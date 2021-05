Fibra TIM: rinnovata per pochi giorni l'offerta da 24,90 euro al mese

TIM Super Fibra Base è l'offerta più economica di maggio 2021 per accedere alla fibra ottica FTTH ed è appena stata rinnovata. La proposta di TIM, lanciata la scorsa settimana, sarà disponibile "solo per pochi giorni" come si legge anche sul sito dell'operatore. Per attivare il nuovo abbonamento che garantisce una connessione illimitata fino a 1.000 Mega ad un costo di appena 24,90 euro al mese c'è tempo solo fino al 29 maggio . Ecco i dettagli dell'offerta

TIM ha scelto di prorogare la data di scadenza di TIM Super Fibra Base. La nuova offerta, presentata circa una settimana fa, sarà disponibile fino al prossimo 29 maggio. Si tratta di una “limited edition” che mette a disposizione dei nuovi clienti che scelgono TIM la possibilità di sfruttare un abbonamento tramite fibra ottica FTTH ad un costo decisamente contenuto e pari ad appena 24,90 euro al mese. L’offerta, disponibile esclusivamente online, è attivabile da tutti i nuovi clienti che passano a TIM.

Ecco i dettagli

TIM Super Fibra Base: Internet illimitato da 24,90 euro al mese

Scegliendo TIM Super Fibra Base si accederà ad un abbonamento con:

una linea telefonica con chiamate a consumo

con chiamate a consumo una connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download e 100 Mega in upload; in caso di indisponibilità della fibra FTTH, la connessione avverrà tramite rete FTTC con velocità massima di 200 Mega in download e 20 Mega in upload; se anche la FTTC non dovesse essere disponibile sarà possibile ripiegare sull’ADSL fino a 20 Mega

I vantaggi per chi sceglie TIM Super Fibra Base non finiscono qui. Per i clienti che attivano quest’abbonamento ci saranno le seguenti opzioni:

Giga illimitati gratis per i già clienti TIM su mobile (o per chi passa a TIM dopo l’attivazione dell’abbonamento con il proprio numero di cellulare) attivando la promozione TIM Unica che prevede l’addebito nella fattura dell’abbonamento di rete fissa del costo mensile dell’offerta mobile

(o per chi passa a TIM dopo l’attivazione dell’abbonamento con il proprio numero di cellulare) attivando la promozione TIM Unica che prevede l’addebito nella fattura dell’abbonamento di rete fissa del costo mensile dell’offerta mobile Opzione Mondo Intrattenimento: in un unico pacchetto saranno disponibili Netflix con abbonamento Standard, Disney+ e TIMVISION oltre al TIMVISION Box al costo di 14 euro al mese invece di 23,98 euro al mese (importo pari alla somma dei costi dei tre servizi separati)

TIM Super Fibra Base presenta un costo di 24,90 euro al mese con attivazione (10 euro per 24 mesi) già inclusa nel canone. Il modem Wi-Fi non è incluso. Il cliente può scegliere di acquistare uno dei modelli proposti da TIM oppure utilizzare un altro modello in base alle proprie esigenze. L’offerta è attivabile direttamente online fino al 29 maggio direttamente dal sito TIM:

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra Base »

TIM Super Fibra

Per chi è in cerca di un’offerta ancora più completa, TIM propone TIM Super Fibra. Ecco i dettagli dell’abbonamento:

linea telefonica con chiamate gratis (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; anche in questo caso, in caso di indisponibilità, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1.000 Mega in download; anche in questo caso, in caso di indisponibilità, la connessione potrà avvenire tramite fibra mista FTTC fino a 200 Mega oppure ADSL fino a 20 Mega per i già clienti TIM su mobile: Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione TIM Unica

grazie alla promozione TIM Unica Repeater Wi-Fi ONDA in regalo per tutti i nuovi clienti fino al 28 maggio

in regalo per tutti i nuovi clienti fino al 28 maggio Opzione Mondo Intrattenimento: Netflix Standard, Disney+, TIM VISION a 14 euro al mese

TIM Super Fibra presenta un costo di 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) già inclusi nel canone mensile. Per attivare TIM Super Fibra è possibile seguire la procedura di sottoscrizione online disponibile al link qui di sotto.

Verifica la copertura ed attiva TIM Super Fibra »

Per un quadro completo su tutte le offerte fibra disponibili al momento è possibile consultare il comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa oppure tramite l’App di SOStariffe.it. Come evidente analizzando la tabella qui di sotto, TIM Super Base è attualmente la soluzione più conveniente, disponibile per tutti, da attivare per avere la fibra ottica a casa.

Offerta Linea telefonica ed Internet Costi Note TIM Super Fibra Base linea telefonica e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese con attivazione inclusa (10 euro al mese per 24 mesi) inclusa Giga illimitati per già clienti TIM su mobile; Opzione Mondo Intrattenimento con Netflix, Disney+ e TIM VISION a 14 euro al mese Sky WiFi linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 24,90 euro al mese con modem Wi-Fi incluso e attivazione di 29 euro Attivabile solo da clienti Sky TV Super Fibra Unlimited di WINDTRE linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 26,99 euro al mese con attivazione gratis e modem Wi-Fi (5,99 euro al mese per 48 mesi) incluso un anno di Amazon Prime gratis; Giga illimitati per i già clienti WINDTRE Internet Unlimited di Vodafone linea telefonica e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 27,90 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis fino a 100 GB gratis al mese per i già clienti Vodafone Fastweb NeXXt Casa Light linea telefonica e Internet illimitato fino a 2.500 Mega 27,95 euro al mese con attivazione e modem Wi-Fi gratis chiamate gratis disponibili a 3 euro in più TIM Super Fibra linea telefonica con chiamate gratis e Internet illimitato fino a 1.000 Mega 29,90 euro al mese con attivazione (10 euro al mese per 24 mesi) e modem Wi-Fi (5 euro al mese per 48 mesi) inclusi Giga illimitati per già clienti TIM su mobile; Opzione Mondo Intrattenimento con Netflix, Disney+ e TIM VISION a 14 euro al mese