Fibra TIM disponibile a prezzo scontato per i clienti TIM mobile

La fibra ottica di TIM diventa sempre più conveniente per i già clienti TIM di rete mobile . Per tutto il mese di aprile 2022, infatti, l'operatore propone uno sconto extra a tempo indeterminato per i clienti con una SIM TIM con offerta attiva che scelgono di attivare il piano TIM PREMIUM Fibra. Ecco i dettagli della promozione lanciata da TIM per i suoi già clienti di rete mobile ad aprile:

Per tutto il mese di aprile 2022 è possibile attivare TIM Premium Fibra al prezzo scontato di 24,90 euro al mese invece di 29,90 euro al mese. L’offerta in questione è riservata ai già clienti TIM di rete mobile che, scegliendo l’offerta Internet casa dell’operatore, potranno beneficiare di uno sconto esclusivo andando, inoltre, ad arricchire la propria offerta mobile con Giga illimitati senza costi extra grazie a TIM Unica. Ecco i dettagli:

TIM Fibra a prezzo scontato per i già clienti mobile

Scegliere TIM per la connessione Internet di casa conviene ancora di più. I già clienti TIM di rete mobile, infatti, hanno la possibilità di attivare TIM Premium Fibra sfruttando uno sconto sul canone mensile a tempo indeterminato. Contestualmente, inoltre, l’offerta permette di ottenere Giga illimitati senza costi aggiuntivi grazie alla promozione gratuita TIM Unica (attivabile su 6 SIM TIM per linea telefonica, non è necessario che tutte le SIM siano intestate allo stesso soggetto).

Scegliendo TIM Premium Fibra sarà possibile attivare un abbonamento con:

linea telefonica fissa con chiamate illimitate (0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali

(0 centesimi al minuto e senza scatto alla risposta) verso fissi e mobili nazionali connessione illimitata tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload

tramite rete in fibra ottica FTTH con velocità massima di 1000 Mega in download e 300 Mega in upload modem Wi-Fi incluso nel canone (5 euro al mese per 48 mesi)

attivazione inclusa nel canone (10 euro al mese per 24 mesi)

Giga illimitati senza costi aggiuntivi per la propria SIM TIM con TIM Unica (il canone mensile dell’offerta mobile sarà incluso nella bolletta di rete fissa senza costi extra)

TIM Premium Fibra presenta un costo periodico di 29,90 euro al mese.

Per i già clienti TIM di rete mobile è previsto uno sconto extra di 5 euro che porterà, quindi, il canone dell’abbonamento a 24,90 euro al mese. Lo sconto non modifica in alcun modo l’offerta che mette a disposizione un pacchetto completo (fibra illimitata, chiamate illimitate e Giga illimitati per la SIM gratis) tra i più convenienti sul mercato. Per attivare l’offerta a prezzo scontato è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

Attiva TIM Premium Fibra a prezzo scontato »

Da notare che l’offerta TIM fibra a prezzo scontato è riservata ai già clienti TIM con un’offerta dati attiva e con prezzo mensile pari o superiore a 9,99 euro al mese. La promozione può essere richiesta fino al prossimo 30 aprile. Lo sconto sul canone mensile dell’abbonamento TIM Premium Fibra resterà valido fino a quando l’offerta dati sarà attiva. Da notare che sia il contributo di attivazione che il modem Wi-Fi sono inclusi nel canone e non comportano alcun costo extra. L’offerta proposta da TIM è attivabile esclusivamente online e optando per il pagamento tramite domiciliazione bancaria.

La nuova offerta TIM è sicuramente una delle migliori proposte del momento per la connessione Internet a casa tramite fibra ottica. Non si tratta, però, dell’unica offerta disponibile. Per un quadro completo sulle tariffe disponibili è possibile fare riferimento al comparatore di SOStariffe.it per offerte Internet casa, disponibile anche tramite l’App di SOStariffe.it per dispositivi Android ed iOS.

