che vede Robert Pattinson nel ruolo di Batman. Tra gli attori protagonisti, ci sono anche Zoe Kravitz (la figlia di Lenny), Paul Dano, Jeffrey Wright, John Turturo, Andy Serkis e Colin Farrell. Da vedere assolutamente perché molto diverso da tutti i precedenti film di Batman. Uno dei pezzi della colonna sonora, poi, è Something in the Way dei Nirvana, un primo ottimo motivo per considerarlo.

2. Inception

Se non lo avete mai visto prima, vi consigliamo di vedere questo film: diretto e sceneggiato da Christopher Nolan (lo stesso di Batman Begins e i due film de’ Il Cavaliere Oscuro), e con le musiche di Hans Zimmer, è un film del 2010 con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Ken Watanabe, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page (oggi Elliot), Marion Cotillard e Cillian Murphy.

Ha vinto 4 premi Oscar:

miglior fotografia; miglior sonoro; miglior montaggio sonoro; migliori effetti speciali.

3. Ghostbuster Legacy

Film tra i più attesi del 2021, diretto da Jason Reitman: agli attori dei primi storici film, che hanno segnato la nostra infanzia, si aggiungono Mckenna Grace, Finn Wolfhard, Carrie Coon e Paul Rudd. La pellicola è stata dedicata a Harold Ramis, l’attore che ha interpretato Egon Spengler, venuto a mandare nel 2014. Se siete dei veri fan della saga e non avete avuto modo di vederlo al cinema (male!), avrete una grande occasione per recuperarlo grazie a Sky On Demand.

4. Interstellar

Altra pellicola di Christopher Nolan del 2014, con Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine: viene raccontata la storia di un gruppo di astronauti che viaggiano attraverso un buco nero. ll film ha vinto l’Oscar ai migliori effetti speciali nell’edizione del 2015.

5. Assassin’s Creed

Film del 2016, diretto da Justin Kurzel. Si basa sull’omonimo videogioco della Ubisoft, ma la storia è originale, anche se ambientata nello stesso universo del gioco. Tra gli attori protagonisti ci sono Michael Fassbender, che è anche produttore del film, Marion Cotillard, Jeremy Irons, Brendan Gleeson, Charlotte Rampling e Micheal K. Williams.

6. Un eroe

Film che ha il persiano come lingua originale, è stato girato tra l’Iran e la Francia nel 2021. Scritto e diretto da Asghar Farhadi, è stato presentato al 74° Festival di Cannes e ha vinto il Gran Prix Speciale della Giuria.

7. Tutti i santi giorni

Film italiano, del 2012, diretto dal regista Paolo Virzì (My Name is Tanino, La prima cosa bella, Il capitale Umano), tratto dal romanzo La generazione di Simone Lenzi, al quale si ispira liberamente. Nel 2013 ha vinto il David di Donatello per la Migliore canzone originale.

8. Manchester By The Sea

Film del 2016, scritto e diretto da Kenneth Lonergan, una pellicola drammatica nella quale recitano Casey Affleck, Michelle Williams (la Jen di Dawson’s Creek), Kyle Chandler, Lucas Hedges.

9. Spider-Man: No Way Home

Film uscito nelle sale nel 2021, diretto da Jon Watts, co-prodotto da Marvel Studios e Columbia Pictures: si tratta del sequel di Spider-Man: Far from home e ha come protagonisti Tom Holland, nel ruolo di Peter Parker, Zendaya, Benedict Cumberbatch. Abbastanza inutile aggiungere che si tratta di un film imperdibile, forse tra i migliori di quelli su Spider-Man.

10. Sin City – Una donna per cui uccidere

Si tratta dell’adattamento cinematografico della graphic novel di Frank Miller Una donna per uccidere: è stato diretto dallo stesso Miller e da Robert Rodriguez. Uscito nel 2014, ha come protagonisti Jessica Alba, Eva Green, Bruce Willis, Josh Brolin, Joseph Gordon-Levitt.

Offerte Sky TV: quali sono le migliori proposte tra le quali scegliere

Sky permette di poter scegliere pacchetti differenti, che potranno anche essere combinati tra loro: la promozione base prende il nome di Sky TV e può essere personalizzata nei modi più diversi.

Uno dei migliori pacchetti che si possono attivare è Sky TV + Sky Wifi, grazie al quale si potrà non solo godere del meglio dell’intrattenimento di Sky, ma anche di avere a propria disposizione una connessione Internet casa in fibra ottica.

A questo pacchetto, si consiglia di aggiungere la promozione Sky Cinema, che mette a propria disposizione:

200 prime visioni all’anno , con il meglio del cinema italiano e internazionale e titoli di ogni genere;

20 film Sky Original all’anno.

Sarà possibile attivare Sky Q via Internet o via satellite: ecco quali sono le differenze presenti.

Sky Q via Internet Sky Q via satellite Si riceverà direttamente a casa e non servirà la parabola per poter vedere i contenuti di Sky Prevede l’installazione da parte di un tecnico Sky e si caratterizza per la qualità del 4K HDR con Sky Ultra HD, la quale permette di registrare fino a 4 programmi Sky e metterli in pausa anche in diretta Sarà disponibile l’opzione Multiscreen Wireless, con il quale vedere i programmi nello stesso momento su TV, smartphone, tablet e PC

